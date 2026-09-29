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Bir Konate anlaşması daha mı? Real Madrid, Liverpool savunmacısının sözleşme durumu ortaya çıkınca Virgil van Dijk'ı potansiyel bir bonservissiz transfer olarak değerlendiriyor
Madrid, Liverpool baskınına hazırlanıyor
Real Madrid, Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan van Dijk'ın transferi için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Şu anda 35 yaşında olan tecrübeli Hollandalı savunmacı, 2027 yazında sona erecek olan Anfield'daki mevcut sözleşmesinin son dönemine yaklaşıyor.
Mundo Deportivo'ya göre Premier League ekibi, kaptanına henüz resmi bir yeni sözleşme teklifi sunmadı. Bu da görev süresinin sonunda bonservissiz ayrılmasına izin verilebileceği yönündeki iddialara yol açtı.
Florentino Perez ve Madrid yönetimi için dünyanın en çok kupa kazanan savunmacılarından birini bonservis bedeli ödemeden kadroya katma ihtimali, görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir fırsat. Kulüp son yıllarda transfer stratejisini değiştirdi ve mali kaynaklarını yönetirken kadro derinliğini artırmak için büyük ölçüde yüksek profilli serbest oyunculara odaklandı.
- Getty Images Sport
Konate formülünü tekrarlamak
Madrid'in ilgisinin arkasındaki mantık, bu yazın başlarında Ibrahima Konate'nin başarıyla kadroya katılmasına dayanıyor. Fransız oyuncu da aynı şekilde Merseyside'dan Santiago Bernabeu'ya bonservissiz transfer olmuştu ve İspanyol devi, onun eski savunma partneri için de benzer bir ustalık hamlesi yapabileceğine inanıyor.
Daha önce Liverpool'un eski ana parçalarından birini savunma hattına entegre etmiş olan kulüp için Van Dijk'ı kadroya katmak, savunmanın göbeğinde anında bir alışkanlık ve uyum hissi sağlayacaktır. Bu taktiksel süreklilik, Jose Mourinho Madrid'in hem yurt içinde hem de Avrupa'da üstünlüğünü sürdürmeye çalışırken büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Van Dijk, yaklaşan savunma boşluğunu doldurabilir
Van Dijk'a duyulan ilgi yalnızca duygusal nedenlere dayanmıyor; bu, kadroda yaklaşan boşlukları gidermeye yönelik hesaplı bir hamle. Antonio Rudiger'in mevcut sözleşmesinin de yakın gelecekte sona erecek olması nedeniyle kulübün, takıma hemen uyum sağlayabilecek üst düzey bir alternatife ihtiyacı var.
Van Dijk'ın kariyer geçmişi eşsiz. 2019 Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer aldı ve İngiltere'deki dönemi boyunca kazanılabilecek her büyük kupayı kaldırdı. Yaşına rağmen oyunu okuma becerisi ve fiziksel varlığı hâlâ elit seviyede. Bu da onu, performans baskısının hiç eksik olmadığı İspanya'nın başkentinde kısa vadeli takviye rolü için ideal bir aday hâline getiriyor.
- Getty Images Sport
Flick'in Barcelona'daki tereddüdü
Real Madrid deneyimli oyuncuya istekli görünürken, ezeli rakibi Barcelona'nın ise farklı bir tavır aldığı bildirildi. Oyuncu, Katalan kulübüne kendi savunma ihtiyaçlarına olası bir çözüm olarak önerilse de teknik direktör Hansi Flick bu teklife ikna olmuş değil. Alman teknik adamın, gençlik odaklı bir projeye yoğunlaştığı ve 36 yaşındaki bir oyuncunun kadroya dahil edilmesinin La Masia akademisinden yükselen yeteneklerin gelişimini sekteye uğratabileceğinden endişe ettiği belirtildi. Flick, bu kalibrede deneyimli bir oyuncunun transfer edilmesinin genç oyuncuların sürelerini azaltabileceği konusunda temkinli.
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