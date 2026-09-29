Lionel Messi'nin Arjantin futbolu üzerindeki eşsiz etkisini bir kez daha ortaya koyan bu kararla Arjantin, efsane isim milli takım formasıyla veda maçına çıkmaya hazırlanırken eylül ve ekim aylarındaki milli maç aralarında ikonik 10 numaralı formayı boş bırakacak.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni kararı doğrulayarak, "Leo Messi'nin maçına kadar 10 numarayı kimse giymeyecek" dedi. Bunun sonucunda kadroda Bolivya ve Burkina Faso ile oynanacak hazırlık maçları için 10 numara olmayacak ve AFA'nın, Messi uluslararası kariyerini resmen noktaladıktan sonra ikonik formayı kimin devralacağını değerlendirmesi bekleniyor.

Karar, sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun 2026 Ağustos'unun sonlarında, ülkesini küresel üstünlüğe taşıyarak zirveye çıkan tarihi kariyerinin ardından milli takım görevini bırakacağını açıklamasının sonrasında onu onurlandırmak için alındı.