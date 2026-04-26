Getty Images Sport
Çeviri:
"Bir savaşçı!" - Chelsea'nin efsanesi, Leeds'i mağlup ettikleri FA Cup yarı finalinin ardından "olağanüstü" Enzo Fernandez'i övdü
Fernandez, büyük sahnede eleştirilere yanıt veriyor
Fernandez, Wembley'de Chelsea için maçı belirleyen isim oldu; 23. dakikada Pedro Neto'nun ortasını kafayla ağlara göndererek Blues'u 17. FA Cup finaline taşıdı.
Bu gol, Arjantinli milli oyuncunun dirençli performansını taçlandırdı. Fernandez, eski teknik direktör Enzo Maresca'nın ayrılışı ve Real Madrid'e transfer olasılığıyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların ardından son zamanlarda yoğun bir incelemeye maruz kalmıştı.
Saha dışındaki tartışmalara rağmen Fernandez, orta sahanın kalbinde dominant bir performans sergiledi. "O adamın olağanüstü olduğunu düşündüm. Yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında birçok soru işareti vardı, ancak sahaya çıktığında o bir savaşçı ve bir kahramandır," dedi Cole maçtan sonra TNT Sports'a.
- Getty Images Sport
Savunmadaki direnç, Wembley'deki galibiyeti garantiledi
Cole, Fernandez’in kahramanlıklarını destekleyen takımın ortak savunma çabasını hemen vurguladı. "Robert Sanchez’in kalede olağanüstü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Trevor Chalobah, Tosin Adarabioyo ile birlikte savunmada sağlam ve dirençliydi; Dominic Calvert-Lewin’i iyi kontrol altına aldı. Taraftarların görmek istediği de budur; mücadeleyi ve o küçük kıvılcımı görmek isterler," diye ekledi eski Chelsea kanat oyuncusu.
Geçici teknik direktör, 'hızlı yükselişi'yle övgüler topladı
Bu galibiyet, Chelsea'nin Brighton'a 3-0 yenilmesinin ardından Liam Rosenior'u görevden alma kararı almasının ardından bu sezon ikinci kez göreve gelen geçici teknik direktör Calum McFarlane'e büyük bir moral verdi. McFarlane, zorlu bir dönemi başarıyla atlatarak 16 Mayıs'ta Manchester City ile oynanacak final maçına takımını hazırladı.
Cole, Stamford Bridge'de büyük baskı altında takımı dengede tutan geçici teknik direktörü övdü. Cole, "McFarlane de aynı şekilde, yıldırım gibi bir yükseliş yaşadı, ama sen Chelsea'nin teknik direktörüsün ve takımı FA Cup finaline taşıdın, bu yüzden ona büyük bir alkış" dedi.
- Getty Images Sport
Gerrard olumlu yönleri görüyor
Eski İngiltere kaptanı Steven Gerrard da TNT stüdyosundaydı ve Chelsea'nin turnuvadaki ilerleyişiyle ilgili olarak Cole'un görüşlerine katıldığını belirtti.
Gerrard, takımın son haftalara göre daha organize ve disiplinli göründüğünü, Wembley'deki yarı finalin son dakikalarında Leeds'in baskısını etkili bir şekilde yönettiğini belirtti.
Gerrard, performansa ilişkin görüşünü şöyle açıkladı: "Leeds'in oyuna biraz girmeye başladığı ikinci yarıda bile Chelsea'den etkilendim. Maç yönetimi, yapı, düzen... Bence bunları gerçekten çok iyi idare ettiler."