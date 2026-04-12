"Bir planım var!" - Diego Simeone, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirleyecek maç öncesinde Atlético Madrid kadrosunda on değişiklik yapma kararını savundu
Avrupa'yı göz önünde bulundurarak atılan taktiksel bir risk
Sevilla'ya 2-1 yenilmesine rağmen Simeone, maç sonrası basın toplantısında kararlılığını korudu. Atleti teknik direktörü, bu hafta Barça ile oynanacak iç saha maçı için oyuncuların kondisyonunu ve dinçliğini ön planda tuttu; kadronun neredeyse tüm as oyuncularını dinlendirerek, altyapıdan yetişen oyuncular ve yedek kadrodaki isimlere şans verdi. Yenilginin Avrupa kupalarına öncelik vermenin doğrudan bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda Simeone şöyle dedi: "Sevilla maçı daha çok golcü olmaktan ibaretti. Bir planımız var, bu plan iyi de gidebilir, kötü de gidebilir, ancak ben bu plandan sapmayacağım. Bir planım var."
Gelecek nesle güvenmek
Saha içindeki tecrübeli isimlerin eksikliğine rağmen, teknik direktör, Ramon Sanchez-Pizjuan'ın yarattığı baskıya göğüs geren ilk kez forma giyen oyuncuların ve gençlerin performanslarından cesaret aldı. Simeone gazetecilere, "Her zaman aynı şeyi söylüyorum, benim için yaş farkı yoktur," diye açıkladı. "Oyunu anlayan oyuncular var, anlamayanlar da. Bence çok iyi mücadele ettik. Benim istediğimden daha fazla top hakimiyetimiz vardı, çünkü daha direkt oynamamızı tercih ederdim. Bence skoru eşitleyebilirdik. Oyuncuların sergilediği performanstan memnunum. Bu fırsatların ne zaman tekrar geleceği belli olmaz ve hazırlıklı olmak gerekir."
Sevilla'da zorluklara karşı sergilenen tepki
Rotasyon yapılan kadro için maç kötü başladı; erken bir gol yiyerek Sevilla’ya avantaj sağladı. Ancak geriye düşüldükten sonra sergilenen dirençli performans, “Cholismo” ruhunun kadronun en genç üyelerine bile iyice yerleşmiş olduğunu gösteriyor. Simeone, “Daha iyi sonuçlandırılabilecek bir pozisyonla 1-0 geride başlamak, bizi maçta zor durumda bırakabilirdi ama bu olmadı” dedi. "Oyuncularımızla birlikte toparlandık ve mücadelelerini görmek beni mutlu etti."
Dikkatler Metropolitano'ya çevriliyor
Sevilla maçı artık geride kaldığına göre, dikkatler tamamen Metropolitano'da oynanacak Barcelona ile oynanacak rövanş maçına yöneldi; Atletico bu maçta 2-0'lık toplam skoru korumaya çalışacak. Yoğun rotasyon, Antoine Griezmann ve Koke gibi oyuncuların Avrupa'daki bu önemli karşılaşma için iyi bir kondisyonla sahaya çıkacakları anlamına geliyor. Simeone ayrıca, zorlu koşullarda gösterdiği performansla takımın geleceğinde daha büyük bir rol üstlenecek gibi görünen Ameyda gibi genç oyunculara da özel övgüler yağdırdı. Simeone, "O çok güçlü, ona mesajlara gerek yok. Bu maçın ne anlama geldiğini biliyor," dedi.