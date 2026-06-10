"Bir onur ve ayrıcalık" - Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşü öncesinde Benfica'ya duygusal bir veda mesajı yazdı

Mourinho, ayrılışının kesinleşmesinden sadece birkaç saat sonra sosyal medyada paylaştığı dokunaklı bir gönderiyle Benfica'ya derin şükranlarını dile getirdi. 63 yaşındaki teknik adam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lizbon'daki kısa ama etkileyici ikinci dönemini değerlendirdi. Bu dönemde kulübü ligde yenilgisiz bir sezona ve Primeira Liga'da üçüncü sıraya taşırken, Supertaça Cândido de Oliveira'yı da kazanmıştı.

Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, mesajında kulübün yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. Mourinho, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sport Lisboa e Benfica'da çalışma fırsatı verdiği için başkan Rui Costa'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü temsil etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Ayrıca, profesyonellikleri, özverileri ve yetkinlikleri ile örnek teşkil eden Benfica Campus'taki tüm çalışanlara da şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.