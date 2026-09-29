Real Madrid, Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan van Dijk'ın transferi için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Şu anda 35 yaşında olan tecrübeli Hollandalı savunmacı, 2027 yazında sona erecek olan Anfield'daki mevcut sözleşmesinin son dönemine yaklaşıyor.

Mundo Deportivo'ya göre Premier League ekibi, kaptanına henüz resmi bir yeni sözleşme teklifi sunmadı. Bu da görev süresinin sonunda bonservissiz ayrılmasına izin verilebileceği yönündeki iddialara yol açtı.

Florentino Perez ve Madrid yönetimi için dünyanın en çok kupa kazanan savunmacılarından birini bonservis bedeli ödemeden kadroya katma ihtimali, görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir fırsat. Kulüp son yıllarda transfer stratejisini değiştirdi ve mali kaynaklarını yönetirken kadro derinliğini artırmak için büyük ölçüde yüksek profilli serbest oyunculara odaklandı.