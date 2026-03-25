Bir NXGN kazananının oluşumu: Barcelona'nın genç yıldızı Sydney Schertenleib'i kadın futbolunun en iyi genç oyuncusu yapan nedir?

"Eğer genç bir oyuncu böyle bir şey söylerse, bence insanların yüzde 80'i 'Ah, ne kibirli bir oyuncu. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?'" İsviçre Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü Alexandra Szarvas, GOAL'a böyle diyor. Ancak ne o ne de NXGN 2026 kadınlar kategorisi galibi Scherteinleib ile çalışmış olan hiç kimse böyle düşünmüyor. Aslında tam tersi.

Bunu İsviçre medyasına söylemesi de dikkat çekiciydi. Sadece 9 milyonluk bir nüfusa sahip olan İsviçre, futbol dünyasında hiçbir zaman bir güç merkezi olmamıştır. Ballon d'Or açısından, 70 yıllık geçmişinde sadece sekiz İsviçreli oyuncu erkekler ödülünün uzun listesine girmiştir; 2018'de kurulan Ballon d'Or Feminin'e ise henüz hiçbir kadın aday gösterilmemiştir.

"Normalde, İsviçreli bir erkek ya da kız için, 'Bunu söylediğinde kesinlikle deli' demeniz gerekir, çünkü biz küçük bir ülkeyiz," diye ekliyor FC Zurich genç takımında Schertenleib'i çalıştıran Daniel Gygax.

Ancak bu olağanüstü gencin futbolunu izleyen herkes - ister 17 yaşında İsviçre A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydiği zamandan, ister birkaç ay sonra Barcelona'ya transfer olduğu zamandan, ya da belki de daha öncesinden olsun - Schertenleib'in hedefinin kesinlikle yüksek olduğunu, ancak onun yeteneği ve çalışma ahlakı göz önüne alındığında ulaşılamaz olmadığını bilir.

"Bazen böyle şeyler söylüyor ama o hedefe ulaşmak için her şeyi yapıyor," diyor Szarvas ve Gygax da ona katılıyor. "Onu geçmişte gördüğünüzde, şu anda gördüğünüzde, futbolu ne kadar rahat bir tarzda oynadığını gördüğünüzde, onu ve söylediklerini anlıyorum," diye ekliyor. "Ballon d'Or kazananlarıyla antrenman yapıyor, o halde neden böyle bir hayali olmasın ki?"