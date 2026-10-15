Disiplin kurulunun kararı, Gian Piero Gasperini'nin takımına karşı oynanacak maçın başlamasına yalnızca iki saat kala takım otobüsüne ulaştığında Mourinho öfkelendi. Son dakika kararı Vinicius'un konsantrasyonunu bozmuş gibi görünüyordu. Forvet, ev sahibinin ikinci golü öncesindeki pozisyonda topu kaybetti ve Donyell Malen'in 57. dakikada ikinci golünü atmasının hemen ardından oyundan alındı.

Takımının şaşırtıcı geri dönüşünün ardından kararın zamanlamasını sorgulayan Mourinho şunları söyledi: "İspanyol bir takımın oyuncusunun, İspanyol futbolu için de önemli bir maça çıkacakken, maçtan iki saat önce dört maçlık ceza aldığını öğrenmesi sizce normal mi?

"Bunu yarın sabah yapamazlar mıydı? Vinicius'un dört maçlık ceza aldığını öğrenmek için otobüsle gelip neredeyse stada varmamız mı gerekiyor? Artık bunları utanmadan yapıyorlar. Gerçek artık ortaya çıktı. Bir oyuncu, maçtan iki saat önce dört maçlık ceza aldığını öğrenmek zorunda. İspanyol futboluna, sıralamaya ve İspanyol futbolunun itibarına üç puan kazandırmış bir İspanyol takımı. Maçtan iki saat önce bir oyuncuyu bitirmek mi istiyorsunuz? Bu bana normal gelmiyor."