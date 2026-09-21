Getty Images Sport
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Bir şampiyona yakışmadı! Bruno Guimaraes, Arsenal'ın Brighton karşısındaki "kabul edilemez" çöküşüne sert eleştiri yöneltti
Yenilmezlik serisi Amex'te sona erdi
Maça üst üste yedi galibiyetin ardından çıkan Premier League şampiyonu, güney kıyısında eski halinin gölgesi gibi göründü. Konuk ekip, durmak bilmeyen Brighton karşısında baştan sona oyundan düşürüldü ve sonunda 2023'ten bu yana ligdeki en ağır yenilgisini aldı.
Ev sahibi taraftarlar bu yıkımdan büyük keyif aldı ve acımasızca Arteta'nın tökezleyen kadrosuyla alay etti. "Gizli Tottenham siz misiniz?" ve "İngiltere şampiyonu, siz de amma güldürdünüz" tezahüratları, konuk ekip baskı altında çökerken statta yankılandı.
- Mark Pain
Guimaraes acil gelişim talep ediyor
Newcastle'dan 75 milyon sterlinlik transferinin ardından ligdeki ilk maçına çıkan Guimaraes, takımın performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçı "iş yerinde kötü bir gün" olarak nitelendirdi ve deplasmana gelen taraftarlardan doğrudan özür diledi.
"Çok hayal kırıklığı yaşıyoruz ve hatalarımızdan ders çıkarmalıyız çünkü seviyemizin çok uzağındaydık" dedi. "Topla çok dikkatsizdik, hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadık. Ve bir şampiyonun formasını giyerken bunu kabul edemeyiz. Bunu tekrarlayamayız."
Ağır yenilgiye rağmen Guimaraes, takımın sezonun başındaki güçlü formunu kabul etti. "Bence şu ana kadar iyi bir seri yakaladığımız için bu bizim için bir ders" diye ekledi. "Her maçı kazanmıştık ama bu unutulması gereken bir maç ve gelişmemiz gerekiyor."
Şampiyonların savunma standartları geriledi
Normalde oldukça sağlam olan Arsenal savunması, uzaktan atılan şutlarla defalarca aşıldı. Savunmacı Ezri Konsa, alışılmadık bu savunma zaafı nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, şampiyonların kendi ceza sahası dışındaki alanlarda yeterli baskıyı yapamadığını belirtti.
"Burada standartlarımız yüksek ve biz bunların gerisine düştük" diyen Konsa, şöyle devam etti: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz ve üç gol yemek bize göre bir şey değil. Bir savunmacı olarak, gol yemeden maç bitirmekle gurur duyuyorum."
Şunları ekledi: "İki golü ceza sahası dışından yedik. İkisi de çok iyi vuruşlardı. Ama o iki golde topa daha fazla baskı yapabileceğimiz anlar vardı. Burası Premier League, ceza sahası dışında kaliteli oyunculara zaman verip şut çekmelerine izin verirseniz top içeri girebilir."
- Getty Images Sport
Milli ara zamanı üzerine düşünme vakti
Arteta ve oyuncuları artık işleri yoluna koymak için can sıkıcı üç haftalık bir bekleyişle karşı karşıya. Uzatılmış milli ara yaklaşırken Arsenal, 10 Ekim'de sahasında Leeds United'ı ağırlayana kadar yeniden sahaya çıkmayacak.
Bu uzun ara hem bir meydan okuma hem de bir fırsat sunuyor. Konsa'nın vurguladığı gibi Arsenal, üst üste ikinci şampiyonluğa kolay bir yürüyüş yapılacağı yönündeki her türlü düşünceyi bozan bu sonucu değerlendirmek için bu zamanı kullanmak ve dönüşünde hızlı ve kararlı bir reaksiyon vermek zorunda.
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