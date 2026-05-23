"Bir itirafta bulunmak istiyorum" - Pep Guardiola, Manchester City'deki en büyük pişmanlığını açıkladı

O kadro temizliğinin acımasız doğasını düşününce, 55 yaşındaki teknik direktör, taviz vermeyen yaklaşımının profesyonel adaletten yoksun olduğunu kabul etti. Sky Sports’a verdiği röportajda Guardiola şöyle konuştu: “Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Pişmanlıklarım var. Çok fazla karar verdiğinizde, hatalar yaparsınız.

Yıllardır içimde derin bir pişmanlık duyduğum bir şey var: Joe Hart'a kendini kanıtlama şansı vermedim, ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterme şansı vermedim, anlıyor musunuz? Oysa vermeliydim. Claudio [Bravo]'ya tüm saygım var, Ederson'a da saygım var, geldiğinde önemli bir rol oynadı. Ama o anda 'Tamam Joe, bunu birlikte deneyelim ve eğer işe yaramazsa, o zaman tamam, değiştiririz' demeliydim. Ama olan oldu."