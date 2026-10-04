Son maçının ardından Flores, fiziksel tükenmişliğe dair süregelen tüm endişeleri bir kenara itti. TyC Sports'un aktardığı açıklamalarda kanat oyuncusu şöyle dedi: "19 yaşındayım, çok da önemli değil. Mümkünse bir maç daha oynayacak enerjim var, ayrıca bunu yapmayı seviyorum. Uzun süre kenarda oturmaya bunu tercih ederim."

Art arda günlerde sahaya çıkma deneyimine de değinen genç oyuncu, şunları ekledi: "Açıkçası çılgınca, dün oynadım ve bugün de oynadım. 19 yaşındayım, çok da büyük bir şey değil. Bu önceden konuşulmamıştı; beni ne kadar süre oynatmak isterse, oynatsın ya da oynatmasın, sadece burada olmak bile beni mutlu ediyor."