AFP
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"Bir inceleme talep ettim" - Başkan Donald Trump, Bosna-Hersek maçında Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın ardından, Gianni Infantino'yu arayarak konuyu araştırmasını istediğini açıkladı
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"O bir faul değildi"
Trump, Pazartesi sabahı birçok haber kaynağının aktardığı haberi doğruladı: Kendi etkisiyle FIFA’nın Balogun’un kırmızı kart cezasını yeniden incelemeye yöneldiği. Infantino ile yakın ilişkisi olan Başkan, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte bu karar hakkında ayrıntılı olarak konuştu.
"O bir faul değildi. Hatta bir kural ihlali bile değildi. O, tam hızda koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpmasıydı. Tam hızda koşarken başkasının ayağına doğru düzgün bir şekilde basamazsınız. Hayır, bunlar birbirine dolanan iki harika sporcuydu. Ve bu hakem, geçmişine bakarsanız biraz şüpheli bir isim. Tartışma yaratmak istemediğim için bunu söylemek istemem, ama gerçekten şüpheli. İsterseniz, size onun geçmişini gösterebilirim."
Trump daha sonra konunun kendisinden kararın sonuçlarına yöneldi ve Balogun’un yokluğunun ABD Milli Takımı’nın şansını haksız bir şekilde zedeleyeceğini savundu.
"[Balogun] yanlış bir şey yapmadı ve o bizim en iyi oyuncumuz, ya da en iyi oyuncularımızdan biri – çok hayati bir oyuncu – ama ona kırmızı kart gösterdiler. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmemiştim. Sonra bunun, en azından bir sonraki maçta oynayamayacağı anlamına geldiğini duymaya başladım. 'Vay be, bu çok büyük bir şey' dedim. Eğer bu başka bir oyuncuya olsaydı, haksızlık olurdu, ama en iyi oyuncunuzu – ya da en iyilerinden birini; takımda harika oyuncular var – alıp oynayamayacağını söylemek, bu çok haksızlık... Çok haksızlık. Böyle bir şey yapılamaz.
"Evet, FIFA’dan bir inceleme talep ettim. Çok saygın biriyle konuştum; bu arada, ona duyulan saygı on katına çıktı,” dedi Trump.
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"Bir telefon aldım"
Infantino Pazartesi günü kendi adına bir açıklama yaptı:
"Evet, FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları ABD Başkanı ile düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda, tıpkı dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefon aldığım gibi, Başkan Donald Trump'tan da bir telefon aldım.
"Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarının dahil olduğu bir hukuki sürecin devam ettiğini ve davanın zamanı geldiğinde yetkili organlar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işliyor ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir."
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Kırmızı kart nedeniyle verilen ceza ertelendi
Pazar sabahı, Balogun’un bir maçlık cezasının bir yıl süreyle ertelendiği açıklandı. Forvet, Tarik Muharemovic ile garip bir şekilde çarpışmış ve stoperin ayak bileğine sert bir şekilde basmıştı. Olay ilk başta sahada faul olarak değerlendirilmişti, ancak VAR kararı kırmızı karta yükseltmeyi tercih etti.
Maçın ardından teknik direktör Mauricio Pochettino bu karara itiraz ederken, Christian Pulisic de kararı ‘talihsiz’ olarak nitelendirdi. Balogun ise kararı sorgulamak istemediğini belirtti.
- Getty Images Sport
Belçika, düşüncelerini açıkça dile getiriyor
Belçika futbol camiasının çeşitli kesimleri bu karara tepki gösterdi. Baş antrenör Rudi Garcia, bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu öne sürdü:
"Belçika Federasyonu sadece kendini ya da milli takımı savunmuyor; genel olarak futbolu, onun bütünlüğünü ve etik değerlerini savunuyor. Hatırladığım kadarıyla, Dünya Kupası tarihinde böyle bir kararın alınması ilk kez oluyor. Her neyse, ben teknik direktörüm, bu yüzden takımım ve maça odaklanacağım; ABD’nin ilk on birinde kimlerin yer alacağı önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale çıkmak."
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) da konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Hem bu FIFA Dünya Kupası’nda hem de gelecekteki turnuvalarda, tüm katılımcı takımların meşru haklarını güvence altına almak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini korumak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri araştırıyor," denildi bir açıklamada.
Daha sonra Belçika’nın FIFA’nın kararına resmi olarak itiraz ettiği ortaya çıktı. FIFA, bu itirazı reddetti.
- Getty Images Sport
Baraj kapakları mı açıldı?
Bu karar, FIFA’yı benzer itirazlara açık hale getirmiş görünüyor. Pazartesi sabahı, Fransa Futbol Federasyonu da konuya müdahil oldu. The Athletic’in haberine göre, federasyon, Cumartesi günü Paraguay’ı yendikleri Son 16 turu maçında Michael Olise’ye gösterilen sarı kartın iptal edilmesi için FIFA’ya itirazda bulundu. Olise, çeyrek finalde bir sarı kart daha alırsa, Fransa’nın yarı final maçını kaçıracak – tabii ki Fransa bu aşamaya yükselirse.
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