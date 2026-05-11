"Bir oyuncuya daha ihtiyacımız var" - Tony Dorigo, Leeds'e "yerinde saymamaları" konusunda uyarıda bulunurken, kulübün kilit bir pozisyonda transfer harcaması yapması bekleniyor

Bir golcü transfer edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt veren, eski şampiyon Leeds savunmacısı Dorigo – William Hill News'in izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bence evet. Bence Leeds şu anda sürekli gelişmeye devam etmesi gereken bir aşamada. Yerinde saymanın bir anlamı yok.

“Dominic Calvert-Lewin harika bir performans sergiledi. Lukas Nmecha da öyle, ikisi de bedelsiz transferlerle geldi ve gerçekten iyi iş çıkardılar. Ancak bildiğimiz gibi, bir veya iki kilit oyuncunuzu kaybederseniz, takımınız birdenbire oldukça zayıflar ve bu kabul edilemez. Büyük takımların çeşitli seçenekleri vardır.

“Ocak transfer döneminde [Jorgen] Strand Larsen'i almaya çalıştık. Bu, kulübün hırsını gösteriyor. O pozisyonda bir oyuncuya daha ihtiyaç olacağına şüphe yok. [Joel] Piroe diğer forvetimiz. Bu sezon aldığı sürelerden memnun olduğunu sanmıyorum, bu yüzden ne olacağını görmek ilginç olacak.

“Bence her pozisyon incelenip iyileştirilip iyileştirilemeyeceği değerlendirilecek. Bence yükselişte olan kulüplerde durum budur, pozisyonlar için rekabet gerekir. Kadroyu birçok alanda iyileştirmek gerekir. Nereden başlanmalı? Bence birkaç pozisyon var ve eminim forvet de bunlardan biri.”