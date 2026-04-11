Bu, birkaç dakika önce Alman şampiyonu için 3-0'lık skoru belirleyen muhteşem bir gol atan 24 yaşındaki oyuncunun tek göze çarpan performansı değildi. Pauli'nin savunma oyuncusu Karol Mets'in ileriye doğru hareket ederken topu kaybetmesinin ardından, Olise yaklaşık 20 metreden şutunu çekti ve orta pozisyondan sol ayağıyla sol köşeye düz bir vuruş yaptı (54.). Ardından sağ elini kulağına götürerek sevinç gösterisinde bulundu ve rakip taraftarlardan daha yüksek sesle tezahürat etmelerini istediği anlaşıldı.

Bu golle sağ kanat oyuncusu, bu sezonki güçlü istatistiklerini daha da parlatmış oldu. Olise şu anda 41 maçta 46 doğrudan gol katkısına ulaştı. 17 golün yanı sıra 29 asist de bulunuyor.

Dolayısıyla, FCB'nin Cumartesi akşamı 29. haftada Bundesliga'da bir gol rekoru kırması da Olise'ye borçluyuz. Leon Goretzka'nın 2-0'ı yapan golü, Kırmızıların bu sezon attığı 102. gol oldu ve Bayern'in 1972'den kalma eski rekoru (101) böylece silindi.