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'Bir maçlık balayı dönemi' - Ailesinin uyarısının ardından Jurgen Klopp, Almanya teknik direktörü olarak özel muamele görmeyecek ve Dortmund ile Liverpool'dakinden farklı bir meydan okumayla karşı karşıya kalacak
Eski Liverpool teknik direktörü Klopp, Nagelsmann'ın yerini aldı
O noktada, Merseyside'da yaklaşık dokuz yıl geçirdikten sonra, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu, teknik direktörlüğün getirdiği streslere ara verme zamanının geldiğine karar verdi. Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak bir görev üstlendi.
Klopp, Avrupa ve dünya genelinde boşalan her büyük görevle anıldı; Real Madrid'den Suudi Pro Ligi'ne kadar birçok seçenek gündeme geldi, ancak perde arkasında işleri yönetmekten memnun olduğunu korudu.
Ancak milli takım düzeyinde bir göreve geçme fırsatı geri çevrilemeyecek kadar iyi çıktı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a son 32 turunda yenildikten sonra bir SOS çağrısı yaptı; bu mağlubiyetin Julian Nagelsmann için bardağı taşıran son damla olduğu görüldü.
Klopp, DFB ile dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı; bu anlaşma onu bir Avrupa Şampiyonası döngüsü ve 2030'da FIFA'nın amiral gemisi organizasyonundaki bir başka maceraya taşıyacak. Ayrıca bu şartları yerine getirebilmesi için medyaya, ailesini rahat bırakmaları gerektiği uyarısında bulundu.
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Klopp'a, sonuçlara göre hemen yargılanacağı söylendi
Klopp'un bir sonraki Dünya Kupası'nı görüp görmeyeceği sorulduğunda, MrQ Casino iş birliğiyle konuşan eski Almanya milli futbolcusu Hamann, GOAL'e şunları söyledi: “Ailesinden bahsediyordu. Burada ailesini neden işin içine kattığını bilmiyorum, çünkü kimse onun ailesiyle ilgilenmiyor.
“Onu sonuçlara göre değerlendirecekler. Ben ve bence diğerlerinin çoğu, hatta diğerlerinin tamamı da ona diğer tüm teknik direktörlere davrandıkları gibi yaklaşacak. Belki bir maçlık bir balayı dönemi olur! Hepsi bu, çünkü günün sonunda mesele sonuçlar. Sonuçlar iyi olmazsa, futbol da iyi olmazsa bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Bunun hiçbir farkı yok.
“Ne dediğini biliyorum. Ardından hiçbir gazetecinin bir soru daha sormamasına, ne demek istediğine dair bir takip sorusu yöneltmemesine şaşırdım. Ama benim için açık olan şu ki işler iyi gitmediğinde, herkes gibi o da değerlendirilecek ve eleştirilecek.”
Klopp, milli takım teknik direktörlüğünde nasıl bir performans sergiler?
Borussia Dortmund'un başında olduğu dönemde Bundesliga şampiyonluğu sevinci yaşayan Klopp, oyuncu yönetimi becerileri ve takım birlikteliği yaratma yeteneğiyle ün kazandı. Ancak oyuncularla yılda yalnızca birkaç kez çalışırken bu mesajları aktarmak daha zor olacak.
Klopp'un yeterliliğini değerlendiren Hamann, şunları ekledi: “Bence oyuncuyu her gün gördüğünüzde onunla bir ilişki kurmak daha kolay. Dahası, oyuncuları izlemek ve belki de onlara önemsediğinizi göstermek, bunu hissettirmek için özel olarak görüşmek açıkçası önemli olacak.
“Bence teknik direktörün zaman ayırıp maçları izlemesi ve belki de Milan'da, Newcastle'da, Frankfurt'ta, Dortmund'da, nerede olursa olsun maçlardan sonra onlarla yemeğe gitmesi şeklindeki bu takdir göstergesi, kilit önem taşıyacak.
“Çünkü dediğiniz gibi, kamptayken ilişki kurmak çok zor. Çünkü uluslararası maçların tarihlerini şimdi değiştirdiler tabii. Sanırım şimdi eylül ortasında iki buçuk ya da üç haftalık bir ara var.
“Ama sonra orada 30 oyuncunuz oluyor. Yani bu neredeyse imkânsız. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Yapmanız gereken basın işleri var. Bir ya da iki oyuncuyla ilgilenen bir fizyoterapist, bir doktor var. Bu yüzden hepsiyle uzun uzun konuşacak vaktiniz olmuyor.
“Dahası, bence ağustos sonlarında sezon başladığında bunu yapmak için zaman yaratmak önemli. Kolay değil. Hiç kolay değil. Ama bence başarısının anahtarı açıkça oyuncularla olan ilişki. Ve bunu yapmak, onları her gün gördüğünüzde elbette biraz daha kolay.”
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Uluslar Ligi ve Euro 2028: Klopp'un ilk maçları
Klopp, Almanya teknik direktörü olarak görevine 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile karşılaşarak başlayacak. Yurt içi maçlara verilen o arada dört maç oynanacak, ayrıca Sırbistan ve Yunanistan'la da (iki kez) karşı karşıya gelinecek.
Die Mannschaft'ın yeniden A Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda kendisinden talihi hemen tersine çevirmesi beklenecek ve bu nedenle üzerinde baskı olacak. Öte yandan Euro 2028 elemeleri Mart 2027'de başlayacak; o kampanyanın kura çekimi ise 6 Aralık'ta Belfast'ta yapılacak.
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