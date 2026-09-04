Real Madrid, son transfer dönemi boyunca orta sahaya takviye yapmak için aktif şekilde arayışta oldu. Jose Mourinho'nun ekibi, eski Man City yıldızı Bernardo Silva ile gelecek vadeden Sergio Martinez'i kadrosuna katmasına rağmen, İspanyol devi orta sahanın merkezine ilave transferler için piyasada kalmaya devam etti.

İspanya'nın Dünya Kupası kazanan kaptanı Rodri, kulübün birincil hedefi olarak öne çıktı, ancak sonunda ezeli rakip Barcelona'ya katıldı ve bu da Real Madrid'i alternatif seçenekleri değerlendirmeye itti. İspanyol devi daha sonra Bernabeu'da hemen etki yaratabilecek adaylardan oluşan bir kısa liste hazırladı.

AZ Alkmaar'ın genç yıldızı Smit, bu listede önemli bir yer tuttu. Yaz boyunca Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünden ciddi ilgi görmesine rağmen, 20 yaşındaki Hollandalı mevcut kulübüne yakın geleceğini bağlayarak birçok kişiyi şaşırttı.



