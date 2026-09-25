Maça yön veren katkısını anlatan Van Bommel, Almanların hatalı bir pasını nasıl araya girerek kestiğini, boş alana doğru ilerlediğini ve ayağının dışıyla attığı isabetli trivela pasıyla Gakpo'yu nasıl bulduğunu detaylandırdı. Üst düzey milli takım futbolunun sert fiziksel temposuna uyum sağlamanın anlık konsantrasyon gerektirdiğini kabul etti.

Van Bommel, dünya çapında rakiplere karşı mücadele etmenin sahadaki her oyuncudan üst düzey fizik kondisyonu talep ettiğini vurguladı.

"Milli takım formasıyla ilk maçıma çıkmak kariyerimdeki en gurur verici an," diyen Van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir Hollandalı futbolcu için ulaşılabilecek en büyük başarı bu. Topu araya girerek kazandım, koşumu yaptım ve golü hazırlamak için ayağının dışını kullanmaya karar verdim. Bu seviyede fiziksel taraf en büyük engel."