Bir PSG yıldızı FC Bayern'e mi geçecek? Uli Hoeneß'in açık bir favorisi var

FC Bayern'de dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonu, Konrad Laimer ve Josip Stanisic ile kadro açısından aslında gayet iyi bir şekilde doldurulmuş durumda; ancak özellikle Avusturyalı oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar sürdüğü için geleceği belirsizliğini koruyor.

Stanisic'in stoper pozisyonunda da oynayabilmesi nedeniyle, FCB'nin bir alternatif aradığı söyleniyor; ancak favori olarak Hakimi değil, Feyenoord Rotterdam'dan 19 yaşındaki Givairo Read gösteriliyor.

Aslında birkaç yıl önce, Faslı sağ bek oyuncusunun Alman rekortmeninin radarında olduğu yönünde söylentiler vardı. 2020 yazında 27 yaşındaki oyuncunun BVB'deki iki yıllık kiralık sözleşmesi sona erdiğinde ve Real Madrid'e geri dönmek zorunda kaldığında, Bayern de bir transferi düşünmüş gibi görünüyor.