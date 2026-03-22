Sky'ın haberine göre, SV Elversberg'den Nils-Ole Book, Dortmund yönetiminin gündeminde olan adaylardan biri. Alman ikinci liginde yükseliş hedefleyen bu kulüpte 40 yaşındaki Book, spor direktörlüğü görevini yürütüyor.
Çeviri:
Bir ikinci lig kulübüyle sözleşmesi var! BVB'de Sebastian Kehl'in halefi olarak adı geçen sürpriz isim
"Analitik çalışma tarzı, sakin ve stratejik liderlik anlayışı ile akıllı kadro planlaması" sayesinde Book, son yıllarda sektörde mükemmel bir itibar kazanmış; bu nedenle VfL Wolfsburg ve Borussia Mönchengladbach'ın da radarına girmiş olduğu söyleniyor.
Ancak Bundesliga'dan gelen teklifleri geri çevirip bunun yerine Elversberg'deki sözleşmesini uzattı; bunun nedeni, daha büyük bir kulüpte görev almayı umduğu söyleniyor. Şimdi bu fırsat Siyah-Sarılar'da karşısına çıkıyor.
Elversberg'de Book, kulübün şu anki sportif başarısının mimarlarından biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz yaz Fisnik Asllani'nin TSG Hoffenheim'a kiralık olarak geri dönmesi gibi önemli ayrılıklara rağmen, 40 yaşındaki teknik adam Saarland ekibinde güçlü bir kadro kurdu. Takım, 34 maçın 27'sini geride bıraktığı şu anda İkinci Lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve Bundesliga'ya yükselme şansını yüksek tutuyor.
BVB, spor direktörü Kehl ile beklenmedik bir şekilde yollarını ayırdı
BVB, Pazar öğleden sonra mevcut sportif direktörüyle yollarını ayırdı. Spor direktörü Lars Ricken, yazın "değişim için doğru zamanın geldiğini" belirterek, "Her iki tarafın da buna hazırlanabilmesi için, Sebastian'ın görevine derhal son verilmesi konusunda karşılıklı olarak anlaştık" dedi. Ricken, Kehl'in "kulübümüze büyük katkıları olduğunu ve gösterdiği büyük özveri için kendisine çok minnettar olduklarını" da sözlerine ekledi.
Kehl, 2018'den bu yana dört yıl boyunca BVB'nin profesyonel futbolcu departmanının başındaydı ve bu süre zarfında Dortmund, 2021 DFB Kupası'nı kazandı. 2022 yazında eski BVB oyuncusu spor direktörlüğü görevini devraldı ve 2024'te Siyah-Sarılar Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Kehl uzun süre Hans-Joachim Watzke'nin varisi olarak görülüyordu, ancak bu çok arzu edilen yönetici pozisyonunu Ricken aldı.
"Borussia Dortmund hayatımın yarısında benimle birlikte oldu ve bu muhteşem kulübe son derece bağlıyım. Yine de, hem BVB hem de benim için yeni yolların zamanı geldiğine dair ortak bir his geliştirdik," dedi Dortmund'da 13 yıl oyuncu olarak geçirmiş olan Kehl. Son zamanlarda, 46 yaşındaki Kehl'in Hamburger SV'de spor direktörü olarak görev alabileceğine dair söylentiler vardı; mevcut yapıda BVB'de terfi alması mümkün değildi.
BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
4 Nisan, 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 Nisan, 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)