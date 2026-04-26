"Bir savaşçı!" - Chelsea'nin efsanesi, Leeds'i mağlup ettikleri FA Cup yarı finalinin ardından "olağanüstü" Enzo Fernandez'i övdü

Bu galibiyet, Chelsea'nin Brighton'a 3-0 yenilmesinin ardından Liam Rosenior'u görevden alma kararı almasının ardından bu sezon ikinci kez göreve gelen geçici teknik direktör Calum McFarlane'e büyük bir moral verdi. McFarlane, zorlu bir dönemi başarıyla atlatarak 16 Mayıs'ta Manchester City ile oynanacak final maçına takımını hazırladı.

Cole, Stamford Bridge'de büyük baskı altında takımı dengede tutan geçici teknik direktörü övdü. Cole, "McFarlane de aynı şekilde, yıldırım gibi bir yükseliş yaşadı, ama sen Chelsea'nin teknik direktörüsün ve takımı FA Cup finaline taşıdın, bu yüzden ona büyük bir alkış" dedi.