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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Bir önde götürülen maç daha heba oldu! Bournemouth, Marco Rose'un hayal kırıklığını kabul etmesiyle istenmeyen Premier League tarihine geçti

AFC Bournemouth
M. Rose
Newcastle United - AFC Bournemouth
Newcastle United
Premier Lig

Bournemouth, St James' Park'ta Newcastle United ile 2-2 berabere kalarak Premier League tarihine istenmeyen bir şekilde geçti. Mücadelenin büyük bölümünü kontrol etmesine ve iki gollük bir üstünlük kurmasına rağmen Bournemouth, bir kez daha skoru koruyamadı ve teknik direktör Marco Rose için endişe verici eğilimi sürdürdü.

  • St James' Park'ta tarihi bir çöküş

    Bournemouth cumartesi öğleden sonra Premier League tarihinde istenmeyen bir ilke imza attı; sezonun ilk üç maçının her birinde açılış golünü atıp tek bir galibiyet bile alamayan ilk takım oldu.

    Bournemouth, Marcus Tavernier'nin henüz dokuzuncu dakikada golü açması ve ardından Malick Thiaw'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkarmasıyla Tyneside'da maçı tamamen kontrol ediyor gibi görünüyordu. Ancak üstünlüğüne rağmen Newcastle United'ın yeniden oyuna ortak olmasına izin verdi ve Jacob Ramsey'nin 88. dakikada attığı beraberlik golünün ardından deplasmanda bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

    Sonuç, Rose'un ekibi için sinir bozucu bir tabloyu sürdürdü; takım, sezonun ilk üç maçında öne geçtiği karşılaşmalarda toplam yedi puan kaybetti. Açılış haftasında Manchester City karşısında öne geçtiler, ancak Josko Gvardiol'un son dakikalardaki golüyle maçı 2-1 kaybettiler. Bunun ardından Everton karşısında da öne geçtiler, fakat uzatma dakikalarında gelen James Tarkowski beraberlik golüyle galibiyetten oldular.


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  • AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rose kaçan fırsatları değerlendirdi

    Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Bournemouth menajeri Rose, hayal kırıklığı yaşadığı her halinden belli olsa da takımının oyun tarzı konusunda pozitif kalmaya çalıştı. "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çocuklar da öyle. Bunu yapma niyetiyle olmuyor. Bazen böyle şeylerin yaşandığı dönemler olur. Bu tür konuşmaları sakinleştirmek için Premier League'deki ilk galibiyetimizi almalıyız. Puanlar konusunda mutlu değilim. Şu anda sadece iki puanımız var. Bu seviyede mesele sonuçlar. Ama performans açısından birçok iyi şey görüyorum," diye açıkladı Rose.

    Şöyle devam etti: "Durum bu. Maça gerçekten iyi başladık. İlk yarıda üst düzey oynadık. Baskımız etkileyiciydi. Rakibin çözümü yoktu. İki gol attık ve daha fazla fırsat yakaladık. Sonra rakibin neredeyse ilk fırsatında gol yedik. İkinci yarıda her anlamda biraz düştük. Ceza sahamızda ciddi bir sıkıntı yaşamamıza rağmen yine geç bir gol yedik."

  • Newcastle'ın Matthias Jaissle yönetimindeki direnci

    Newcastle adına bu beraberlik, yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetimindeki mücadele ruhlarının bir göstergesi niteliğinde. Newcastle United, Anthony Gordon ve Bruno Guimaraes gibi kilit yıldızların ayrıldığı önemli değişimlerin yaşandığı bir yaz dönemine rağmen, yeni sezona üç maçta topladığı beş puanla yenilgisiz başladı.

    Jaissle, performansla ilgili karışık duygular içinde olduğunu kabul ederek takımının uzun bölümlerde ikinci planda kaldığını belirtti. "Karışık duygular. Çocukların taraftarla birlikte son ana kadar ortaya koyduğu ruh ve inanç adına mutluyum.

    Ramsey, sonucun önemine dikkat çekti ve bunun eleştirmenleri susturduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "İlk üç maçımız gerçekten çok iyiydi: Liverpool'a karşı kazanamamamız şanssızlıktı, Spurs karşısında harika bir sonuç aldık ve bugün de iyi bir performans sergiledik.


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  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Cherries'i bekleyen yol

    Newcastle yukarıya bakarken, baskın performansları üç puana çevirmesi için Rose üzerindeki baskı da artmaya başlıyor. Fikstür listesi ise pek nefes aldırmıyor; Bournemouth, kupa yükümlülükleri ve Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi de içeren yoğun bir programa hazırlanıyor.

    Teknik direktör, kadrosu üzerindeki fiziksel ve zihinsel taleplerin sadece artacağının fazlasıyla farkında. "Birlikte kalmalıyız. Bu kadar çok kulvarda mücadele etmeye alışık olmayan bir kulüp için bunun ne kadar zorlayıcı olduğunu biliyorum. Bizim için işler gerçekten çok zorlaşacak.

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