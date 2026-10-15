AFP
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“Bir oyuncuyu öldürmek mi istiyorsunuz?” Öfkeli Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Roma karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından İspanya Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi ve Vinicius Jr'a verilen men cezasının zamanlamasını sorguladı
- AFP
Portekizli teknik adam disiplin sürecinin zamanlamasını sert dille eleştirdi
Portekizli teknik direktör, Stadio Olimpico'da eski kulübüne karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından kısa süre önce Brezilyalı yıldızına verilen dört maçlık men cezasını açıklayan İspanya Futbol Federasyonu'nu hedef aldı. Ülke içindeki müsabakalarda geçerli olan ceza, cumartesi günü Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette Nathan Saliba ile yaşanan saç çekme olayının ardından verildi. Teknik direktör, maç sonu basın toplantısını boykot etti.
Habere rağmen Real Madrid, iki farklı geriye düştüğü maçta Carlos Espi, Endrick ve Antonio Rudiger'in son bölümde attığı gollerle müthiş bir geri dönüş yaparak 4-3'lük dramatik bir galibiyet elde etti.
Maç öncesi duyuru saha kenarında öfkeye yol açtı
Disiplin kurulunun kararı, Gian Piero Gasperini'nin takımına karşı oynanacak maçın başlamasına yalnızca iki saat kala takım otobüsüne ulaştığında Mourinho öfkelendi. Son dakika kararı Vinicius'un konsantrasyonunu bozmuş gibi görünüyordu. Forvet, ev sahibinin ikinci golü öncesindeki pozisyonda topu kaybetti ve Donyell Malen'in 57. dakikada ikinci golünü atmasının hemen ardından oyundan alındı.
Takımının şaşırtıcı geri dönüşünün ardından kararın zamanlamasını sorgulayan Mourinho şunları söyledi: "İspanyol bir takımın oyuncusunun, İspanyol futbolu için de önemli bir maça çıkacakken, maçtan iki saat önce dört maçlık ceza aldığını öğrenmesi sizce normal mi?
"Bunu yarın sabah yapamazlar mıydı? Vinicius'un dört maçlık ceza aldığını öğrenmek için otobüsle gelip neredeyse stada varmamız mı gerekiyor? Artık bunları utanmadan yapıyorlar. Gerçek artık ortaya çıktı. Bir oyuncu, maçtan iki saat önce dört maçlık ceza aldığını öğrenmek zorunda. İspanyol futboluna, sıralamaya ve İspanyol futbolunun itibarına üç puan kazandırmış bir İspanyol takımı. Maçtan iki saat önce bir oyuncuyu bitirmek mi istiyorsunuz? Bu bana normal gelmiyor."
- Pressinphoto
Saç çekme olayına ağır ceza
Villarreal karşısındaki tartışmalı an, Vinicius'un 52. dakikada oyuna girip Madrid'in farkı ikiye çıkardığını düşündüğü pozisyonda yaşandı. Ancak hakem, saha kenarındaki monitörden pozisyonu inceledikten sonra golü iptal etti ve kanat oyuncusunu oyundan attı. İspanya federasyonunun disiplin kurulu, hücum oyuncusuna “top için mücadele edebilecek konumda değilken ... şiddet içeren davranışta bulunması” nedeniyle iki maç, maç görevlilerine yönelik “itirazları” nedeniyle de iki maç daha men cezası verdi. Pahalıya mal olan hatasını kabul eden kanat oyuncusu, sosyal medyadan özür dileyerek “takımdan ve [Madrid] taraftarlarından özür dilerim” dedi.
El Clasico öncesi pahalıya mal olan men cezası
İtalya'nın başkentinde alınan ve Kylian Mbappe'nin 27 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan en genç oyuncu olmasıyla öne çıkan galibiyet, Madrid'e zirve yarışında temposunu korurken önemli bir ivme kazandırdı. Ancak Vinicius'un ligde forma giyemeyecek olması, Mourinho'yu zorlu bir La Liga fikstürü öncesinde ciddi bir taktik sorunla karşı karşıya bırakıyor. Bu fikstür, 18 Ekim'deki Sevilla maçıyla başlayacak ve 25 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico ile devam edecek. Real Madrid'in yıldız oyuncusu gelecek ay iki lig maçında daha forma giyemeyecek: 1 Kasım'daki Racing Santander maçını ve altı gün sonraki Valencia deplasmanını kaçıracak.
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