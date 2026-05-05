FCB patronu, DAZN ile yaptığı röportajda bu konuyla ilgili bir soruya şöyle cevap verdi: "Hakimi'yi hemen alırdık, çünkü bize çok iyi uyum sağlardı."
Çeviri:
Bir PSG yıldızı FC Bayern'e mi geçecek? Uli Hoeneß'in açık bir favorisi var
FC Bayern'de dörtlü savunmanın sağ bek pozisyonu, Konrad Laimer ve Josip Stanisic ile kadro açısından aslında gayet iyi bir şekilde doldurulmuş durumda; ancak özellikle Avusturyalı oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar sürdüğü için geleceği belirsizliğini koruyor.
Stanisic'in stoper pozisyonunda da oynayabilmesi nedeniyle, FCB'nin bir alternatif aradığı söyleniyor; ancak favori olarak Hakimi değil, Feyenoord Rotterdam'dan 19 yaşındaki Givairo Read gösteriliyor.
Aslında birkaç yıl önce, Faslı sağ bek oyuncusunun Alman rekortmeninin radarında olduğu yönünde söylentiler vardı. 2020 yazında 27 yaşındaki oyuncunun BVB'deki iki yıllık kiralık sözleşmesi sona erdiğinde ve Real Madrid'e geri dönmek zorunda kaldığında, Bayern de bir transferi düşünmüş gibi görünüyor.
- getty
Hakimi, FC Bayern ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak
Sonuçta bir anlaşma sağlanamadı ve Hakimi, bunun yerine Inter Milan'a katıldı. Ancak orada da sadece bir sezon kaldı; 2021'de 68 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Orada yıllardır pozisyonunun en iyileri arasında yer alıyor - geçen yıl bazı takım arkadaşları ve rakipleri onu Ballon d'Or'u kazanma konusunda en büyük favoriler arasında görüyordu (sonunda altıncı oldu). Bu sezon Hakimi 31 maçta sahaya çıktı ve üç gol, dokuz asist kaydetti.
Ancak sağ bek, Çarşamba akşamı Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını uyluk sakatlığı nedeniyle kaçıracak. Bu sakatlığı bir hafta önce oynanan ilk maçın son dakikalarında yaşamıştı. PSG, Faslı oyuncunun yokluğunda "birkaç hafta" idare etmek zorunda kalacak.