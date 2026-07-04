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"Bir hırsızlık!" - Zlatan Ibrahimovic, Portekiz'e karşı alınan yenilgide Hırvatistan'ın geçersiz sayılan golü yüzünden öfkeden deliye döndü ve Dünya Kupası'nda yolsuzluk yapıldığına dair şok bir iddiada bulundu
Maçın sonlarında atılan beraberlik golü geçersiz sayıldı
Goncalo Ramos’un 94. dakikada attığı dramatik golle Portekiz’i 2-1 öne geçirmesiyle, heyecan dolu karşılaşma sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak, uzatma süresinin son dakikalarında Josko Gvardiol, Hırvatistan’ı kurtaran son saniye beraberlik golünü attı. Ardından video yardımcı hakem tartışmalı bir şekilde müdahale ederek golü geçersiz saydı; FIFA, "Connected Ball Technology" sisteminin Igor Matanovic'in topa hafif bir dokunuşunu tespit ettiğini iddia etse de, yayın tekrarları bu konuda son derece belirsizdi.
- Getty Images Sport
Pundit öfkeli bir tirad başlattı
Tartışmalı karar, dirençli Hırvat takımının umut ışığını söndürdü ve Ibrahimovic’ten sert bir eleştiriye yol açtı. İtalyan basını Gazzetta’ya konuşan Fox Sports yorumcusu, sözünü sakınmadı; kullanılan teknolojinin geçerliliğini sorguladı ve futbol yetkililerini Portekiz ile İspanya arasında bir son 16 turu karşılaşmasını tercih etmekle suçladı.
Ibrahimovic şöyle konuştu: "VAR yüzünden sonunda mahvolan harika bir maçtı. 2-2'yi getiren golde herhangi bir usulsüzlük görmedim; VAR golü geçersiz saydı ama bana göre bu bir hırsızlıktı. Ya topun içindeki sensör çalışmıyordu ya da bir şeyler ters gitti, çünkü Renato Veiga topa dokundu, bu da ofsayt olmadığı anlamına geliyor. Açıya bakın: Hırvatistan’ın 20 numaralı oyuncusu topa dokunmuyor, topun yönünü de en ufak bir şekilde değiştirmiyor. Topa dokunan Portekiz’in 13 numaralı oyuncusu [Veiga]!”
Şok edici yolsuzluk iddiaları ortaya çıktı
İsveçli efsane, teorisini ayrıntılı olarak açıkladı ve eleme maçının son saniyelerinde bu kadar büyük önem taşıyan bir kararın mutlak kesinlik gerektirdiğini vurguladı. İdari yapının, Cristiano Ronaldo ve Portekiz’i turnuvada tutmak için belirli bir anlatıyı büyük ölçüde desteklediğini iddia etti.
Ibrahimovic sözlerine şöyle devam etti: “Bir rakip topa dokunuyor ve birdenbire Hırvat golcü ofsayt mı oluyor? Saçma! Tüm yürekleriyle mücadele eden Hırvatlar, bu Dünya Kupası’nda hayallerindeki anı yaşayamadı. 90. dakikada bir golü geçersiz saymak için kararın son derece net olması gerekir. Burada ise hiç de öyle değildi. Bu hakemlik değildi. Tam anlamıyla bir hırsızlıktı. Bana göre, onların (FIFA’nın) Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16 turuna yükselmesini istediği çok açık.”
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Portekiz, Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı devasa bir son 16 turu karşılaşmasına hazırlanırken, hakemlik tartışmalarından bir an önce uzaklaşmalıdır. Roberto Martinez’in oyuncuları ikinci yarıda geri dönüş yapmak için direnç gösterdiler, ancak Teksas’ta muhtemelen daha zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacaklar. Maçın sonlarında oyundan alınırken hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergileyen ve formda olmayan Ronaldo’yu takıma yeniden entegre etmek, Portekiz’in İspanya’nın zorlu savunma hattını aşabilmesi için hayati önem taşıyacaktır.
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