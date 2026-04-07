"Bir katliam!" - Dünya Kupası şampiyonu, "seviye farkının devasa" olduğunu öne sürerken, PSG'nin çeyrek final ilk maçında "felaket" niteliğindeki Liverpool'un Şampiyonlar Ligi umutlarını sona erdireceği tahmin ediliyor

İki takımın form durumundaki fark çok belirgin. PSG, ligdeki üstünlüğü ve İngiliz rakiplerine göre fiziksel olarak daha üstün görünen kadrosuyla bu maça açık ara favori olarak giriyor. Eski Fransa milli futbolcusu Dugarry, iki takım arasındaki kalite farkının artık o kadar büyük olduğunu ve Kırmızılar’ın Fransa’nın başkentine yapacakları deplasman maçından sağ çıkma şansının çok az olduğunu düşünüyor.

"Dürüst olmak gerekirse, bu maç çocuk oyuncağı olacak. Liverpool felaket durumda," dedi Dugarry, RMC'ye. "Sezonun başından bu yana ligde 14 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik. Durumları felaket. Kötü oyuncuları olduğunu söylemeyeceğim ama birbirleriyle uyum içinde oynamıyorlar. Bence seviye farkı çok büyük. Bence PSG çeyrek finali ilk maçta bitirecek.

"Liverpool'u izliyor musunuz? Bacakları yok, hiçbir şeyleri yok. Teknik olarak iyi oyuncuları var, beceriksiz değiller, ama saatte iki buçuk mil hızla oynuyorlar. Paris Saint-Germain'in ortaya koyduğu yoğunluğu gördüğünüzde... bu bir katliam olacak!"