Cucurella için Lionel Messi ve arkadaşlarına karşı alınacak bir galibiyet, iki yıl içinde ikinci büyük şampiyonluk anlamına gelecektir; zira İspanya, sol bek oyuncusunun DFB takımına karşı yaptığı el faulüyle şiddetli eleştirilere maruz kaldığı 2024 Almanya Avrupa Şampiyonası’nda zaten şampiyon olmuştu.

Yani İspanya, 2010'dan sonra tarihindeki ikinci kez Dünya Şampiyonu olursa, Cucurella'nın Furia Roja formasıyla uluslararası kariyeri, Haziran 2021'de ilk kez milli takımda forma giydikten sonra sadece 32 milli maçta kalarak sona ermiş olacak.

Bu, Cucurella’nın olası bir Dünya Kupası şampiyonluğu ile ilgili yaptığı ikinci büyük açıklamadır. Turnuva başlamadan önce Radio Cope’a verdiği röportajda, şampiyonluk kazanmaları halinde teknik direktörünün yüzünü dövme yaptıracağını söylemişti.