Bir İtalyan gazeteci, Koora’ya şunları söyledi: “Spalletti, Salah’ın adını birkaç kez gündeme getirdi… Diaz ise Juventus’un birinci tercihi haline geldi.”

Bu yaz, birçok Arap futbolcunun Juventus’a transfer olacağı söylentileri dolaşıyor; özellikle de Bianconeri’nin teknik direktörü Luciano Spalletti, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısızlığının ardından takımı yeniden rayına oturtmaya çalışıyor.

Hem internet sitelerinde hem de spor kanallarında Juventus haberlerini takip eden en önde gelen İtalyan gazetecilerden biri olan Luca Momblano ile bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajda, Mohamed Salah ve Ibrahim Diaz’ın Bianconeri’ye transfer olacağına dair söylentilerin gerçekliğini ortaya çıkarmak ve diğer birçok ilgi çekici konuyu ele aldık.

Momblano, Juventibus kanalında televizyon muhabiri olarak çalışmaya başlamadan önce Juventus kanalı ve dergisinde görev yapmış, ayrıca SportMediaset ağında da Bianconeri hakkında yazılar yazmaktadır.

Momblano ile yapılan röportajın metni şu şekildedir: