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Çeviri:

Bir İtalyan gazeteci, Koora’ya şunları söyledi: “Spalletti, Salah’ın adını birkaç kez gündeme getirdi… Diaz ise Juventus’un birinci tercihi haline geldi.”

M. Salah
B. Diaz
L. Spalletti
S. Inzaghi
R. Mancini
A. Conte
Juventus
Real Madrid
Fas
Mısır
Liverpool
İtalya
Al Hilal
Serie A
Premier Lig
La Liga
Dünya Kupası
Mısır
Fas
İtalya
İspanya
İngiltere
Suudi Arabistan

Heyecan verici transfer dönemi

Bu yaz, birçok Arap futbolcunun Juventus’a transfer olacağı söylentileri dolaşıyor; özellikle de Bianconeri’nin teknik direktörü Luciano Spalletti, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısızlığının ardından takımı yeniden rayına oturtmaya çalışıyor.

Hem internet sitelerinde hem de spor kanallarında Juventus haberlerini takip eden en önde gelen İtalyan gazetecilerden biri olan Luca Momblano ile bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajda, Mohamed Salah ve Ibrahim Diaz’ın Bianconeri’ye transfer olacağına dair söylentilerin gerçekliğini ortaya çıkarmak ve diğer birçok ilgi çekici konuyu ele aldık.

Momblano, Juventibus kanalında televizyon muhabiri olarak çalışmaya başlamadan önce Juventus kanalı ve dergisinde görev yapmış, ayrıca SportMediaset ağında da Bianconeri hakkında yazılar yazmaktadır.

Momblano ile yapılan röportajın metni şu şekildedir:

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    Salah’ın Serie A’ya dönüşü

    İtalyan basını, Muhammed Salah’ın bu yaz Juventus’a transfer olacağı yönündeki haberleri defalarca gündeme getirdi… Bu gerçek mi, yoksa Salah ile Spalletti’nin Roma’daki eski ilişkisinden kaynaklanan söylentiler mi?

    Spalletti, Juventus'un merkezinde yapılan dostane sohbetlerde Salah'ın adını kesinlikle birkaç kez anmıştı. Bu sadece bir fikir ya da temenniydi, ancak bunun gerçekleşme ihtimali yok... Elbette teknik direktör, Salah'a büyük hayranlık duyuyor, ancak İtalya'da Mısırlı yıldızı kadroya katmak için gerekli ekonomik güç bulunmuyor.

    Özellikle sağ kanat pozisyonunda zaten Consesao varken, Juventus’un teknik açıdan Salah’a ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?

    Salah, Conceição ile karşılaştırıldığında tamamen başka bir seviyede, ancak Conceição da maç sırasında oyuna girerek kadrodaki en iyi oyunculardan biri olarak kabul ediliyor... Bu ikili, özellikle maç sayısı fazla olduğu ve Salah’ın en iyi performansını sergilemek için eforunu dikkatli bir şekilde yönetmesi gerektiği göz önüne alındığında, Juventus kadrosuna harika bir katkı sağlayabilirdi.

    Salah’ın İtalya ligindeki başka bir kulüple görüşme halinde olduğuna dair elinizde herhangi bir bilgi var mı?

    Juventus dışında hiçbir İtalyan kulübü Salah’ı transfer etme olasılığı konusunda bilgi almaya cesaret edemedi; ancak bu, herhangi bir resmi teklif sunulmaksızın, sadece oyuncuya duyulan hayranlığı yansıtan sözlerle sınırlı kaldı.

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    Ibrahim Diaz… Önemli bir seçenek

    Tuttosport gazetesi, Juventus’un Real Madrid’den İbrahim Díaz’ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek için bir teklif sunduğunu bildirdi. Bu transferle ilgili herhangi bir gelişme var mı?

    Diaz, aylardır Spalletti’nin birinci tercihi; Spalletti, Faslı yıldızın Juventus’un tüm hücum sisteminde belirleyici bir unsur olduğunu düşünüyor. Comolli, Bernardo Silva’yı düşünürken, Spalletti her zaman daha gerçekçi davrandı ve bugün bile Carnivali’den Diaz’ı kadroya katmak için ciddi bir çaba sarf etmesini istiyor.

    Alisson Becker’in Juventus ile zaten bir anlaşması olduğunu okuduk… Transfer durdu mu, yoksa bu yaz tamamlanması için hâlâ bir şans var mı?

    Alisson, Juventus ile verdiği sözden geri adım attı. Sözleşme hazırdı ve hatta hukuk departmanları da bundan haberdardı. Bu durum, Comoli’nin kulüpten ayrılmasından önce son derece zor bir duruma düşmesine neden oldu.

  • luca Momblanoluca Momblano

    İtalya'yı yönetmeye en yakın isim kim?

    İtalyan basını son günlerde Roberto Mancini’nin İtalya Milli Takımı’nın başına dönmek üzere olduğunu yazdı. Bu haberler ne kadar doğru ve İtalya’yı çalıştıracak başka adaylar var mı?

    Mancini, İtalya Milli Takımı’nın bir sonraki teknik direktörü olacağından emin ve İtalya’yı Dünya Kupası’na geri döndürmek için 4 yıl boyunca yıllık sadece 2 milyon euro talep etti. Bununla birlikte, Conte’nin atanması için baskı yapanlar da var, ancak Conte bu miktarın iki katını talep ediyor.

    Spalletti, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasına rağmen gelecek sezon için Juventus’taki koltuğunu garantiledi mi?

    Spalletti, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın ardından Juventus’a borçlu durumda… Güven var, ancak gelecek yıl hata yapma lüksü yok: Lig şampiyonluğu mücadelesine mutlaka katılmak zorunda.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Enzagi'nin geleceği

    Simone Inzaghi’nin Al-Hilal’da kalacağına dair açıklamalara rağmen, İtalyan ligine geri döneceğine dair pek çok haber okuduk… İtalya’dan, ister kulüpler ister İtalyan milli takımı adına olsun, Inzaghi ile gerçekten herhangi bir temas oldu mu?

    Size inanılmaz ama gerçek bir bilgi vereceğim: Juventus, Comoli’nin liderliğinde, geçen Nisan ayında Spalletti’nin sözleşmesini (iki yıllığına) yenilemeden önce Inzaghi ile temasa geçti. Inzaghi’nin hiçbir zaman Azzurri’yi çalıştırmak üzere değerlendirildiğini sanmıyorum… Bildiğim kadarıyla Simone, Avrupa’ya dönmeden önce Suudi Arabistan’da bir yıl daha geçirecek.

    Suudi Ligi, İtalya’da takipçiler ve taraftarlar kazandı mı? İtalyan kamuoyu, Stefano Pioli ve Simone Inzaghi’nin durumunda olduğu gibi, teknik direktörlerin Suudi Ligi’nde çalışmak üzere transfer olmalarını nasıl değerlendiriyor?

    Benim izlenimim, maçları takip etmekten bahsediliyorsa, hayır. Oyuncular ise takip ediliyor, ancak İtalyan taraftarların Roshen Ligi’nde olup bitenlerden haberdar olması çoğunlukla sosyal medya aracılığıyla gerçekleşiyor.