Goal.com
Canlı
Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

"Bir savaşçı!" - Chelsea'nin efsanesi, Leeds'i mağlup ettikleri FA Cup yarı finalinin ardından "olağanüstü" Enzo Fernandez'i övdü

Chelsea efsanesi Joe Cole, Leeds ile oynanan FA Cup yarı final maçında galibiyeti getiren performansının ardından orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i "savaşçı" olarak nitelendirerek övgüler yağdırdı. Arjantinli oyuncu, Wembley'de Blues'a zorlu bir mücadelenin ardından 1-0'lık galibiyeti getiren golü atarak, kulübün çalkantılı bir dönemden geçmesinin ardından eleştirenleri susturdu.

  • Fernandez, büyük sahnede eleştirilere yanıt veriyor

    Fernandez, Wembley'de Chelsea için maçı belirleyen isim oldu; 23. dakikada Pedro Neto'nun ortasını kafayla ağlara göndererek Blues'u 17. FA Cup finaline taşıdı.

    Bu gol, Arjantinli milli oyuncunun dirençli performansını taçlandırdı. Fernandez, eski teknik direktör Enzo Maresca'nın ayrılışı ve Real Madrid'e transfer olasılığıyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların ardından son zamanlarda yoğun bir incelemeye maruz kalmıştı.

    Saha dışındaki tartışmalara rağmen Fernandez, orta sahanın kalbinde dominant bir performans sergiledi. "O adamın olağanüstü olduğunu düşündüm. Yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında birçok soru işareti vardı, ancak sahaya çıktığında o bir savaşçı ve bir kahramandır," dedi Cole maçtan sonra TNT Sports'a.



  • Wolverhampton Wanderers FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Savunmadaki direnç, Wembley'deki galibiyeti garantiledi

    Cole, Fernandez’in kahramanlıklarını destekleyen takımın ortak savunma çabasını hemen vurguladı. "Robert Sanchez’in kalede olağanüstü bir performans sergilediğini düşünüyorum. Trevor Chalobah, Tosin Adarabioyo ile birlikte savunmada sağlam ve dirençliydi; Dominic Calvert-Lewin’i iyi kontrol altına aldı. Taraftarların görmek istediği de budur; mücadeleyi ve o küçük kıvılcımı görmek isterler," diye ekledi eski Chelsea kanat oyuncusu.

  • Geçici teknik direktör, 'hızlı yükselişi'yle övgüler topladı

    Bu galibiyet, Chelsea'nin Brighton'a 3-0 yenilmesinin ardından Liam Rosenior'u görevden alma kararı almasının ardından bu sezon ikinci kez göreve gelen geçici teknik direktör Calum McFarlane'e büyük bir moral verdi. McFarlane, zorlu bir dönemi başarıyla atlatarak 16 Mayıs'ta Manchester City ile oynanacak final maçına takımını hazırladı.

    Cole, Stamford Bridge'de büyük baskı altında takımı dengede tutan geçici teknik direktörü övdü. Cole, "McFarlane de aynı şekilde, yıldırım gibi bir yükseliş yaşadı, ama sen Chelsea'nin teknik direktörüsün ve takımı FA Cup finaline taşıdın, bu yüzden ona büyük bir alkış" dedi.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gerrard olumlu yönleri görüyor

    Eski İngiltere kaptanı Steven Gerrard da TNT stüdyosundaydı ve Chelsea'nin turnuvadaki ilerleyişiyle ilgili olarak Cole'un görüşlerine katıldığını belirtti.

    Gerrard, takımın son haftalara göre daha organize ve disiplinli göründüğünü, Wembley'deki yarı finalin son dakikalarında Leeds'in baskısını etkili bir şekilde yönettiğini belirtti.

    Gerrard, performansa ilişkin görüşünü şöyle açıkladı: "Leeds'in oyuna biraz girmeye başladığı ikinci yarıda bile Chelsea'den etkilendim. Maç yönetimi, yapı, düzen... Bence bunları gerçekten çok iyi idare ettiler."

Premier Lig
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Burnley crest
Burnley
BUR
Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO