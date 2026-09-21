Newcastle'dan 75 milyon sterlinlik transferinin ardından ligdeki ilk maçına çıkan Guimaraes, takımın performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçı "iş yerinde kötü bir gün" olarak nitelendirdi ve deplasmana gelen taraftarlardan doğrudan özür diledi.

"Çok hayal kırıklığı yaşıyoruz ve hatalarımızdan ders çıkarmalıyız çünkü seviyemizin çok uzağındaydık" dedi. "Topla çok dikkatsizdik, hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadık. Ve bir şampiyonun formasını giyerken bunu kabul edemeyiz. Bunu tekrarlayamayız."

Ağır yenilgiye rağmen Guimaraes, takımın sezonun başındaki güçlü formunu kabul etti. "Bence şu ana kadar iyi bir seri yakaladığımız için bu bizim için bir ders" diye ekledi. "Her maçı kazanmıştık ama bu unutulması gereken bir maç ve gelişmemiz gerekiyor."



