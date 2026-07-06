"Bir inceleme talep ettim" - Başkan Donald Trump, Bosna-Hersek maçında Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın ardından, Gianni Infantino'yu arayarak konuyu araştırmasını istediğini açıkladı

Trump, Pazartesi sabahı birçok haber kaynağının aktardığı haberi doğruladı: Kendi etkisiyle FIFA’nın Balogun’un kırmızı kart cezasını yeniden incelemeye yöneldiği. Infantino ile yakın ilişkisi olan Başkan, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte bu karar hakkında ayrıntılı olarak konuştu.

"O bir faul değildi. Hatta bir kural ihlali bile değildi. O, tam hızda koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpmasıydı. Tam hızda koşarken başkasının ayağına doğru düzgün bir şekilde basamazsınız. Hayır, bunlar birbirine dolanan iki harika sporcuydu. Ve bu hakem, geçmişine bakarsanız biraz şüpheli bir isim. Tartışma yaratmak istemediğim için bunu söylemek istemem, ama gerçekten şüpheli. İsterseniz, size onun geçmişini gösterebilirim."

Trump daha sonra konunun kendisinden kararın sonuçlarına yöneldi ve Balogun’un yokluğunun ABD Milli Takımı’nın şansını haksız bir şekilde zedeleyeceğini savundu.

"[Balogun] yanlış bir şey yapmadı ve o bizim en iyi oyuncumuz, ya da en iyi oyuncularımızdan biri – çok hayati bir oyuncu – ama ona kırmızı kart gösterdiler. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmemiştim. Sonra bunun, en azından bir sonraki maçta oynayamayacağı anlamına geldiğini duymaya başladım. 'Vay be, bu çok büyük bir şey' dedim. Eğer bu başka bir oyuncuya olsaydı, haksızlık olurdu, ama en iyi oyuncunuzu – ya da en iyilerinden birini; takımda harika oyuncular var – alıp oynayamayacağını söylemek, bu çok haksızlık... Çok haksızlık. Böyle bir şey yapılamaz.

"Evet, FIFA’dan bir inceleme talep ettim. Çok saygın biriyle konuştum; bu arada, ona duyulan saygı on katına çıktı,” dedi Trump.