Fransız milli takım oyuncusu, Hamburg'da maçın başlamasından yaklaşık bir saat sonra işini bitirmiş ve Bayern'in 3-0 önde olduğu sırada St. Pauli taraftarlarının yankılanan yuhalamaları eşliğinde sahadan yavaşça ayrıldı.
Bir Pauli taraftarı Michael Olise'yi takımdan atmak istiyor: FC Bayern'in süperstarı olayı sakin karşılıyor
Luis Diaz onun yerine oyuna girdikten sonra, Olise yedek kulübesinde takım arkadaşları ve FCB yetkilileriyle el çakıştı. Bir Pauli taraftarı, Olise’ye yönelik öfkesini ifade ederken açıkça sınırı aştı ve ona küçük, sarı bir nesne fırlattı.
Olise, oldukça ustaca ve zarif bir şekilde kaçtı. Onu vurma girişimine, başparmağını yukarı kaldırarak karşılık verdi ve bunu taraftara gösterişli bir şekilde uzun süre gösterdi (59.).
FC Bayern, St. Pauli karşısında gol rekoru kırdı
Bu, birkaç dakika önce Alman şampiyonu için 3-0'lık skoru belirleyen muhteşem bir gol atan 24 yaşındaki oyuncunun tek göze çarpan performansı değildi. Pauli'nin savunma oyuncusu Karol Mets'in ileriye doğru hareket ederken topu kaybetmesinin ardından, Olise yaklaşık 20 metreden şutunu çekti ve orta pozisyondan sol ayağıyla sol köşeye düz bir vuruş yaptı (54.). Ardından sağ elini kulağına götürerek sevinç gösterisinde bulundu ve rakip taraftarlardan daha yüksek sesle tezahürat etmelerini istediği anlaşıldı.
Bu golle sağ kanat oyuncusu, bu sezonki güçlü istatistiklerini daha da parlatmış oldu. Olise şu anda 41 maçta 46 doğrudan gol katkısına ulaştı. 17 golün yanı sıra 29 asist de bulunuyor.
Dolayısıyla, FCB'nin Cumartesi akşamı 29. haftada Bundesliga'da bir gol rekoru kırması da Olise'ye borçluyuz. Leon Goretzka'nın 2-0'ı yapan golü, Kırmızıların bu sezon attığı 102. gol oldu ve Bayern'in 1972'den kalma eski rekoru (101) böylece silindi.
Michael Olise'nin Kariyer Yolu:
Kulüp Dönem FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - günümüz