18 yaşındaki genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın A takımıyla çıktığı ilk maçında Birmingham City karşısındaki hazırlık maçında takımının iki golünü kaydederek olağanüstü bir çıkış yaptı.
Çeviri:
Bir İngiliz gazetesi: Hamza Abdülkerim, Flick'in yeni sezondaki gizli kozu
Flick'in övgüsü
İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Hansi Flick, Birmingham City ile Barcelona arasında oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı salonunda şu açıklamayı yaptı: "Hamza Abdelkarim son derece mütevazı bir oyuncu."
Alman teknik direktörün bu sözlerinin doğruluğu, henüz 5 dakika bile geçmeden kanıtlandı.
Barcelona, bu sezon taraftarları önünde ilk maçını oynadı. Karşılaşma, normal süre sonunda 2-2 berabere sona erdi ve ardından Birmingham City maçı penaltı atışlarıyla lehine çevirdi. Bu mücadelede Barça'nın iki golünü Hamza Abdelkarim kaydetti.
Mısırlı forvet, maçın bitiminin ardından sahanın bir köşesinde basın mensuplarını bekledi ve Dünya Kupası turnuvası sırasında Mohamed Salah ile aynı odayı paylaştığına dair çıkan söylentiler hakkında gazetecilerle şakalaştı.
Hamza Abdelkarim, utangaç bir gülümsemeyle başını sallayarak, "Aynı oda mı? Hayır!" dedi.
18 yaşındaki oyuncu, bir gazetecinin A takımdaki ilk maçında iki gol atmasının ne kadar harika olduğuna dair yorumuna, "Bana bütün takım yardım etti, bu kolektif bir çabaydı" diyerek yanıt verdi.
Stadın iç anons sistemi, oyuncunun konuşmasını yüksek sesle bölünce durmak zorunda kaldı ve gülerek, "Beni kurtardılar!" dedi. Böylece o akşam kendisi için en zor kısmın maçın kendisi değil, basına konuşmak olduğunu ortaya koymuş oldu.
- Getty
Alışılmış bir bahis
Yaşanan gelişmeler Hansi Flick'in sözlerinin doğruluğunu kanıtladı; Hamza Abdülkerim'in alçakgönüllülüğü, genç yaşı kadar açık bir şekilde göze çarpıyor. Bu durum, yanaklarındaki bazı sivilce izlerinde ve medyanın ilgi odağı olmaya alışık olmayan birine has, o utangaç ve kendine özgü gülümsemesinde kendini gösteriyor.
Genç oyuncu, Barcelona ile imza atmasına, Mısır Millî Takımı'nı Dünya Kupası'nda temsil eden en genç oyuncu olma başarısına ulaşmasına ve ayrıca yeni kulübünün A takımıyla ikili gol kaydetmesine rağmen, geride kalan sekiz ay boyunca alçakgönüllülüğünü değiştirmeden korudu.
Barcelona kulübü, geçtiğimiz ocak ayında, sezon sonunda kaçınılmaz olarak karşılaşacağı bir gerçeği kabullenmeye başladı: Robert Lewandowski'nin ayrılışı. Bu durum, takımı santrfor mevkiinde sınırlı seçeneklerle baş başa bırakacaktı.
Barça, ekonomik kısıtlamalar veya sınırlı seçeneklerle karşılaştığında koz kartına başvuruyor; bu da kulübün futbol akademisi La Masia'nın oyuncularından yararlanmak anlamına geliyor. Bu oyuncular, küçük yaşlardan itibaren Barcelona'nın oyun anlayışını özümsemek, çocukluklarından bu yana yaşadıkları sürekli seçme süreçlerinin baskısına uyum sağlamak ve A takıma anında sonuç sunmak üzere yetiştiriliyor.
La Masia krizi
Sorun, La Masia akademisinin çok az sayıda santrfor yetiştirmesinde yatıyor; A takımda iz bırakan son isim, 2024 yılında Chelsea'ye transfer olan Marc Guiu olmuştu.
Bu nedenle dışarıya bakmak daha da zorunlu hale geldi. Sportif direktör Deco ve gözlemci ekibi, 2025 yılının Kasım ayında düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası sırasında yetenekli Hamza Abdülkerim'i keşfetti ve kendisiyle anlaşmak için harekete geçti.
Bu transfer, kulüp yönetiminin tercih ettiği türden bir anlaşma. Maliyeti düşük, A takıma katkı sağlayacak umut verici bir potansiyel taşıyor ve başarılı olmaması durumunda bile Barcelona akademisinin genç yeteneklerinden biri olması, yeniden satış anında piyasa değerinin korunmasını garanti ediyor. Bu da onu düşük riskli, yüksek getiri potansiyeli olan bir transfer haline getiriyor.
Ağabeyi, sosyal medya üzerinden çocukluk dönemlerinde birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü: "Ailemizin kulübünden hayallerimizin kulübüne." Fotoğrafta Yusuf Barcelona forması giyerken, Hamza Mısır'ın Ahly forması giyiyordu.
Genç forvet, Barcelona'ya katılım sözleşmelerini şubat ayında Ahly'den başlangıç niteliğinde bir kiralık anlaşmayla imzaladı ve gençlik takımının kadrosunda yer almaya başladı. Vize sorunları nedeniyle ilk maçı gecikmiş olsa da, mart ayında ilk kez sahaya çıktı ve Huesca 19 Yaş Altı takımıyla 2-2 berabere sonuçlanan maçta bir gol kaydetti. Sezonu 11 maçta 6 gol atarak tamamladı ve Barcelona Juvenil A gençlik takımının 19 Yaş Altı Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu.
Mısırlı forvetle yapılan anlaşma, kulübün içinde ve dışında büyük yankı uyandırdı.
- Action Plus
Dikkat çeken hat-trick
Gençler Ligi'nin son haftası, Hamza Abdülkerim'in göz kamaştıran performansına sahne oldu. Oyuncu, Monte Carlo takımı karşısında yalnızca yarım saat içinde hat-trick yaparak üç gol kaydetti.
Monte Carlo takımının teknik direktörü Nestor Aparicio, daha sonra Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hafta boyunca oyuncularımızı, onun hava toplarındaki gücü konusunda, ilk dokunuşta müthiş bir golcü olduğu ve ne kadar güçlü olduğu konusunda uyarmaya çalıştık. Onun topu ceza sahası içinde almasını engellemeye çalışmanın gerekliliğini şiddetle vurguladık. Onları uyardık, bunu konuştuk, üzerinde çalıştık, pek çok video görüntüsünde onu izledik, ama o basitçe durdurulamazdı. Adeta darbımesel olacak bir kuvvetti. Her hava topunda bir balyoz gibiydi. Her şeyi bitirdi."
Oyuncu, mayıs ayında Dünya Kupası'nda A Mısır Millî Takımı'nı temsil etmek üzere davet aldı; haziran ayında ise Barcelona kulübü, 1,5 milyon euro, yani 1,3 milyon sterlin ya da 1,7 milyon dolar karşılığında satın alma şartını devreye soktu.
Hamza Abdülkerim, Dünya Kupası'nda oynamayı beklemiyordu; ancak Mısır Millî Takımı kuşaklar arası bir yenilenme ve gençleşme sürecinden geçiyor ve bu da forvet seçeneklerinde bir eksikliğe yol açtı.
Soyunma odasının içinden, işini korumak amacıyla kimliğinin açıklanmaması şartıyla "The Athletic" gazetesine konuşan bir kaynak şunları ifade etti: "Hamza Abdülkerim, çok iyi bir 9 numara forvetin özelliklerine sahip."
Hamza'nın fedakarlığı
Hamza Abdülkerim, 182 santimetrelik göreceli boyu ve belirgin fiziksel gücüyle dikkat çekiyor; klasik bir santrfor için ayırt edici bir beceri seti ve vücut yapısı sergiliyor. Birmingham City filelerine ilk golünü penaltıdan kaydederken, ikinci golü ise Ronny Bardji'nin şutunun ardından kaleciden seken topa hücum ederek golcülere yakışan üstün bir çabayla geldi.
Antrenmanlar gelişiminde belirleyici bir rol oynadı; kulüp onun hareketlerini ve ceza sahası dışındaki takım oyununu geliştirmek için çalışıyor ve bu alanda somut bir ilerleme var. Ancak bunun dışında, ceza sahası içindeki içgüdüsü tam da profilini Barcelona için ilgi çekici kılan şey.
Orta saha ve kanat oyuncularının yetiştirilmesi, Katalan kulübünün genç takımları için nadiren sorun oluşturur; zira akademi oyuncularına küçük yaştan itibaren takım arkadaşlarıyla uyum içinde oynamaları öğretilir, bu da santrforları uyum sağlamaya zorlar ve birçok forvetin farklı roller üstlenmek için mevkilerini değiştirmesiyle sonuçlanmıştır.
Hamza Abdülkerim'in Barcelona'daki ilk ayları, ceza sahası içindeki hücumları belirleyici biçimde bitirme kabiliyetini korurken, onun takımın oyun anlayışına entegre olmasına katkıda bulundu.
Son birkaç ay son derece hızlı bir tempoda geçti; oyuncu Barcelona'nın yedek takımına katılmak üzere imza attı, ancak sonunda genç takımda oynamaya başladı. Mevcut plan ise, yeni sezon hazırlık döneminde takıma katılma çağrısına yanıt vermek için iznini yarıda keserek, birinci takım yapısının bir parçası olması yönünde.
Yine kimliğinin açıklanmamasını tercih eden ve oyuncuya yakın bir kaynak, "The Athletic" gazetesine şunları söyledi: "Hamza asla elde ettikleriyle yetinmiyor, her zaman daha fazlasını hedefliyor. Tüm dünya onun avucunun içinde ve bu daha sadece bir başlangıç."
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