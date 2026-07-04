İsveçli efsane, teorisini ayrıntılı olarak açıkladı ve eleme maçının son saniyelerinde bu kadar büyük önem taşıyan bir kararın mutlak kesinlik gerektirdiğini vurguladı. İdari yapının, Cristiano Ronaldo ve Portekiz’i turnuvada tutmak için belirli bir anlatıyı büyük ölçüde desteklediğini iddia etti.

Ibrahimovic sözlerine şöyle devam etti: “Bir rakip topa dokunuyor ve birdenbire Hırvat golcü ofsayt mı oluyor? Saçma! Tüm yürekleriyle mücadele eden Hırvatlar, bu Dünya Kupası’nda hayallerindeki anı yaşayamadı. 90. dakikada bir golü geçersiz saymak için kararın son derece net olması gerekir. Burada ise hiç de öyle değildi. Bu hakemlik değildi. Tam anlamıyla bir hırsızlıktı. Bana göre, onların (FIFA’nın) Portekiz ve Ronaldo’nun İspanya ile karşılaşmak üzere son 16 turuna yükselmesini istediği çok açık.”