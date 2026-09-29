Getty Images Sport
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Bir ömürlük forma! Arjantin, Lionel Messi 10 numarayı son kez giymeye hazırlanırken özel bir saygı duruşu planlıyor
İkonik numara dokunulmadan kaldı
Lionel Messi'nin Arjantin futbolu üzerindeki eşsiz etkisini bir kez daha ortaya koyan bu kararla Arjantin, efsane isim milli takım formasıyla veda maçına çıkmaya hazırlanırken eylül ve ekim aylarındaki milli maç aralarında ikonik 10 numaralı formayı boş bırakacak.
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni kararı doğrulayarak, "Leo Messi'nin maçına kadar 10 numarayı kimse giymeyecek" dedi. Bunun sonucunda kadroda Bolivya ve Burkina Faso ile oynanacak hazırlık maçları için 10 numara olmayacak ve AFA'nın, Messi uluslararası kariyerini resmen noktaladıktan sonra ikonik formayı kimin devralacağını değerlendirmesi bekleniyor.
Karar, sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun 2026 Ağustos'unun sonlarında, ülkesini küresel üstünlüğe taşıyarak zirveye çıkan tarihi kariyerinin ardından milli takım görevini bırakacağını açıklamasının sonrasında onu onurlandırmak için alındı.
- AFP
Arjantin, 10 numarasız yeni bir döneme hazırlanıyor
Transfer uzmanı Fabrizio Romano haberi doğruladı ve bu boşluğun Arjantin için "2027'den itibaren yeni bir döneme" işaret ettiğini belirtti. FIFA kuralları büyük turnuvalarda genellikle ardışık numaralandırmayı zorunlu kılsa da, hazırlık maçlarını çevreleyen esnek kurallar Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) bu saygı duruşunu gerçekleştirmesine izin veriyor.
Bu durum, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın 2024'te yaptığı ve Messi'nin milli takımdaki kariyeri resmen sona erdiğinde formanın onun onuruna emekliye ayrılması gerektiğini öne sürdüğü önceki yorumlarla da örtüşüyor. Bu nedenle Bolivya ve Burkina Faso'ya karşı oynanacak hazırlık maçlarında kadro listesinde 10 numara tamamen atlanacak.
Monumental'de altın gibi bir veda
Tüm zamanların en büyüğünün görkemli finali, Arjantin'in River Plate'in ikonik Estadio Monumental stadında 6 Ekim 2026'da Benin ile karşılaşacağı güne planlandı. Bu maç, Messi'nin 208. ve son milli maçı olacak ve taraflı bir Buenos Aires kalabalığına kahramanlarını son bir kez sahada izleme fırsatı verecek.
Bu son maç, titizlikle planlanmış bir geçiş döneminin merkezini oluşturuyor. Takımın hazırlık sürecinde başka maçları da planlanmış olsa da, bunlar arasında 30 Eylül'de Cordoba'da Bolivya'ya karşı oynanacak karşılaşma ve 3 Ekim'de Burkina Faso ile sahasında oynanacak maç da bulunuyor, Messi bu karşılaşmalarda yer almayacak. AFA, Benin maçı için onun taze kalmasına karar verdi ve tüm odağın takıma yapacağı son katkıda olmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Liderlik rollerinde geçiş
Futbol dünyası Messi'nin duygusal son vedasına hazırlanırken, teknik direktör Scaloni de takım içinde sorunsuz bir güç geçişi sağlamak için hızlı davrandı. Kaptanlık görevi yakında boşalacakken, teknik ekip takımı 2030 Dünya Kupası döngüsüne taşıyacak çekirdek oyuncu grubunu belirledi.
Scaloni, soyunma odasındaki hiyerarşi ve 28 yaşındaki stoperin neden bu rol için doğal tercih olduğu konusunda açık konuştu. Teknik direktör, Cuti Romero'nun kaptanlığı devralacağını resmen doğruladı; bu da önemli bir değişime işaret ediyor.
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