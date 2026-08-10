O noktada, Merseyside'da yaklaşık dokuz yıl geçirdikten sonra, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu, teknik direktörlüğün getirdiği streslere ara verme zamanının geldiğine karar verdi. Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak bir görev üstlendi.

Klopp, Avrupa ve dünya genelinde boşalan her büyük görevle anıldı; Real Madrid'den Suudi Pro Ligi'ne kadar birçok seçenek gündeme geldi, ancak perde arkasında işleri yönetmekten memnun olduğunu korudu.

Ancak milli takım düzeyinde bir göreve geçme fırsatı geri çevrilemeyecek kadar iyi çıktı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a son 32 turunda yenildikten sonra bir SOS çağrısı yaptı; bu mağlubiyetin Julian Nagelsmann için bardağı taşıran son damla olduğu görüldü.

Klopp, DFB ile dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı; bu anlaşma onu bir Avrupa Şampiyonası döngüsü ve 2030'da FIFA'nın amiral gemisi organizasyonundaki bir başka maceraya taşıyacak. Ayrıca bu şartları yerine getirebilmesi için medyaya, ailesini rahat bırakmaları gerektiği uyarısında bulundu.