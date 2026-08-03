Bir İngiliz gazetesi: Hamza Abdülkerim, Flick'in yeni sezondaki gizli kozu

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Hansi Flick, Birmingham City ile Barcelona arasında oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı salonunda şu açıklamayı yaptı: "Hamza Abdelkarim son derece mütevazı bir oyuncu."

Alman teknik direktörün bu sözlerinin doğruluğu, henüz 5 dakika bile geçmeden kanıtlandı.

Barcelona, bu sezon taraftarları önünde ilk maçını oynadı. Karşılaşma, normal süre sonunda 2-2 berabere sona erdi ve ardından Birmingham City maçı penaltı atışlarıyla lehine çevirdi. Bu mücadelede Barça'nın iki golünü Hamza Abdelkarim kaydetti.

Mısırlı forvet, maçın bitiminin ardından sahanın bir köşesinde basın mensuplarını bekledi ve Dünya Kupası turnuvası sırasında Mohamed Salah ile aynı odayı paylaştığına dair çıkan söylentiler hakkında gazetecilerle şakalaştı.

Hamza Abdelkarim, utangaç bir gülümsemeyle başını sallayarak, "Aynı oda mı? Hayır!" dedi.

18 yaşındaki oyuncu, bir gazetecinin A takımdaki ilk maçında iki gol atmasının ne kadar harika olduğuna dair yorumuna, "Bana bütün takım yardım etti, bu kolektif bir çabaydı" diyerek yanıt verdi.

Stadın iç anons sistemi, oyuncunun konuşmasını yüksek sesle bölünce durmak zorunda kaldı ve gülerek, "Beni kurtardılar!" dedi. Böylece o akşam kendisi için en zor kısmın maçın kendisi değil, basına konuşmak olduğunu ortaya koymuş oldu.