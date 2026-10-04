AFP
Çeviri:
'Bir maç daha oynayacak enerjim var' - Boca Juniors'un genç yıldızı Leonel Flores, kulüp ve ülke için geçirdiği dikkat çekici 24 saatlik maratonu anlattı
Genç oyuncu, yıpratıcı çifte yükümlülüklerini tamamladı
Flores, 24 saatten kısa süre içinde Boca'yı ve Arjantin milli takımını temsil ettikten sonra Güney Amerika futbol folkloruna adını yazdırdı. Çarşamba gecesi Bolivya karşısında A milli takım formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra, 19 yaşındaki kanat oyuncusu cuma akşamı La Bombonera'da Union de Santa Fe'ye karşı Boca adına belirleyici bir duble yaptı. Kayda değer bir toparlanma süresi olmadan hemen Lionel Scaloni'nin kadrosuna geri döndü ve cumartesi gecesi Estadio Monumental'da Burkina Faso'ya karşı alınan 7-0'lık farklı galibiyette forma giydi.
- Getty Images Sport
Flores, yorgunluk endişelerini reddetti
Son maçının ardından Flores, fiziksel tükenmişliğe dair süregelen tüm endişeleri bir kenara itti. TyC Sports'un aktardığı açıklamalarda kanat oyuncusu şöyle dedi: "19 yaşındayım, çok da önemli değil. Mümkünse bir maç daha oynayacak enerjim var, ayrıca bunu yapmayı seviyorum. Uzun süre kenarda oturmaya bunu tercih ederim."
Art arda günlerde sahaya çıkma deneyimine de değinen genç oyuncu, şunları ekledi: "Açıkçası çılgınca, dün oynadım ve bugün de oynadım. 19 yaşındayım, çok da büyük bir şey değil. Bu önceden konuşulmamıştı; beni ne kadar süre oynatmak isterse, oynatsın ya da oynatmasın, sadece burada olmak bile beni mutlu ediyor."
Yükselen kanat oyuncusu göz kamaştıran potansiyelini sergiliyor
Flores, La Bombonera'da attığı peş peşe iki golün Boca'nın yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmasının ve Rodolfo Arruabarrena'nın ekibini Torneo Clausura A Grubu'nda ikinci sıraya taşımasının ardından milli takım kampına büyük bir ivmeyle geldi.
Burkina Faso karşısında devre arasında Gianluca Prestianni'nin yerine oyuna girerken de bu keskinliğini koruyan genç oyuncu, sol kanatta savunmacılara zor anlar yaşattı ve son iki golün hazırlanmasına yardımcı oldu. Korkusuz performansı, yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, en büyük sahnede hem kulübü hem de ülkesi adına ağır sorumluluklar üstlenebileceğini kanıtladı.
- Getty Images Sport
Yoğun maç takvimi, yükselen yeteneği zorluyor
Arjantin, ekim ayındaki milli maç takvimini 6 Ekim Salı günü Monumental'da Benin'e karşı oynayacağı ve Messi'nin milli takıma vedasına sahne olacak tarihi hazırlık maçıyla tamamlayacak. Flores, Boca'nın yurt içi kampanyasına yeniden katılmadan önce ikonik kaptanıyla aynı sahayı paylaşarak rüya gibi geçen haftasını taçlandırmaya çalışacak. Boca'nın Torneo Clausura'da eleme turlarına kalma mücadelesiyle milli takım yükümlülüklerini dengelemek, hızlı yükselişini sürdüren genç oyuncunun fiziksel dayanıklılığını test edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun