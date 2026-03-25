Making of Schertenleib NXGN
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Bir NXGN kazananının oluşumu: Barcelona'nın genç yıldızı Sydney Schertenleib'i kadın futbolunun en iyi genç oyuncusu yapan nedir?

Geçen yaz, 18 yaşında ev sahibi İsviçre formasıyla ilk Avrupa Şampiyonası'na çıkmadan önce ulusal basının karşısına geçen Sydney Schertenleib, "en büyük hedefinin" bir gün Ballon d'Or'u kazanmak olduğunu söylediğinde, bazıları bu sözlere şüpheyle yaklaşmış olabilir.

"Eğer genç bir oyuncu böyle bir şey söylerse, bence insanların yüzde 80'i 'Ah, ne kibirli bir oyuncu. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?'" İsviçre Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü Alexandra Szarvas, GOAL'a böyle diyor. Ancak ne o ne de NXGN 2026 kadınlar kategorisi galibi Scherteinleib ile çalışmış olan hiç kimse böyle düşünmüyor. Aslında tam tersi.

Bunu İsviçre medyasına söylemesi de dikkat çekiciydi. Sadece 9 milyonluk bir nüfusa sahip olan İsviçre, futbol dünyasında hiçbir zaman bir güç merkezi olmamıştır. Ballon d'Or açısından, 70 yıllık geçmişinde sadece sekiz İsviçreli oyuncu erkekler ödülünün uzun listesine girmiştir; 2018'de kurulan Ballon d'Or Feminin'e ise henüz hiçbir kadın aday gösterilmemiştir.

"Normalde, İsviçreli bir erkek ya da kız için, 'Bunu söylediğinde kesinlikle deli' demeniz gerekir, çünkü biz küçük bir ülkeyiz," diye ekliyor FC Zurich genç takımında Schertenleib'i çalıştıran Daniel Gygax.

Ancak bu olağanüstü gencin futbolunu izleyen herkes - ister 17 yaşında İsviçre A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydiği zamandan, ister birkaç ay sonra Barcelona'ya transfer olduğu zamandan, ya da belki de daha öncesinden olsun - Schertenleib'in hedefinin kesinlikle yüksek olduğunu, ancak onun yeteneği ve çalışma ahlakı göz önüne alındığında ulaşılamaz olmadığını bilir.

"Bazen böyle şeyler söylüyor ama o hedefe ulaşmak için her şeyi yapıyor," diyor Szarvas ve Gygax da ona katılıyor. "Onu geçmişte gördüğünüzde, şu anda gördüğünüzde, futbolu ne kadar rahat bir tarzda oynadığını gördüğünüzde, onu ve söylediklerini anlıyorum," diye ekliyor. "Ballon d'Or kazananlarıyla antrenman yapıyor, o halde neden böyle bir hayali olmasın ki?"

    Gygax, Schertenleib’i çalıştırmaya başlamadan önce bile onun farklı olduğunu biliyordu. 2007 yılında Zürih’te doğan Schertenleib, 10 yaşında FC Zürih’in altyapısına katıldı ve “bunu yapabilecek seviyede olduğu için” her zaman erkek takımlarıyla antrenman yaptı. O dönemde 16 yaş altı takımını çalıştıran Gygax, sonunda kendi takımına yükselmeden önce, sıralamalarda yükselen yetenekli genç kızın farkındaydı; bu, başlı başına sıra dışı bir başarıydı.

    "Normalde 14, 15 ve 16 yaşlarında kızlar bir noktaya kadar iyi performans gösterir, ancak sonra [fiziksel] farklılıklar ortaya çıkar, ki bu çok normaldir," diyor Gygax, normalde bu kızların erkek takımından ayrılmasına yol açacak bir durumdan bahsederek. "Ancak Sydney'de bir fark görülmüyordu."

    Schertenleib'in tek sıra dışı yanı bu değildi; o, İsviçre'de erkek takımlarında oynayan kızlarda sıklıkla görülen, bir yaş küçük bir takım yerine kendi yaşıtlarından oluşan bir erkek takımında oynuyordu. Bu ortamda antrenman yapmak, zaten sahip olduğu olağanüstü yeteneğini daha da geliştirmesine yardımcı olacaktı. 

    "Daha hızlı, seviye daha yüksek, molalar daha az ve bütün gün erkeklerle antrenman yaptığınızda vücudunuz ve becerileriniz gittikçe daha iyi hale geliyor," diye açıklıyor Gygax. "O anda, erkeklerle olabildiğince uzun süre antrenman yapabilmesini seçmek doğru bir karardı bence."

    Bu durum, Schertenleib genç milli takımlarla seyahate çıktığında özellikle belirgin hale geldi. Gygax, bir kamptan sonra Zürih'e döndüğünde, erkek takımıyla kaçırdığı iki haftalık antrenman için hayal kırıklığını dile getirdiğini hatırlıyor: "Genç milli takımlarla gittiğinde, onun için çok kolay olduğu için rakibi yoktu."

    Öğrenmek ve gelişmek

    Schertenleib’in seviyesinin, genç milli takımlara nasıl uyum sağladığına da yansımıştı. 

    "Takımdaki en genç oyuncu hep oydu," diye hatırlıyor, daha önce İsviçre'nin U16, U17 ve U19 genç milli takımlarında antrenörlük yapan Szarvas. "Milli takımda onunla tanıştığım ilk kampta, biz tüm antrenörler onun inanılmaz olduğunu gördük. Belki de dünyanın en iyilerinden biri olabilecek inanılmaz bir potansiyeli var ve onun gerçekten eşsiz biri olduğu açıkça görülüyordu."

    Ancak Szarvas'ın Schertenleib'de hemen fark ettiği bir şey vardı: kontrpres. Genç oyuncu, bu sorumluluğu bu kadar tutarlı bir şekilde ihmal ettiğinin farkında değildi ve bunu öğrendiğinde, bu eksikliğini gidermek için hemen çalışmaya başladı. Bu, bugün hala Szarvas'a, asla unutmayacağı bir şey olarak bahsettiği, şu anki konumuna gelmek için öğrenmesi gerektiğini bildiği bir şey.

    Bu hikaye, Schertenleib’in kişiliğine ve zihniyetine bir bakış sunuyor; onun her zaman kendini geliştirmek için nasıl çalıştığının ve Szarvas’ın tarif ettiği gibi nasıl “bir takım oyuncusu” olduğunun bir örneği.

    "Bu genç yaşta kariyerinde çok şey başarmış olmasına rağmen, gerçekten çok nazik ve alçakgönüllü bir kız," diye ekliyor eski genç milli takım koçu.

    Engelleri aşmak

    Yeteneğine ve kaydettiği ilerlemeye rağmen, Schertenleib profesyonel kariyerine başlamak için çocukluk kulübünden ayrılmak zorunda kalacaktı. FC Zürih, onu U16 erkek takımından alarak kadınlar A takımına tam zamanlı olarak dahil etmeyi tercih etti, ancak burada fazla süre alamadı. 

    "Çok şaşırdım," diyor Gygax. "O en büyük yeteneklerden biriydi. U16 seviyesine kadar erkeklerle antrenman yapan tek kızdı."

    Schertenleib'in daha sonra yaptığı şey, Gygax'ın tek şaşırmış kişi olmadığını gösteriyor. Zürih'in birinci takımında lig şampiyonluğuyla sonuçlanan bir sezonun ardından, genç oyuncu, play-off yarı finallerinde sonradan şampiyon olan takıma yenilen Grasshoppers'a transfer oldu. Grasshoppers'ın kadrosu elbette Zürih'inkiyle aynı seviyede değildi, bu da Schertenleib'in takıma girmesini kolaylaştırdı, ancak bunu başardığında eski kulübüne neyi kaçırdıklarını gösterdi.

    Grasshoppers'ta geçirdiği bir sezonda, daha önce hiç olmadığı kadar fazla maçta forma giydi, ilk kez İsviçre milli takımına çağrıldı ve uluslararası arenada ilk kez sahneye çıktı. Ardından büyük transfer geldi.

    Dünyanın en iyileriyle tanışmak

    Schertenleib’in Barcelona’ya transferiyle ilgili hikâye anlatılmaya değer. Katalan kulübünün ilgisini çektiği dönemde kariyerinin o kadar erken bir aşamasındaydı ki, henüz bir menajeri bile yoktu; bu yüzden kulübün gözlemcilerinden biri, iletişim bilgilerini almak için ona Instagram üzerinden mesaj attı. Mesajı ilk gören Schertenleib’in ablası babasına haber verdi; babası da Schertenleib’in haberi bile olmadan konuyu gündeme getirdi. "Ne? Barcelona mı?" diye cevapladı. Bundan kısa bir süre sonra, 17 yaşındaki oyuncu Avrupa şampiyonu kulüple sözleşme imzaladı.

    İlk bakışta, bu iyi bir hamle gibi görünmeyebilirdi; özellikle de çok fazla profesyonel futbol oynamamış ve gelişmek için maç tecrübesine ihtiyaç duyan genç bir oyuncu için. Ancak Barcelona, inanılmaz derecede başarılı bir kadın takımı olan dev bir kulüp olmasının yanı sıra, hem erkek hem de son yıllarda giderek daha belirgin hale gelen kadın takımında genç yetenekleri geliştirme konusunda da mükemmeldir.

    Schertenleib, B takımında forma giymeye başladı. Orada, kulübün kendine özgü stiline alışırken, aynı zamanda yeni bir ülkedeki hayata uyum sağladı, bu kadar genç yaşta evinden uzakta yaşadı ve yeni bir dil öğrendi. Bu, onun için suda yüzmek kadar kolay bir zorluktu. Kasım 2024'te, Eibar'ı 4-0 yendikleri maçta yedek olarak ilk kez A takımda forma giydi ve bir daha geriye bakmadı.

    O andan itibaren, Alexia Putellas ve Aitana Bonmati gibi isimlerle birlikte, ligde üçlü kupa, Şampiyonlar Ligi finali ve etkileyici bireysel istatistiklerle sonuçlanan bir sezon geçirdi. Avrupa'nın, belki de dünyanın en iyi takımında geçirdiği ilk yılında Schertenleib, 22 maçta forma giydi, sekiz kez ilk on birde yer aldı, iki gol attı ve üç asist yaptı. Temeller atılmıştı.

    Yeni zirveler

    Ancak daha da önemlisi, Barcelona’nın Schertenleib üzerinde yarattığı etkidi. O dönemde İsviçre milli takımının teknik direktörü olan Pia Sundhage, ilk sezonunun ortasında genç oyuncuyu izlemek için bazı teknik ekibi üyeleriyle birlikte Katalonya’ya gitti. Sundhage, bu transfer karşısında ilk başta şaşırdığını itiraf ediyor. Ancak genç oyuncuyu o ortamda gördüğünde, her şey anlam kazandı. 

    "En başlarda ikinci takımla antrenman yapıyor ve oynuyordu, ama çok geçmeden büyük yıldızlarla oynamaya başladı," diyor 66 yaşındaki Sundhage GOAL'a. "O antrenmanı izlediğinizde, en iyilerle birlikte olmayı, en iyilerle oynamayı, en iyilerle rekabet etmeyi sevdiğini anlayabiliyordunuz. Bu yüzden üçümüz de 'Bu iyi bir hamleydi. Başarılı olacak' dedik."

    Szarvas ise bunun Schertenleib'in kişisel gelişimine olan etkisini fark etti. Sezonun başlarında onu ziyaret eden ikili, öğle yemeğinde sohbet ederken, şu anda Macaristan milli takımının teknik direktörü olan Szarvas, "Aman Tanrım, ne kadar da olgunlaşmışsın!" dedi.

    Tarih yazmak

    Schertenleib İsviçre’ye döndüğünde, Barselona’da gösterdiği gelişim daha da belirgin hale geldi. Sundhage, “Dayanıklılığında, fiziksel kapasitesinde bir değişim oldu” diye hatırlarken, genç oyuncunun böylesine büyük bir adımı rahatlıkla atarak kazandığı “özgüven”e de dikkat çekiyor.

    Kısa sürede, yaşına ve nispeten deneyimsiz olmasına rağmen, Schertenleib, İsviçre'nin 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı bir yılda, İsviçre için kilit bir oyuncu haline geldi. Turnuvada daha önce hiç grup aşamasını geçememiş bir takım için bu, çok önemli bir olay olacaktı.

    GOAL, Sundhage'ye bu kadar genç yaşta ve böylesine önemli bir anda Schertenleib'e neden bu kadar güvendiğini sorduğunda, İsveçli teknik direktörün sesinde adeta "Onu oynarken görmediniz mi?" der gibi bir şaşkınlık izi var. Sonuçta, eski İsviçre U17 teknik direktörü Veronica Maglia'nın topu "neredeyse vücudunun bir uzantısı" olarak tanımladığı, teknik açıdan olağanüstü bir oyuncudan bahsediyoruz. Ancak GOAL, Sundhage gibi deneyimli ve efsanevi bir teknik direktörün, bu inanılmaz yeteneğin bu kadar genç yaşta neyi gördüğünü kendi sözleriyle duymak istiyor.

    "Sadece antrenmanlardaki performansına baktım ve iyi iş çıkardı, bu yüzden benim için ilk 11'i ve maçı kimin bitireceğini konuşurken yaşa hiç bakmadık," diye yanıtlıyor. "En başında evet, ama baskıya dayanabileceği kesinlikle belliydi." Büyük turnuvalarda ilk kez sahneye çıkacağı Avrupa Şampiyonası geldiğinde, Schertenleib birdenbire poster kızı haline geldi. 

    "Onu reklamlarda, televizyonda ve şehirdeki afişlerde gördüm," diye hatırlıyor Gygax, şimdi uzaktan gururla kariyerinin gelişmesini izliyor. 18 yaşındaki oyuncu, La Nati'nin ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardığı tarihi Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'nin dört maçından üçünde ilk 11'de yer aldı. Seyirci rekorları kırıldı, ulusun kalbi fethedildi ve çeyrek finalde İspanya'ya 2-0 yenildikleri maçın öncesinde ve sonrasında gurur gözyaşları döküldü.

    Takımının galibiyetinin ardından konuşan La Roja teknik direktörü Montse Tome, "açık alanlarda tehlikeli" olduğunu belirttiği "Sydney ile durumları iyi yöneten" stoperlerine övgüde bulundu.

    Daha yeni başlıyor

    Schertenleib'in bakış açısıyla bakıldığında, İsviçre'nin, kadrosunda dokuz Barcelona oyuncusu barındıran İspanya'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi oldukça uygun bir sonuçtu; zira bu durum, onun önündeki kariyerin en ilginç yönlerinden birini ortaya koyuyor. Kulüp düzeyinde, kadın futbolunun en iyi takımlarından birinde oynuyor. Ancak milli kariyeri, daha alt seviyede yer alan bir ülkeyle devam edecek.

    Barça'da büyük bir havuzda küçük bir balık ve birçok kişinin beklediği gibi dünya çapında bir oyuncu olsa bile, her zaman yıldızların gölgesinde kalacak. İsviçre'de ise 19 yaşında şimdiden küçük bir havuzda büyük bir balık haline geliyor. Kariyeri boyunca bu iki ortamda omuzlarında tamamen farklı düzeyde baskı ve beklenti olacak ve muhtemelen de olacak. 

    "Bu iki farklı dünyayla nasıl başa çıkacağını çok merak ediyorum," diyor Szarvas. Ancak aynı nefeste belirttiği gibi, Schertenleib bu zorluğun üstesinden gelmek için doğru "kişiliğe" sahip.

    Onda, ulusal basına Ballon d’Or’u kazanmak istediğini ilan etmesine neden olan azim ve hırs var. Ancak aynı zamanda, o cümleyi orada bitirmemesine neden olan alçakgönüllülük ve çalışkanlık da var: “Ama önce daha iyi olmak ve deneyim kazanmak istiyorum. Barça'da en iyilerden öğreniyorum, ama milli takımda da. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Ama aynı zamanda ayaklarımın yere basmasını sağlamaya çalışıyorum."

    Schertenleib bir yıldız, ama aynı zamanda her zaman takım için var. "Sydney'in her zaman yüksek hedefleri vardı ve şimdi dünyanın en iyileriyle rekabet ederken, bunun gerçek bir mücadele olduğunu anlıyor," diye açıklıyor Maglia. "Ancak, bu noktaya gelmesinin nedeninin, evinde kendisine aktarılan harika değerleri temsil etmesi olduğuna inanıyorum. Eğer her zaman kendine sadık kalmayı başarırsa, çok eğlenecek ve hepimiz de öyle."

    "Bence uzun süre başarılı olacak kişiler, iyi değerlere sahiptir," diye ekliyor Sundhage. "Ayakları yere basıyor ve rahatsız olmaktan çekinmiyorlar; uzun vadede başarılı olacaklar." Bu, Schertenleib'i mükemmel bir şekilde özetliyor. Buna sahip olduğu olağanüstü yeteneği de ekleyince, Ballon d’Or'u kazanma hayali o kadar da uçuk gelmiyor.