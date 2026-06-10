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"Bir onur ve ayrıcalık" - Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşü öncesinde Benfica'ya duygusal bir veda mesajı yazdı
Kartallara Veda
Mourinho, ayrılışının kesinleşmesinden sadece birkaç saat sonra sosyal medyada paylaştığı dokunaklı bir gönderiyle Benfica'ya derin şükranlarını dile getirdi. 63 yaşındaki teknik adam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lizbon'daki kısa ama etkileyici ikinci dönemini değerlendirdi. Bu dönemde kulübü ligde yenilgisiz bir sezona ve Primeira Liga'da üçüncü sıraya taşırken, Supertaça Cândido de Oliveira'yı da kazanmıştı.
Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, mesajında kulübün yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. Mourinho, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sport Lisboa e Benfica'da çalışma fırsatı verdiği için başkan Rui Costa'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü temsil etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Ayrıca, profesyonellikleri, özverileri ve yetkinlikleri ile örnek teşkil eden Benfica Campus'taki tüm çalışanlara da şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.
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Benfica kadrosuyla kurulan kalıcı bağlar
Mourinho, 2025-26 sezonunda çalıştırdığı oyunculara da seslendi. Bernabeu’ya geri dönme cazibesine rağmen teknik direktör, Portekiz’de geçirdiği bir yıl boyunca kurduğu ilişkilerin, kariyerinin bundan sonra nereye yönelirse yönelsin değişmeyeceğini vurguladı. Şöyle devam etti: “Birlikte çalışma şerefine nail olduğum oyunculara içten teşekkürlerimi sunuyor, kişisel ve mesleki yaşamlarında her türlü başarıyı diliyorum. Sadece bir anlık bir bağ değil, kalıcı bir bağ kurduğumuza inanarak ayrılıyorum: bir günlük oyuncum, ömür boyu oyuncum."
Real Madrid'in geri dönüşü ve Pérez projesi
Benfica'dan ayrılma kararı, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'da Barcelona'nın hakimiyetini kıran teknik direktörün Real Madrid tarafından yoğun bir şekilde takip edilmesiyle tetiklendi. Florentino Pérez, Mourinho'yu yeniden kadroya katmayı yeniden seçilme kampanyasının temel taşlarından biri haline getirdi ve kulüp, Portekiz ekibine 13 milyon sterlin (15 milyon avro/17 milyon dolar) tutarında tazminat ödemesini kabul ettikten sonra anlaşmayı sonuçlandırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Benfica'nın ayrılığını onaylamasının ardından Mourinho'nun Çarşamba günü resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Spekülasyonları daha da alevlendiren bir gelişme ise, ESPN'e göre 63 yaşındaki teknik adamın menajeri Jorge Mendes'in Salı akşamı Madrid'in merkezindeki bir otelde Real Madrid genel müdürü Jose Angel Sanchez ve baş scout Juni Calafat ile son ayrıntıları görüşürken görülmesiydi.
Perez, Bernabeu'da eski ihtişamı geri getirmek istiyor ve şimdiden Mourinho'ya büyük transfer hamleleriyle destek oluyor. Kulüp, Julian Alvarez için 150 milyon avroluk (129 milyon sterlin/172 milyon dolar) bir teklifte bulunduğunu doğruladı, ancak bu teklif Atletico Madrid tarafından reddedildi. Bu hamle, iki yıldır büyük bir kupa kazanamayan kadroyu gençleştirmek amacıyla galaktik transferlerin yapılacağı yeni bir dönemin habercisi.
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Eagles için bundan sonra ne olacak?
Mourinho Madrid’de yapılacak resmi tanıtımına hazırlanırken, Benfica onun halefini belirlemek için hiç vakit kaybetmedi. Lizbon’un dev kulübü, 2026-27 sezonuna kendilerini yönetecek isim olarak tanıdık bir isme yöneldi ve böylesine önemli bir ismin ayrılmasının ardından Estadio da Luz’da bir iktidar boşluğu oluşmamasını sağladı.
Eski Fulham ve Sporting CP teknik direktörü Marco Silva, yeni baş antrenör olarak onaylandı. Premier League'de güçlü bir itibar kazanan Silva, 2029 yılına kadar kulüpte kalmasını öngören bir sözleşme imzaladı. Silva, Mourinho'nun ligdeki yenilmezlik rekorunu sürdürmenin yanı sıra, Portekiz liginin zirvesine yaklaşmayı hedefleyen zorlu bir görevle karşı karşıya.