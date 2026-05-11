"Bir oyuncuya daha ihtiyacımız var" - Tony Dorigo, Leeds'e "yerinde saymamaları" konusunda uyarıda bulunurken, kulübün kilit bir pozisyonda transfer harcaması yapması bekleniyor
Leeds, 2026-27 sezonunda Premier Lig'de yer alacağını garantiledi
Şampiyonluk unvanını kazandıktan sonra büyük çaplı yatırım yapma eğilimine karşı çıkıldı ve kanıtlanmış isimlere devasa meblağlar harcamak yerine, potansiyeli ortaya çıkarmak yönünde karar verildi. Bu yaklaşım Leeds’e çok yarar sağladı.
Daniel Farke, Whites'ı ligin bitimine üç maç kala küme düşme tehlikesinden kurtararak şüphecileri susturdu. Bu konuda kalan endişeler giderildiğine göre, 2026-27 sezonu için planlamalar ciddi bir şekilde başlayabilir.
Calvert-Lewin ve Nmecha forvet hattını oluşturdu
West Yorkshire’daki kulüp kasasına bir destek daha gelmesiyle, yeni transferler arandığında bütçe kısıtlamaları biraz gevşetilebilir. Beklentiler, potansiyel hedefler listesinde yeni golcülerin ön plana çıkacağı yönünde.
Dominic Calvert-Lewin, Leeds'e bedelsiz transfer olduktan sonra takdire şayan bir performans sergiledi; son dönemdeki sakatlık sorunları unutulurken, 13 gol atarak İngiltere milli takımına geri çağrıldı.
Eski Manchester City akademisi mezunu Lukas Nmecha, DCL'nin yetenekli bir yedeği olduğunu kanıtladı, ancak bir başka kendini kanıtlamış 9 numara, Whites'ın kadrosuna daha fazla derinlik katacak ve gelecek sezon ilerleme çabalarına yardımcı olacaktır.
Leeds, bir sonraki transfer döneminde bir forvet daha transfer edecek mi?
Bir golcü transfer edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt veren, eski şampiyon Leeds savunmacısı Dorigo – William Hill News'in izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bence evet. Bence Leeds şu anda sürekli gelişmeye devam etmesi gereken bir aşamada. Yerinde saymanın bir anlamı yok.
“Dominic Calvert-Lewin harika bir performans sergiledi. Lukas Nmecha da öyle, ikisi de bedelsiz transferlerle geldi ve gerçekten iyi iş çıkardılar. Ancak bildiğimiz gibi, bir veya iki kilit oyuncunuzu kaybederseniz, takımınız birdenbire oldukça zayıflar ve bu kabul edilemez. Büyük takımların çeşitli seçenekleri vardır.
“Ocak transfer döneminde [Jorgen] Strand Larsen'i almaya çalıştık. Bu, kulübün hırsını gösteriyor. O pozisyonda bir oyuncuya daha ihtiyaç olacağına şüphe yok. [Joel] Piroe diğer forvetimiz. Bu sezon aldığı sürelerden memnun olduğunu sanmıyorum, bu yüzden ne olacağını görmek ilginç olacak.
“Bence her pozisyon incelenip iyileştirilip iyileştirilemeyeceği değerlendirilecek. Bence yükselişte olan kulüplerde durum budur, pozisyonlar için rekabet gerekir. Kadroyu birçok alanda iyileştirmek gerekir. Nereden başlanmalı? Bence birkaç pozisyon var ve eminim forvet de bunlardan biri.”
Elland Road'da üzerine inşa edilebilecek sağlam bir hücum temeli
Newcastle, bu sezon Leeds’ten daha fazla gol atan, Premier Lig’in Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ilk dokuz takımın dışında kalan tek takımdır. Bu durum, Leeds’in üzerine inşa edebileceği sağlam bir hücum temeline sahip olduğunu göstermektedir.
Kulüp, Calvert-Lewin ve Nmecha'ya alternatif bir oyuncunun gerekli olduğunun tam olarak farkında; çünkü bu işin en iyileri, emrinde üç veya dört güvenilir forvet seçeneğine sahip ve bu konu en kısa zamanda ele alınacak.
2026 Dünya Kupası, küresel bir vitrin açarak çok daha geniş bir pazarın taranmasına olanak tanıyacak ve Farke'nin, Ağustos ayında bir sonraki Premier Lig sezonu başladığında, gerekirse forvet hattını yönetecek yeni bir transferi hazır hale getirmiş olması beklenmelidir.