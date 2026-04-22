Günümüzde bu rol artık tam olarak belirlenmiş değil. Kaçınılmaz isim Lionel Messi, ondan üç yaş büyük Pedri ve bir zamanların orta saha patronu Yaya Touré – Johan Manzambi’ye göre hepsi bu kategori için aday. Eskiden durum farklıydı. SC Freiburg’un parlayan yıldızı, geçtiğimiz günlerde Sky’a “Çocukken Manuel Neuer benim rol modelimdi” dedi.
"Bir oyuncuda nadiren görülen bir durum": Bundesliga'nın parlayan yıldızı nasıl FC Bayern'in transfer listesine girdi
Bu oldukça tuhaf, zira 20 yaşındaki oyuncu uzun süredir orta saha oyuncusu. Ancak bir dönem Manzambi kaleci olmak istiyordu ve Neuer'den çok etkilenmişti. Zürih'teki Tages-Anzeiger gazetesi geçen Ekim ayında, "İsviçre'nin şansına, babası ve ağabeyi onu vazgeçirdi" diye yazmıştı.
Cenevre doğumlu Manzambi, o zamanlar 20. yaş gününden kısa bir süre önce, bugün on olan milli maçlarının yedincisini oynamış ve bu maçta üçüncü golünü atmıştı. Tıpkı dört hafta önce İsveç maçında olduğu gibi, sadece birkaç dakikalık bir oyuna girerek. "İnanılmaz bir gol hırsı var, bunu bir oyuncuda nadiren gördüm," demişti milli takım teknik direktörü Murat Yakin.
Yakin, Manzambi'yi ilk kez geçen sezonun ardından kadroya çağırmıştı. Manzambi, profesyonel kariyerindeki ilk on bir maçta, Breisgau ekibinin o sezonun kadrosunda en başarılı oyuncularından biri olmayı başardı. Bu süre zarfında dört gol katkısı ile dikkatleri üzerine çekti ve SC'nin son haftalarda, 34. haftada Frankfurt'a karşı oynadığı (kaybedilen) Şampiyonlar Ligi eleme finali biletini almasında büyük rol oynadı.
"Bu haliyle olağanüstü": Johan Manzambi, Freiburg'da hayranlık uyandırıyor
Manzambi, Haziran 2025'te İsviçre A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydikten sadece iki buçuk hafta sonra, Freiburg'da 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Yine mi, diye düşünebiliriz. Sonuçta, bu en son dokuz ay önce gerçekleşmişti. Ancak spor kulübü, elbette oyuncunun hızla artan transfer değerini vaktinden önce güvence altına almak zorundaydı. Çünkü spor direktörü Jochen Saier'in de belirttiği gibi: "Johan'ın gelişimi sürekli devam etti - bu, bu şekilde olağanüstü bir durum."
Saier bu değerlendirmede hiç de abartmamıştı. Aslında bugün aynı kelimelerle tekrar edebilir. Manzambi, Freiburg takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve şüphesiz kadronun en değerli saha oyuncusu oldu. Şimdiye kadar 40 resmi maça çıktı, teknik direktör Julian Schuster onu 36 kez ilk 11'de sahaya sürdü. Manzambi'nin istatistiklerinde altı gol ve yedi asist bulunuyor.
O, Alman profesyonel futbolunda neredeyse tüm rakip kulüpler tarafından büyük saygı ve kıskançlıkla izlenen, Freiburg'un örnek niteliğindeki yetiştirme stratejisinin bir başka örneğidir. SCF, genç oyuncu izleme sorumlusu Christoph Wetzel-Veilandics'in tavsiyesi üzerine, Ocak 2023'te 17 yaşındaki Manzambi'yi, daha önce tüm genç takımlarında forma giydiği Servette Cenevre'nin U18 takımından transfer etti. Manzambi, U19 ve ikinci takımda Freiburg'da eğitimini sürdürdü, ardından büyük yeteneği sayesinde profesyonel ligdeki ilk maçına çıkma zamanı kaçınılmaz olarak yaklaştı.
Manzambi, Dortmund'dan Felix Nmecha'yı biraz andırıyor
Schuster'in de dediği gibi, Manzambi'nin bir oyuncu olarak sunduğu "harika bir paket". Yetişkin futbolunda, pozitif enerjisi ve yeteneklerine olan sağlam özgüveniyle ilk andan itibaren ikna edici bir performans sergiledi. Manzambi cesur oynuyor, yaratıcı ve golcü bir oyuncu; çevik hareketleri sayesinde harika driplingler yapabiliyor, topla yüksek bir dinamizm sergiliyor ve bu sayede geniş alanları aşabiliyor. Biraz Dortmund'lu Felix Nmecha'yı andırıyor.
Ancak bir zihin koçuyla çalışan ve kendi ifadesine göre bu sayede "zihnini boşaltan" Manzambi, koşu kapasitesi ve ikili mücadelelerdeki gücüyle de öne çıkıyor. "Temelde bir sekiz numarayım, bir box-to-box oyuncusuyum," demişti bir keresinde kendisi hakkında, "ama kanatta ve on numara olarak da oynayabileceğimi düşünüyorum."
Çok yönlülüğü Cenevre'den geliyor. Servette'de "neredeyse tüm pozisyonlarda, hatta 9 numara olarak bile oynadım" dedi Manzambi. Yüksek esnekliği ve güçlü yönleri, SCF tarafından da değerlendiriliyor. Manzambi burada çok sayıda farklı pozisyonda oynadı.
Bayern'e transfer mi, Freiburg'dan rekor transfer mi?
En çok da çift orta saha ikilisinin daha ofansif rolünü üstlenirken öğrenmesi gereken çok şey var. Bu konuda bazen doğru dengeyi ve bire bir mücadelelerde kararlılığı yakalayamıyor. Bu durum, bu sezonki Bundesliga'nın kart istatistiklerine bakıldığında şaşırtıcı gelebilir: Manzambi, dört sarı kart ve iki talihsiz kırmızı kartla Mainz'lı Dominik Kohr'un ardından ikinci sırada yer alıyor.
Bazı maçlarda Freiburg'un fark yaratan oyuncusu olması, Manzambi'yi pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde aranan bir isim haline getirdi. İsviçre'nin Blick gazetesi Mart ortasında, FC Bayern München'in - muhtemelen Leon Goretzka'nın potansiyel yedeği olarak - ve Paris Saint-Germain'in ilgi gösterdiğini yazdı. O zamandan beri, söylentilere göre İngiltere'deki neredeyse tüm büyük kulüpler de listeye eklendi.
Uzun sözleşme süresi nedeniyle serbestçe pazarlık edilebilecek transfer ücreti göz önüne alındığında, Manzambi bir gün Freiburg'un rekor transfer ücreti rekorunu kırmazsa çok şaşırtıcı olur. Şu ana kadar bu rekor Kevin Schade'ye aitti; Schade, 2023 yazında 25 milyon avroya FC Brentford'a transfer olmuştu ve yakında, aynı bedel karşılığında FC Everton'ın satın alma yükümlülüğü bulunan Merlin Röhl de ona katılacak.
Manzambi, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor
Sky'a göre Freiburg, 30 milyon euroyu aşan bir rakam bekliyor. Ancak Eylül sonunda SCF başkanı Saier, kicker dergisine şöyle demişti: "Sadece birkaç ay önce Johan'ın sözleşmesini, ortak bir yol izlemek amacıyla uzun vadeli olarak uzattık."
Manzambi ise son zamanlarda sadece şu klişeyi tekrarlıyordu: "Freiburg'a ve İsviçre ile oynayacağımız Dünya Kupası'na odaklandım." Breisgau ekibiyle yakın gelecekte DFB Kupası ve Avrupa Ligi'nde muhtemelen iki finalde daha büyük bir sahnede boy gösterebilir. Ardından Dünya Kupası ve oyuncu profiline göre kesinlikle heyecan verici bir transfer yaz dönemi gelecek.
"Gelecek için bir hedefim var: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak," demişti Manzambi bir keresinde Freiburg kulübünün medya organlarına verdiği röportajda. Oraya en hızlı yoldan ulaşmak istiyorsa, mevcut durumda iki seçeneği var: Spor kulübüyle Avrupa Kupası'nı kazanmak ya da kulübüne devasa bir transfer ücreti kazandırmak.
Johan Manzambi: SC Freiburg'daki performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Kırmızı kartlar 51 8 9 7 2