"Bir planım var!" - Diego Simeone, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirleyecek maç öncesinde Atlético Madrid kadrosunda on değişiklik yapma kararını savundu

Sevilla'ya 2-1 yenilmesine rağmen Simeone, maç sonrası basın toplantısında kararlılığını korudu. Atleti teknik direktörü, bu hafta Barça ile oynanacak iç saha maçı için oyuncuların kondisyonunu ve dinçliğini ön planda tuttu; kadronun neredeyse tüm as oyuncularını dinlendirerek, altyapıdan yetişen oyuncular ve yedek kadrodaki isimlere şans verdi. Yenilginin Avrupa kupalarına öncelik vermenin doğrudan bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda Simeone şöyle dedi: "Sevilla maçı daha çok golcü olmaktan ibaretti. Bir planımız var, bu plan iyi de gidebilir, kötü de gidebilir, ancak ben bu plandan sapmayacağım. Bir planım var."