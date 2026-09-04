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"Bir konuşmamız oldu" - Real Madrid'in hedefindeki Kees Smit, AZ Alkmaar'da kalmak için neden ses getirecek bir yaz transferini REDDETTİĞİNİ açıkladı
Real Madrid'in orta saha arayışı
Real Madrid, son transfer dönemi boyunca orta sahaya takviye yapmak için aktif şekilde arayışta oldu. Jose Mourinho'nun ekibi, eski Man City yıldızı Bernardo Silva ile gelecek vadeden Sergio Martinez'i kadrosuna katmasına rağmen, İspanyol devi orta sahanın merkezine ilave transferler için piyasada kalmaya devam etti.
İspanya'nın Dünya Kupası kazanan kaptanı Rodri, kulübün birincil hedefi olarak öne çıktı, ancak sonunda ezeli rakip Barcelona'ya katıldı ve bu da Real Madrid'i alternatif seçenekleri değerlendirmeye itti. İspanyol devi daha sonra Bernabeu'da hemen etki yaratabilecek adaylardan oluşan bir kısa liste hazırladı.
AZ Alkmaar'ın genç yıldızı Smit, bu listede önemli bir yer tuttu. Yaz boyunca Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünden ciddi ilgi görmesine rağmen, 20 yaşındaki Hollandalı mevcut kulübüne yakın geleceğini bağlayarak birçok kişiyi şaşırttı.
Teknik direktörün müdahalesi her şeyi değiştiriyor
AZ Alkmaar’ın resmi medya kanallarına konuşan Smit, ilk etapta yaz aylarında ayrılmayı beklediğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, AZ teknik direktörü Lee-Roy Echteld’in müdahalesinin sonunda bakış açısını değiştirdiğini anlattı.
Dürüst olmak gerekirse, ilk başta ayrılacağım hissine sahiptim ama sonra hocanın gerçekten kalmamı istediği ortaya çıktı dedi ve AS’ın aktardığına göre şöyle devam etti: Burada kendimi iyi hissediyorum, arkadaşlarım ve ailem yanımda. Bu yüzden kaldım.
Genç oyuncu ayrıca, Eredivisie ekibinin transfer döneminin sonlarına doğru olası bir ayrılığın önünü kesin şekilde kapattığını da açıkladı.
On gün önce bir görüşme yaptım ve ardından AZ artık gitmeme izin vermek istemedi diye ekledi Smit. Bunu olumlu karşıladım, çünkü burada işimin henüz bitmediğini hissediyorum.
Transfer gürültüsünü bir kenara bırakırsak
Real Madrid gibi bir kulübe transfer olmak, yoğun medya ilgisini de beraberinde getiriyor. Geleceğine dair spekülasyonlar İspanya ve Hollanda'da manşetleri süslerken, AZ altyapısından yetişen oyuncunun başa çıkması gereken gerçek de buydu. Ancak Smit, günlük dedikodulardan kendisini uzak tutmayı tercih etti.
“İlk başta çok okudum ama sonra bunu daha az yapmaya başladım” dedi. “Çünkü bazı şeyler doğru da değil. Bununla gayet iyi başa çıkabiliyorum. Kısacası, buradayım ve burada olmaktan mutluyum.”
- Getty Images Sport
Hollanda'da gelişimini sürdürüyor
Transfer dönemi artık tamamen kapandığı için Smit, AFAS Stadyumu'ndaki gelişimine tümüyle odaklanabilir. Tanıdık bir ortamda kalması, genç bir oyuncunun Echteld yönetiminde gelişimi için hayati önem taşıyan düzenli A takım sürelerini garanti ediyor.
Orta saha oyuncusu, yeni sezona yaptığı müthiş başlangıçla bu güveni şimdiden boşa çıkarmadı. Geçen sezon AZ'nin KNVB Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmasının ardından Smit, takımının sezonun açılış maçında PSV Eindhoven'ı 4-0'la dağıtarak Johan Cruyff Shield'ı kazanmasında başrolü oynadı.
Hollanda'nın en üst liginde bu yakıcı formunu sürdürmesi halinde, Real Madrid gibi elit talipler şüphesiz yeniden devreye girecektir. Ancak şimdilik genç oyuncunun görevi, AZ'nin yurt içindeki hedeflerine öncülük etmek ve gelecekte devasa bir adım atmaya hazır olduğunu kanıtlamak.
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