Söz konusu pozisyon maçın 60. dakikasında yaşandı; üretken Norveçli golcü Haaland, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağların üst kısmına gönderdi. İlk anda kendisi için ofsayt bayrağı kalktı, bu da sevinci kısa kesti, ancak inceleme sonucunda golün geçerli sayılması gerektiğine karar verildi.

City'nin korkutucu 9 numarası, United bek oyuncusu Patrick Dorgu'nun ayağı nedeniyle ofsaytta değildi; Dorgu soldan gelen yerden ortayı kalenin önüne doğru sektirdi ve Haaland da kendisinden beklendiği gibi hatasız bir vuruşla fırsatı değerlendirdi. Ancak Fernandez da bir başka tartışma konusu oldu.

Dünya Kupası kazanan Arjantinli oyuncu, City'nin en ilerideki ismi olarak konumlandıktan sonra hiçbir zaman onside duruma geçmedi ve top yanından geçip giderken kafasını topa uzatmaya çalıştı. Vatandaşı ve ligdeki rakibi Lisandro Martinez, son anda bir savunma müdahalesi gerekebileceği ortaya çıkınca orta saha oyuncusuna doğru hareketlendi. Güney Amerikalı stoper, arkasına sarkan Haaland'ı görmezden gelmek zorunda kaldı.

VAR odasındakilerin başı çektiği maç görevlileri, golün geçerli sayılması gerektiği yönünde ortak bir karar aldı. Sky Sports'ta yardımcı yorumculuk yapan United efsanesi Gary Neville, tekrarları kendisi de izledikten sonra, en büyük maçlardan birinde verilen bu kritik kararın açıkça yanlış olduğunu ve bir özrün geleceğini öne sürdü.