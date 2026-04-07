"Bir katliam!" - Dünya Kupası şampiyonu, "seviye farkının devasa" olduğunu öne sürerken, PSG'nin çeyrek final ilk maçında "felaket" niteliğindeki Liverpool'un Şampiyonlar Ligi umutlarını sona erdireceği tahmin ediliyor
Dugarry, Paris'te rahat bir galibiyet öngörüyor
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri, Avrupa'nın iki devini karşı karşıya getiriyor; ancak bu karşılaşma etrafındaki genel kanı, beklenmedik bir şekilde tek taraflı. Luis Enrique yönetimindeki PSG, Ligue 1'de rahat bir şekilde zirvede yer alırken ve tam da doğru zamanda formunun zirvesine ulaşmışken, Slot yönetimindeki Liverpool'un bu sezonki performansı önemli engellerle karşılaştı.
Seviye açısından 'devasa' bir fark
İki takımın form durumundaki fark çok belirgin. PSG, ligdeki üstünlüğü ve İngiliz rakiplerine göre fiziksel olarak daha üstün görünen kadrosuyla bu maça açık ara favori olarak giriyor. Eski Fransa milli futbolcusu Dugarry, iki takım arasındaki kalite farkının artık o kadar büyük olduğunu ve Kırmızılar’ın Fransa’nın başkentine yapacakları deplasman maçından sağ çıkma şansının çok az olduğunu düşünüyor.
"Dürüst olmak gerekirse, bu maç çocuk oyuncağı olacak. Liverpool felaket durumda," dedi Dugarry, RMC'ye. "Sezonun başından bu yana ligde 14 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik. Durumları felaket. Kötü oyuncuları olduğunu söylemeyeceğim ama birbirleriyle uyum içinde oynamıyorlar. Bence seviye farkı çok büyük. Bence PSG çeyrek finali ilk maçta bitirecek.
"Liverpool'u izliyor musunuz? Bacakları yok, hiçbir şeyleri yok. Teknik olarak iyi oyuncuları var, beceriksiz değiller, ama saatte iki buçuk mil hızla oynuyorlar. Paris Saint-Germain'in ortaya koyduğu yoğunluğu gördüğünüzde... bu bir katliam olacak!"
Parc des Princes'teki korku faktörü
Psikolojik üstünlük de ev sahibi takımın lehine gibi görünüyor. Dugarry, PSG’nin Premier Lig takımlarına karşı son dönemdeki performansının İngiliz takımlarında bir korku hissi uyandırdığını belirtiyor; zira Chelsea, son 16 turunda bu Fransız devine toplamda 8-2’lik bir yenilgiye uğramıştı.
"Düşünün, Manchester City'ye karşı dört gol yediler, Real Madrid'e karşı oynadıklarını gördük... Sezonun ikinci yarısında momentum önemlidir," diye ekledi. "Korkuyorlar. Yaklaşık bir buçuk yıldır her İngiliz takımı hezimete uğruyor. Artık hepsi Paris Saint-Germain'den korkuyor. Size garanti ederim ki, buraya dehşet içinde gelecekler."
Form tablosu pek iç açıcı bir tablo çizmiyor
Liverpool'un zorlu mücadelesi, giderek uzayan sakatlar listesiyle daha da zorlaşıyor. Arne Slot, yıldız kalecisi Alisson Becker'den yoksun kalacak; Alexander Isak ve Jeremie Frimpong gibi oyuncular ise tam maç kondisyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum, Premier Lig'de zor günler geçiren ve kadrosu zayıflamış bir Reds takımını, neredeyse hiç sakatlığı olmayan bir PSG takımıyla karşı karşıya bırakıyor.
Liverpool'un tüm turnuvalarda son beş maçından sadece birini kazanmış olması, istatistiklerin pek de iç açıcı olmadığını gösteriyor. Öte yandan, Luis Enrique'nin PSG'si dört maç üst üste galibiyet elde etti ve Dugarry'nin bu Çarşamba günü skor tabelasında yansıtılmasını beklediği "devasa" form farkını vurguladı.