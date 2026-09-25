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"Bir Hollandalı futbolcu için en büyük başarı!" Ruben van Bommel, Oranje'deki büyüleyici ilk maçına ve trivela asistine tepki gösterdi
Van Bommel, hayalindeki Hollanda ilk maçını anında yaptığı asistle tamamladı
PSV kanat oyuncusu Ruben van Bommel, perşembe akşamı Johan Cruyff Arena'da Almanya ile 1-1 berabere biten UEFA Uluslar Ligi maçında Hollanda A Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk maçta bunu unutulmaz bir şekilde yaptı. 83. dakikada oyuna giren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Cody Gakpo'nun eşitlik golünün asistini yaparak taktik anlamda anında etki yarattı.
Maç sonrası ESPN NL'ye konuşan Van Bommel, uluslararası arenaya adım atışını değerlendirirken bu dönüm noktasını profesyonel kariyerinin mutlak zirvesi olarak tanımladı.
Genç hücum oyuncusu, ülkesini en üst seviyede temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.
- ANP
Kanat oyuncusu, Cody Gakpo'nun beraberlik golü için yaptığı cüretkâr trivela pasını anlattı
Maça yön veren katkısını anlatan Van Bommel, Almanların hatalı bir pasını nasıl araya girerek kestiğini, boş alana doğru ilerlediğini ve ayağının dışıyla attığı isabetli trivela pasıyla Gakpo'yu nasıl bulduğunu detaylandırdı. Üst düzey milli takım futbolunun sert fiziksel temposuna uyum sağlamanın anlık konsantrasyon gerektirdiğini kabul etti.
Van Bommel, dünya çapında rakiplere karşı mücadele etmenin sahadaki her oyuncudan üst düzey fizik kondisyonu talep ettiğini vurguladı.
"Milli takım formasıyla ilk maçıma çıkmak kariyerimdeki en gurur verici an," diyen Van Bommel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir Hollandalı futbolcu için ulaşılabilecek en büyük başarı bu. Topu araya girerek kazandım, koşumu yaptım ve golü hazırlamak için ayağının dışını kullanmaya karar verdim. Bu seviyede fiziksel taraf en büyük engel."
Yeni teknik direktör düzeni altında hızlı taktiksel entegrasyon
Kampta sınırlı sayıda antrenman yapmalarına rağmen Van Bommel, yeni teknik ekibin yönetiminde takımın yoğun taktik çalışmasını övdü. Takımın ikinci yarıdaki aralıksız baskısının Almanya'nın geriden oyun kurmasını bozmasına ve grupta değerli bir puan kurtarmalarına olanak sağladığını belirtti.
22 yaşındaki oyuncu, proje geliştikçe takımın taktiksel gidişatına duyduğu tam güveni dile getirdi.
Oyuncuların teknik direktörün taktik talimatlarını kısa sürede benimsediğini vurguladı.
- AFP
Eski AZ takım arkadaşı Meerdink ile özel dönüm noktası paylaşıldı
Geceye kendine özgü kişisel bir unsur da katan Van Bommel, yakın arkadaşı ve eski AZ Alkmaar takım arkadaşı Mexx Meerdink ile aynı gece ilk maçına çıkmayı kutladı. İkili, A milli takım düzeyindeki ilk deneyimlerini kendi sahalarında birlikte yaşamanın keyfini çıkardı.
Hollanda, yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına odaklanmadan önce maç sonrası toparlanma sürecini tamamlayacak.
Van Bommel, önümüzdeki milli takım aralarında üst üste maçlara çıkmayı hedefliyor.
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