Bir İngiltere efsanesiyle eşit duruma geldi: Bayern yıldızı Harry Kane, “inanılmaz bir rekor” kırmaya çok yakın

32 yaşındaki oyuncu, Three Lions formasıyla en çok gol atma rekorunu ise uzun süredir elinde tutuyor. 85 golle bu istatistikte, sadece 53 gol atabilen Rooney’nin açık ara önünde yer alıyor.

Bayern Münih’in forveti, devam eden Dünya Kupası’nda da golcü kimliğini kanıtlıyor; altı golle takımının çeyrek finale yükselmesine önemli katkı sağladı. Tüm turnuvalar dikkate alındığında, sadece Kylian Mbappé (8), Lionel Messi (8) ve Erling Haaland (6) ondan daha fazla gol attı.