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“Bir kafa dalışından daha açık ne olabilir?!” - VAR hatası Michael Owen'ı şaşırttı, Manchester derbisinde City'nin forveti Erling Haaland tuhaf Enzo Fernandez kararıyla avantaj sağladı
Haaland, Fernandez ofsaytta olmasına rağmen galibiyet golünü attı
Söz konusu pozisyon maçın 60. dakikasında yaşandı; üretken Norveçli golcü Haaland, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağların üst kısmına gönderdi. İlk anda kendisi için ofsayt bayrağı kalktı, bu da sevinci kısa kesti, ancak inceleme sonucunda golün geçerli sayılması gerektiğine karar verildi.
City'nin korkutucu 9 numarası, United bek oyuncusu Patrick Dorgu'nun ayağı nedeniyle ofsaytta değildi; Dorgu soldan gelen yerden ortayı kalenin önüne doğru sektirdi ve Haaland da kendisinden beklendiği gibi hatasız bir vuruşla fırsatı değerlendirdi. Ancak Fernandez da bir başka tartışma konusu oldu.
Dünya Kupası kazanan Arjantinli oyuncu, City'nin en ilerideki ismi olarak konumlandıktan sonra hiçbir zaman onside duruma geçmedi ve top yanından geçip giderken kafasını topa uzatmaya çalıştı. Vatandaşı ve ligdeki rakibi Lisandro Martinez, son anda bir savunma müdahalesi gerekebileceği ortaya çıkınca orta saha oyuncusuna doğru hareketlendi. Güney Amerikalı stoper, arkasına sarkan Haaland'ı görmezden gelmek zorunda kaldı.
VAR odasındakilerin başı çektiği maç görevlileri, golün geçerli sayılması gerektiği yönünde ortak bir karar aldı. Sky Sports'ta yardımcı yorumculuk yapan United efsanesi Gary Neville, tekrarları kendisi de izledikten sonra, en büyük maçlardan birinde verilen bu kritik kararın açıkça yanlış olduğunu ve bir özrün geleceğini öne sürdü.
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Eski Man Utd golcüsü Owen kararını açıkladı
Şu anda Casino.org'un büyükelçisi olarak görev yapan ve Britanyalı oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olan Owen, hakem şefi Howard Webb ile birlikte 'Match Officials Mic’d Up' programındaki sunuculuk görevine dönmesi öncesinde, konuyla ilgili görüşü sorulduğunda GOAL'a şöyle konuştu: “VAR merkezinde bulundum ve birçok kararı inceledim, bu iş kolay değil. Hatta insanların düşündüğünden 10 kat daha zor.
“Ancak bu, gerçekten olabilecek en net pozisyonlardan biriydi. Açıkçası bu karara nasıl vardıklarını bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki yan hakem Haaland için ofsayt verdi. Yani Haaland için ofsayt verdi, bunu kesin olarak biliyorum. Bu da ancak onların bakışını şu şekilde çarpıtmış olabilir: 'Tamam, Haaland için kontrol etmemiz gerekiyor, çizgileri çekelim, aman Tanrım, ofsayt değilmiş.'
“Ama Fernandez'in ofsaytını neden kontrol edemediklerini ya da kontrol ettilerse bunu neden gündeme getirmediklerini anlayamıyorum; topa doğru açıkça bir hamle yapıyor. Uçarak kafa vuruşundan daha belirgin hangi hareket olabilir ki! Bu, topa dokunmaya çalıştı mı çalışmadı mı meselesi değil. Uçarak kafa vurmak için kendini fırlatıyor. Buna gerçekten akıl erdirmek mümkün değil. Benim gözümde bundan daha neti olamaz.”
Carrick'in soruları ve Pro Ref'ten açıklama
United Teknik Direktörü Michael Carrick maçın ardından, karşılaşma City’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, şunları söyledi: “Hakemlere nasıl yardımcı olmaya çalıştığımızı anlayamıyorum; doğru kararları verebilmeleri için arkalarında bu kadar çok katman, bu kadar çok insan, bu kadar çok unsur, bu kadar çok ekran ve bu kadar çok ofis kuruyoruz. Eğer kural bu şekilde yorumlanıyorsa, yani kaleden altı yard uzakta kendinizi topa atmış ve neredeyse topa dokunmuş olmanıza rağmen oyuna müdahale etmiyor sayılıyorsanız, oyunu yönetenlerin oyunu böyle görmesi endişe verici.”
Neville’in öngördüğü gibi, Pro Ref’ten bir açıklama da gecikmedi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Enzo Fernandez’in topa oynamadığı tespit edildi ve bu nedenle herhangi bir ofsayt ihlali öznel hale geldi. Ancak bu pozisyonda VAR, onun pozisyonunun muhtemel etkisini fark etmedi ve saha kenarında inceleme tavsiye etmeliydi.
“Bu akşam, karar hatası olarak değerlendirdiğimiz durumu kabul etmek için Manchester United ile iletişime geçildi. Pozisyonla ilgili inceleme yapılacak.”
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Manchester United eli boş kaldı, 10 kişi kalan Manchester City puanları aldı
Bu, maç çoktan oynanıp bitmiş ve 10 kişiye karşı 65 dakikadan fazla oynamasına rağmen bundan puan çıkaramamış United için zayıf bir teselli. Phil Foden, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından maçın başlarında kırmızı kart gördü; City'nin oyun kurucusunun rakibinin karnına tekme savurduğuna hükmedildi.
Henüz sezon birkaç haftalık olmasına rağmen, bu sezon VAR'ın talihsiz şekilde gündem olduğu ve maç sonrası tartışmalara damga vurduğu ilk olay bu değil. Eski İngiltere yıldızı Owen, bundan sonra daha fazla açıklık ve tutarlılık uman isimler arasında yer alıyor.
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