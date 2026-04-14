"Bir şansı var" - Stan Collymore'un iddialı transfer hakkında verdiği değerlendirmeye göre, Liverpool'un Michael Olise'yi Bayern Münih'ten koparabilmesinin tek yolu bu
Vahiy: Olise'nin Bayern'de kaydettiği çarpıcı istatistikler
Londra doğumlu ve Reading'in altyapısından yetişen Olise, 2024 yılında Allianz Arena'da Harry Kane ve arkadaşlarının yanına katıldığından beri Almanya'da adından söz ettiriyor. Bayern'deki ilk sezonunda tüm turnuvalarda toplam 20 gol atan oyuncu, bu sezon ise 17 gol ve 25 asistle dikkat çekiyor.
Bu rakamlar, 2026 Dünya Kupası'nda Les Bleus'u temsil etmeden önce birçok takımın ilgisini çekiyor ve yüksek meblağlı teklifler, önümüzdeki transfer dönemlerinde Bayern'in kararlılığını sınayabilir.
"Mısır Kralı" Salah'ın serbest oyuncu olarak ayrılmaya hazırlandığı Liverpool, hücumun sağ kanadında efsanevi bir oyuncunun yerini dolduracak birine ihtiyaç duyuyor. İngiliz ve Avrupa futbolunda kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Olise, Reds'in kadrosuna akıllıca bir katkı olurdu, ancak Anfield'a transfer olma şansı var mı?
Olise, Liverpool'da Salah'ın yerini alabilir mi?
Bu soru Collymore’a yöneltildiğinde, eski Reds forveti – Best Betting Bonuses ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Önemli olan, onun Premier Lig’de oynamış olması. Ve eğer Olise Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa, ‘peki, Bundesliga’yı kazandım, Almanya’da kazanılacak ne varsa kazandım’ diyebilir. Ve Liverpool, onu kadrosuna katabilecek belki de birkaç kulüpten biri.
“Başarılı olur mu? Kesinlikle. Oyunu anlıyor ve rakiplerini geçebiliyor. İki ya da üç adımlık çalımlar yapıyor. Dışarıya çıkıp orta yapsa da, içeriye girip paslaşsa da, o pozisyonda düzenli olarak rakibe zarar veriyor. Yani evet, bana göre kesinlikle.
“Liverpool’un şu anda parası ve gücü var mı? Bayern Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa ve özellikle de ilk dörde giremezse – ki bu bir olasılık, her ne kadar gün geçtikçe bu durum daha çok Chelsea’ye benziyor olsa da – Liverpool Şampiyonlar Ligi pozisyonlarına girerse, o zaman bir şansları olur.
“Eğer girmezlerse, o zaman muhtemelen Bayern'de kalır diye düşünüyorum, çünkü Bayern'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkma ihtimali yüksek, çok iyi görünüyorlar, kazanabilirler. Yani bu bir olasılık, ama şu anda pek olası bir durum değil.”
Liverpool efsanesi, Fransız milli oyuncuyla anlaşma sağlanabileceğinden şüpheli
Bu görüş, eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard tarafından da paylaşılıyor. Kırmızılar’ın efsane ismi de Olise’yi Merseyside’da görmek isteyenlerden biri, ancak dünya futbolunun en çok aranan ve formda forvetlerinden biri için bir anlaşma yapılabileceğinden şüpheli.
Gerrard şöyle konuştu: “Michael Olise mi? Sorun şu ki, neden Bayern Münih'ten ayrılsın ki? Büyük bir kulüp, büyük başarılara imza atıyorlar, muhtemelen bir süredir gördüğümüz en güçlü Bayern Münih takımı.
"Yaz geldiğinde Dünya Kupası'nı kasıp kavuracak gibi görünüyor. Gerçekten mutlu ve huzurlu bir çocuk gibi görünüyor. Hiçbir yere gitmeyeceğini düşünüyorum. Ama evet, onu Liverpool'da görmek isterdim ve biliyor musun? [Luis] Díaz'ın da geri dönmesi umurumda olmazdı. Onu özlüyoruz."
Liverpool, sağ kanatta Salah'ın boşluğunu doldurmak için kimi hedef alacak?
2025 yılında Liverpool'dan ayrılan Diaz, Bayern'de sol kanatta başrol oynarken, Olise ise sağ kanattan rakiplere baş belası oluyor. Vincent Kompany'nin takımı, bir Bundesliga şampiyonluğu daha kazanma yolunda iyi bir konumda bulunurken, Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde toplamda 2-1 önde.
Liverpool da bu turnuvada hâlâ mücadele ediyor, ancak son sekize kalan maçta şampiyon Paris Saint-Germain'in gerisinde bulunuyor ve 256 gol atan yıldız oyuncusu Salah'ın ayrılmasının ardından onun yerini dolduracak bir oyuncu bulma çabalarını yakında hızlandırması gerektiğini biliyor.