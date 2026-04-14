"Bir şansı var" - Stan Collymore'un iddialı transfer hakkında verdiği değerlendirmeye göre, Liverpool'un Michael Olise'yi Bayern Münih'ten koparabilmesinin tek yolu bu

Bu soru Collymore’a yöneltildiğinde, eski Reds forveti – Best Betting Bonuses ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Önemli olan, onun Premier Lig’de oynamış olması. Ve eğer Olise Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa, ‘peki, Bundesliga’yı kazandım, Almanya’da kazanılacak ne varsa kazandım’ diyebilir. Ve Liverpool, onu kadrosuna katabilecek belki de birkaç kulüpten biri.

“Başarılı olur mu? Kesinlikle. Oyunu anlıyor ve rakiplerini geçebiliyor. İki ya da üç adımlık çalımlar yapıyor. Dışarıya çıkıp orta yapsa da, içeriye girip paslaşsa da, o pozisyonda düzenli olarak rakibe zarar veriyor. Yani evet, bana göre kesinlikle.

“Liverpool’un şu anda parası ve gücü var mı? Bayern Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa ve özellikle de ilk dörde giremezse – ki bu bir olasılık, her ne kadar gün geçtikçe bu durum daha çok Chelsea’ye benziyor olsa da – Liverpool Şampiyonlar Ligi pozisyonlarına girerse, o zaman bir şansları olur.

“Eğer girmezlerse, o zaman muhtemelen Bayern'de kalır diye düşünüyorum, çünkü Bayern'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkma ihtimali yüksek, çok iyi görünüyorlar, kazanabilirler. Yani bu bir olasılık, ama şu anda pek olası bir durum değil.”