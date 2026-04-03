"Bir makine ve bir beyefendi" - Luis Diaz, Bayern Münih'e katıldığından beri Harry Kane'den neler öğrendiğini anlatıyor
Bavyera'da ölümcül bir ortaklık
Diaz'ın Allianz Arena'da Kane'in yanına katılmasından bu yana geçen sadece sekiz ayda, Bayern Münih Avrupa futbolunun tartışmasız en korkulan hücum hattını oluşturdu. Olise'nin de üçlüye katılmasıyla Alman devi yıkıcı bir form sergiledi; Bundesliga'da 97, Şampiyonlar Ligi'nde ise 32 gol atarak akıllara durgunluk veren bir performans gösterdi.
Bu istatistiksel patlamanın merkezinde, bu sezon tek başına 48 gol atan Kane yer alıyor. Ancak Diaz, İngiliz oyuncuyu özel kılanın sadece golcü yeteneği değil, takım dinamiklerine yaptığı genel katkı ve saha içinde ve dışında sergilediği özverili tavırları olduğunu vurguluyor.
İngiltere kaptanına büyük övgü
ESPN'e eski Tottenham oyuncusuyla çalışma deneyimlerini anlatan Diaz, Kane'in olağanüstü çalışma temposu ve alçakgönüllü kişiliğini hemen vurguladı. Kolombiya milli takım oyuncusu, Kane'in dünyanın en iyi forvetlerinden biri olmasına rağmen soyunma odasında son derece mütevazı davrandığını belirtti.
"Harry'ye gelince, bir oyuncu olarak gerçekten etkileyici. Her şeyi doğru yapıyor - geriye düşüyor, topu geri kazanıyor, asist yapıyor ve gol atıyor. O bir makine ve gerçek bir beyefendi. Kişilik olarak çok sakin ve böyle bir kariyere sahip birçok oyuncunun sahip olabileceği o egoya sahip değil," diye açıkladı Diaz.
Soğukkanlılık ve odaklanma dersleri
Oyunun teknik yönlerinin ötesinde Diaz, Kane’in spora olan zihinsel yaklaşımını incelediğini açıkladı. Özellikle İngiltere kaptanının yüksek baskı altındaki durumlarda sakinliğini koruma becerisi, gol bulmakta zorlandıkları zamanlarda Kane’den ilham alan eski Liverpool kanat oyuncusu üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.
"Ondan çok şey öğrendim - zor anlarda her zaman konsantre kalma yeteneği. Forvette işler bizim için iyi gitmediğinde, 'endişelenme, fırsat gelecek ve gol atacaksın' diyor. Ya bunu söylüyor ya da kendisi yapıyor, ondan çok şey öğrendim." diye ekledi Diaz.
Üç cephede kupa peşinde
Sezonun son düzlüğüne girilirken, Diaz ve Kane arasındaki uyum Vincent Kompany’nin takımı için hayati önem taşıyacak. Bayern şu anda bir başka Bundesliga şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor, ancak asıl sınavları Şampiyonlar Ligi’nde; burada Real Madrid ile çeyrek finalde zorlu bir karşılaşma onları bekliyor. Ayrıca DFB-Pokal’da da yarı finale yükseldiler.