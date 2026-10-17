Liverpool'a karşı attığı unutulmaz FA Cup galibiyet golünü Mart 2024'te kaydetmesinden bu yana kulüp formasıyla 15 gol daha atan kanat oyuncusu, diğer hücum oyuncularından öğrenerek gol ve asist katkısını daha da artırmak istiyor. Fernandes'in daha önce Serie A'da forma giymiş olması sayesinde, kanat oyuncusu Old Trafford'a geldiğinden beri ikili ortak bir dil konuşabiliyor.

Bu sezonki kişisel hedeflerini kulübün resmî internet sitesine anlatan Amad, şunları söyledi: “Bu sezon daha fazla gol atmak ve daha fazla asist yapmak istiyorum. Geliştirmek istediğim bir yönüm bu. Bruno [Fernandes] gibi diğer oyunculardan da öğrenmek istiyorum. Bruno için bu doğal. [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko ve Bryan [Mbeumo] için de öyle. Onlar için bu doğal. Onlardan öğrenmem gerekiyor. Bu sezon bunu öğreniyorum ve kendimi geliştireceğim.”

Neden tavsiye almak için kaptanına başvurduğunu açıklayan Amad, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçük bir sorunum olduğunda ya da bir oyuncunun tavsiyesine ihtiyaç duyduğumda konuşmayı sevdiğim kişi Bruno. Bir konuda tavsiyeye ihtiyaç duyduğumda konuşmak için hep Bruno'ya gidiyorum çünkü İtalyanca konuşuyor. Bu yüzden ona ne düşündüğünü, bana nasıl bir tavsiye verebileceğini sormak benim için kolay. Burada bana çok yardımcı olan oyuncunun Bruno olduğunu düşünüyorum. Eric Bailly buradayken onunla da çok yakındım. Ama evet, Eric'ten sonra, bu kulübe geldiğimden beri bana çok yardımcı olan kişinin Bruno olduğunu düşünüyorum.”