Marc Cucurella, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde aniden milli takımdan emekli olmaktan bahsetti ve bunu kendisi için sevindirici bir şartla ilişkilendirdi.
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Bir şartla geri çekilme! İspanya’nın sol bek oyuncusu Marc Cucurella, Arjantin’le oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde şok edici bir açıklama yaptı
"Dünya Kupası'nı kazanırsak, ertesi gün Luis'i (de la Fuente, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü - Editörün notu) arayıp, milli takımdan ayrılacağım için artık beni hesaba katmaması gerektiğini söyleyeceğim," dedi 27 yaşındaki oyuncu Movistar+'da.
Kısa süre önce Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan ve Pazar günü Albiceleste ile oynanacak final maçında ilk 11'de yer alacak olan Cucurella, sözlerine şöyle devam etti: "Bir Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmaktan daha iyi bir başarıya ulaşamam."
Cucurella, teknik direktör de la Fuente’nin yüzünü dövme yaptırmak istiyor
Cucurella için Lionel Messi ve arkadaşlarına karşı alınacak bir galibiyet, iki yıl içinde ikinci büyük şampiyonluk anlamına gelecektir; zira İspanya, sol bek oyuncusunun DFB takımına karşı yaptığı el faulüyle şiddetli eleştirilere maruz kaldığı 2024 Almanya Avrupa Şampiyonası’nda zaten şampiyon olmuştu.
Yani İspanya, 2010'dan sonra tarihindeki ikinci kez Dünya Şampiyonu olursa, Cucurella'nın Furia Roja formasıyla uluslararası kariyeri, Haziran 2021'de ilk kez milli takımda forma giydikten sonra sadece 32 milli maçta kalarak sona ermiş olacak.
Bu, Cucurella’nın olası bir Dünya Kupası şampiyonluğu ile ilgili yaptığı ikinci büyük açıklamadır. Turnuva başlamadan önce Radio Cope’a verdiği röportajda, şampiyonluk kazanmaları halinde teknik direktörünün yüzünü dövme yaptıracağını söylemişti.
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