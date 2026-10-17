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“Bir miras bırakmak istiyorum!” Amad Diallo, Manchester United'daki hedefini açıkladı ve tavsiye almak için neden her zaman Bruno Fernandes'e başvurduğunu anlattı
Kanat oyuncusu, özel bir 100 barajına ulaşmayı hedefliyor
Amad, kaptanının rehberliğinden yararlanarak Manchester United tarihine adını yazdırmaya kararlı. Resmen Ocak 2021'de Atalanta'dan transfer edilen 16 numaralı oyuncu, pazar günü Elland Road'da Leeds United karşısında forma giyerse kulüpteki 100. maçına çıkacak. Şubat 2021'de Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Real Sociedad'a karşı ilk maçına çıkan ve ardından iki sezonu kiralık olarak geçiren Amad, artık A takımın düzenli oyuncularından biri.
- Getty Images Sport
İtalyan bağlantısı soyunma odasındaki bağı güçlendiriyor
Liverpool'a karşı attığı unutulmaz FA Cup galibiyet golünü Mart 2024'te kaydetmesinden bu yana kulüp formasıyla 15 gol daha atan kanat oyuncusu, diğer hücum oyuncularından öğrenerek gol ve asist katkısını daha da artırmak istiyor. Fernandes'in daha önce Serie A'da forma giymiş olması sayesinde, kanat oyuncusu Old Trafford'a geldiğinden beri ikili ortak bir dil konuşabiliyor.
Bu sezonki kişisel hedeflerini kulübün resmî internet sitesine anlatan Amad, şunları söyledi: “Bu sezon daha fazla gol atmak ve daha fazla asist yapmak istiyorum. Geliştirmek istediğim bir yönüm bu. Bruno [Fernandes] gibi diğer oyunculardan da öğrenmek istiyorum. Bruno için bu doğal. [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko ve Bryan [Mbeumo] için de öyle. Onlar için bu doğal. Onlardan öğrenmem gerekiyor. Bu sezon bunu öğreniyorum ve kendimi geliştireceğim.”
Neden tavsiye almak için kaptanına başvurduğunu açıklayan Amad, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçük bir sorunum olduğunda ya da bir oyuncunun tavsiyesine ihtiyaç duyduğumda konuşmayı sevdiğim kişi Bruno. Bir konuda tavsiyeye ihtiyaç duyduğumda konuşmak için hep Bruno'ya gidiyorum çünkü İtalyanca konuşuyor. Bu yüzden ona ne düşündüğünü, bana nasıl bir tavsiye verebileceğini sormak benim için kolay. Burada bana çok yardımcı olan oyuncunun Bruno olduğunu düşünüyorum. Eric Bailly buradayken onunla da çok yakındım. Ama evet, Eric'ten sonra, bu kulübe geldiğimden beri bana çok yardımcı olan kişinin Bruno olduğunu düşünüyorum.”
100 kez millî formayı giyen Afrikalı futbolcu kalıcı iz bırakmayı hedefliyor
Amad, pazar günü forma giyerse Bailly, Quinton Fortune ve Andre Onana'nın ardından United formasıyla 100 maça çıkan dördüncü Afrikalı oyuncu olacak. Ancak bu başarıyla yetinmek yerine, kulüpteki dönemi sona erdiğinde taraftarların katkılarını iyi hatırlamasını istiyor.
Manchester'da oynama ayrıcalığını en iyi şekilde değerlendirmek istediğini anlatan Amad, şunları ekledi: “Manchester'da bir iz bırakmak istiyorum. İnsanların ‘Bu oyuncu bizde oynadı, müthişti, inanılmazdı’ demesini istiyorum. Bir gün bu kulüpten ayrıldığımda insanların ‘Yeterince katkı vermedi... Yetenekliydi ama yeterince katkı vermedi’ demesini istemiyorum.
“Verebileceğimi bildiğim katkıyı vermek istiyorum çünkü Manchester United'da oynama ayrıcalığına sahibim. Bu ayrıcalığı değerlendirip kulübe bir şeyler vermek istiyorum. Bu, içimi acıtan bir konu ve bunu yapmak istiyorum. Bir gün bu kulüpten ayrılırsam insanların hakkımda iyi şeyler söylemesini istiyorum.”
- Colorsport
Geri dönen hücum oyuncusunu çetin bir derbi bekliyor
24 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk haftalarını sezon öncesinde yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırdıktan sonra bu sezon yalnızca iki maçta forma giydi. Cumartesi günü Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kalınan maça ilk 11'de başlayıp 59 dakika oynadı. Ardından Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan United'ın Atletico Madrid deplasmanında 2-0 yenildiği maçta Marcus Rashford'un yerine oyuna girerek 25 dakika sahada kaldı. Deplasman ekibi Yorkshire'da çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti ararken yeniden maç ritmi kazanması kritik önem taşıyacak.
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