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Bir hayaldan daha fazlası... Messi dokuzuncu Altın Top ödülünü kazanacak mı?

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Opinion
L. Messi
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya
ABD

Altın rüyası, “Tarihi Leo”yu cezbediyor

Futbolda, maçların ve şampiyonlukların ötesine geçen, tarihin kendisini yeniden tanımladığı dönüm noktaları vardır. Lionel Messi’nin 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yaşadığı deneyim, Arjantin ile şampiyonluğa ulaşmak için sadece yeni bir fırsat değil, efsanevi kariyerinde belki de en olağanüstü bölümü yazma ihtimalidir.

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası şampiyonluğunu üst üste ikinci kez korumaya bir maç uzaklıkta ve aynı zamanda daha büyük bir hedefi gözüne kestirmiş durumda: dokuzuncu Altın Top ödülü.

39 yaşında olan Messi, hâlâ zamanın zirvede durmuş gibi davranıyor. Dünya bu yaşta oyuncuların düşüş dönemine girdiğini görmeye alışkın olsa da, Arjantin kaptanı milli takımını büyük maçlara taşımaya devam ediyor ve turnuvanın en önemli anlarında fark yaratarak, yıllar önce hayal gibi görünen soruyu yeniden gündeme getiriyor: Bu yaştaki bir oyuncu, Altın Top yarışında yeniden hakimiyet kurabilir mi?

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    Messi'nin adını haykıran rakamlar

    2026 Dünya Kupası’nda Messi’den söz etmek sadece duygulara dayalı değil, adeta bir video oyunundan çıkmış gibi görünen rakamlara da dayanıyor.

    Arjantinli yıldız, 8 golle bu turnuvanın gol krallığı listesinin başında yer alırken, toplam gol sayısını 21'e çıkararak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını da elde etti.

    Bu istatistik, sadece bu Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilediğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kariyerinin en muhteşem bireysel turnuvalarından birini yaşadığını da teyit ediyor. Messi sadece bir golcü değil, aynı zamanda bir oyun kurucu, kaptan ve tüm milli takımın teknik referansıydı; bu da başarılarına, salt gol rakamlarından çok daha büyük bir ağırlık kazandırıyor.

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    En önemlisi de, bu rakamların kritik aşamalarda, büyük milli takımlar karşısında ve o anın baskısını omuzlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyulan maçlarda elde edilmiş olmasıdır; Messi de mevcut turnuva boyunca bunu defalarca başarmıştır.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünya Kupası, Balon Turu’nun anahtarı

    Altın Top Ödülü’nün yakın tarihi, Dünya Kupası’nın ödülün kazananını belirlemede muazzam bir etkiye sahip olduğunu doğruluyor; özellikle de şampiyonluk, olağanüstü bir bireysel performansla birleştiğinde. Messi, Arjantin’i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Altın Top Ödülü’nü kazandıktan sonra, bu gerçeği diğer tüm oyunculardan daha iyi biliyor.

    Ancak mevcut senaryo daha da heyecan verici: Eğer finalde İspanya’yı mağlup etmeyi başarırsa, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olan milli takımın kaptanı, turnuvanın gol kralı ve Dünya Kupası tarihindeki en büyük rekorların sahibi olacak.

    Bu durumda rakipleri, her yönüyle neredeyse kusursuz bir başarı tablosuyla karşı karşıya kalacaklar: devasa bir takım başarısı, olağanüstü bir bireysel performans ve dünyanın en önemli turnuvasında doğrudan etki.

    Ayrıca, bu yılki rakiplerinin çoğunda benzer bir başarının bulunmaması, Messi’ye açık bir avantaj sağlıyor; zira bireysel ödüller genellikle, takım başarısı ile kişisel parlaklığı aynı anda bir araya getirebilen oyuncuya verilir.

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    Büyük kapıdan çıkmak

    Bu hikayeyi daha da anlamlı kılan şey sembolik yönüdür; Messi, 8 kez Altın Top ödülünü kazanarak tarihte bu ödülü en çok kazanan futbolcu konumundadır, ancak dokuzuncu ödül, onun başarısını tekrarlanması neredeyse imkânsız bir duruma dönüştürecektir.

    Buradaki fark sadece sayı değil, zamanlama ve bağlamda da yatıyor; 39 yaşındaki bir oyuncu, milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyor, turnuvaya damgasını vuruyor ve ardından bir kez daha Balon d’Or ödülünü kazanıyor.

    Bu nedenle Pazar günü İspanya ile oynanacak final, sadece Altın Top için bir maçtan çok daha fazlası gibi görünüyor; bu, bir mirasın ve modern futbolun tanık olduğu en büyük bireysel kariyerin son bölümünün nasıl yazılacağına dair bir yüzleşme.

    Messi kupayı bir kez daha kaldırırsa, sadece yeni bir hayali gerçekleştirmiş olmakla kalmayabilir, belki de döngüyü en mükemmel sonla tamamlamış olabilir: 39 yaşında dünya şampiyonu, Dünya Kupası gol kralı ve dokuzuncu Altın Top sahibi.

    O zaman, konu Messi’nin siciline eklenecek bir başarı daha değil, dünyanın bazı efsanelerin zamanın kurallarına boyun eğmediğini kabul etmeye zorlayacak bir an olacak.

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