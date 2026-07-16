Futbolda, maçların ve şampiyonlukların ötesine geçen, tarihin kendisini yeniden tanımladığı dönüm noktaları vardır. Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yaşadığı deneyim, Arjantin ile şampiyonluğa ulaşmak için sadece yeni bir fırsat değil, efsanevi kariyerinde belki de en olağanüstü bölümü yazma ihtimalidir.

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası şampiyonluğunu üst üste ikinci kez korumaya bir maç uzaklıkta ve aynı zamanda daha büyük bir hedefi gözüne kestirmiş durumda: dokuzuncu Altın Top ödülü.

39 yaşında olan Messi, hâlâ zamanın zirvede durmuş gibi davranıyor. Dünya bu yaşta oyuncuların düşüş dönemine girdiğini görmeye alışkın olsa da, Arjantin kaptanı milli takımını büyük maçlara taşımaya devam ediyor ve turnuvanın en önemli anlarında fark yaratarak, yıllar önce hayal gibi görünen soruyu yeniden gündeme getiriyor: Bu yaştaki bir oyuncu, Altın Top yarışında yeniden hakimiyet kurabilir mi?