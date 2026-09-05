Bournemouth cumartesi öğleden sonra Premier League tarihinde istenmeyen bir ilke imza attı; sezonun ilk üç maçının her birinde açılış golünü atıp tek bir galibiyet bile alamayan ilk takım oldu.

Bournemouth, Marcus Tavernier'nin henüz dokuzuncu dakikada golü açması ve ardından Malick Thiaw'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkarmasıyla Tyneside'da maçı tamamen kontrol ediyor gibi görünüyordu. Ancak üstünlüğüne rağmen Newcastle United'ın yeniden oyuna ortak olmasına izin verdi ve Jacob Ramsey'nin 88. dakikada attığı beraberlik golünün ardından deplasmanda bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Sonuç, Rose'un ekibi için sinir bozucu bir tabloyu sürdürdü; takım, sezonun ilk üç maçında öne geçtiği karşılaşmalarda toplam yedi puan kaybetti. Açılış haftasında Manchester City karşısında öne geçtiler, ancak Josko Gvardiol'un son dakikalardaki golüyle maçı 2-1 kaybettiler. Bunun ardından Everton karşısında da öne geçtiler, fakat uzatma dakikalarında gelen James Tarkowski beraberlik golüyle galibiyetten oldular.



