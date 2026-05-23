Çeviri:
"Bir itirafta bulunmak istiyorum" - Pep Guardiola, Manchester City'deki en büyük pişmanlığını açıkladı
Katalan deha geçmişi değerlendiriyor
Guardiola, cuma sabahı yaz aylarında ayrılacağını resmen açıklayarak taraftarları şaşkına çevirdi ve büyük dönüşümler yaşatan on yıllık görev süresini noktaladı. 2016 yılında Manchester’a geldiği dönemdeki ilk yönetim kararlarına geri dönüp bakan teknik direktör, uzun süredir takımda forma giyen kaleci Joe Hart’a yönelik aldığı ani kararı vurguladı.
Hart, zorlu bir Avrupa Şampiyonası kampanyasının ardından Claudio Bravo'nun lehine acımasızca kadro dışı bırakılmış, Steaua Bükreş'e karşı oynanan tek bir Şampiyonlar Ligi eleme maçında forma giydikten sonra kiralık olarak takımdan uzaklaştırılmıştı.
Guardiola derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ediyor
O kadro temizliğinin acımasız doğasını düşününce, 55 yaşındaki teknik direktör, taviz vermeyen yaklaşımının profesyonel adaletten yoksun olduğunu kabul etti. Sky Sports’a verdiği röportajda Guardiola şöyle konuştu: “Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Pişmanlıklarım var. Çok fazla karar verdiğinizde, hatalar yaparsınız.
Yıllardır içimde derin bir pişmanlık duyduğum bir şey var: Joe Hart'a kendini kanıtlama şansı vermedim, ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterme şansı vermedim, anlıyor musunuz? Oysa vermeliydim. Claudio [Bravo]'ya tüm saygım var, Ederson'a da saygım var, geldiğinde önemli bir rol oynadı. Ama o anda 'Tamam Joe, bunu birlikte deneyelim ve eğer işe yaramazsa, o zaman tamam, değiştiririz' demeliydim. Ama olan oldu."
İnatçı taktiksel vizyon, elemeyi gerektirdi
İngiltere milli takım oyuncusunu kenara itme kararı, kulübün savunma kimliğini yeniden şekillendirdi ve sonunda Guardiola’nın arka hattan oyun kurma tarzını hayata geçirmek üzere Ederson’un gelmesinin önünü açtı.
O şöyle devam etti: “Bazen yeterince adil olamıyorum. O an için pişmanım. O anda, buna inandığımda kararlarımda her zaman inatçıyım. Şüphelerim olduğunda insanlarla konuşurum, ancak bu şekilde yapmamız gerektiğinden yüzde 100 emindim. Kulüp bu konuda beni destekledi.”
Sabbatical, yeni büyükelçilik görevinden önce geliyor
Guardiola, uzun süreli bir ara vermeye başlamadan önce Pazar günü Aston Villa karşısında City'nin başına son kez geçecek. Kulübü ikinci sıraya güvenli bir şekilde taşıdıktan sonra, öncelikli odak noktası Pazartesi öğleden sonra düzenlenecek, tüm şehri kapsayan duygusal bir kutlama geçit törenine kayacak. Görevinden ayrıldıktan sonra, efsanevi teknik direktör, dinlenmeye zaman ayırırken kulübün vakfıyla birlikte çalışarak, belirli bir çerçeveye oturtulmuş bir elçilik rolüne geçecek.