Bir ikinci lig kulübüyle sözleşmesi var! BVB'de Sebastian Kehl'in halefi olarak adı geçen sürpriz isim

"Analitik çalışma tarzı, sakin ve stratejik liderlik anlayışı ile akıllı kadro planlaması" sayesinde Book, son yıllarda sektörde mükemmel bir itibar kazanmış; bu nedenle VfL Wolfsburg ve Borussia Mönchengladbach'ın da radarına girmiş olduğu söyleniyor.

Ancak Bundesliga'dan gelen teklifleri geri çevirip bunun yerine Elversberg'deki sözleşmesini uzattı; bunun nedeni, daha büyük bir kulüpte görev almayı umduğu söyleniyor. Şimdi bu fırsat Siyah-Sarılar'da karşısına çıkıyor.

Elversberg'de Book, kulübün şu anki sportif başarısının mimarlarından biri olarak görülüyor. Geçtiğimiz yaz Fisnik Asllani'nin TSG Hoffenheim'a kiralık olarak geri dönmesi gibi önemli ayrılıklara rağmen, 40 yaşındaki teknik adam Saarland ekibinde güçlü bir kadro kurdu. Takım, 34 maçın 27'sini geride bıraktığı şu anda İkinci Lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve Bundesliga'ya yükselme şansını yüksek tutuyor.