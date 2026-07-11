FC Bayern München’in forveti, İskandinav takımı karşısında ilk 11’de yer alarak Three Lions formasıyla 120. milli maçına çıktı.
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Bir İngiltere efsanesiyle eşit duruma geldi: Bayern yıldızı Harry Kane, “inanılmaz bir rekor” kırmaya çok yakın
Böylece Kane, İngiltere milli takımında resmi maçlarda 120 kez forma giyen efsanevi forvet Wayne Rooney ile eşitlendi.
Kane’in tek başına rekorun sahibi olması için artık sadece altı maç kaldı. Bu durumda, 125 maçla İngiltere’nin en çok milli forma giyen oyuncusu olan kaleci Peter Shilton’u geçecek.
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Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'nda en fazla gol atan İngiliz oyuncu oldu
32 yaşındaki oyuncu, Three Lions formasıyla en çok gol atma rekorunu ise uzun süredir elinde tutuyor. 85 golle bu istatistikte, sadece 53 gol atabilen Rooney’nin açık ara önünde yer alıyor.
Bayern Münih’in forveti, devam eden Dünya Kupası’nda da golcü kimliğini kanıtlıyor; altı golle takımının çeyrek finale yükselmesine önemli katkı sağladı. Tüm turnuvalar dikkate alındığında, sadece Kylian Mbappé (8), Lionel Messi (8) ve Erling Haaland (6) ondan daha fazla gol attı.
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