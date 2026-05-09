"Bir hata yaptı" - Vincent Kompany, Bundesliga'da kıl payı kazanılan maçın ardından Bayern Münih'in genç oyuncusunun taktiksel eleştirisini gülerek geçiştirdi

Kompany, Bayern’in Wolfsburg’da karşılaştığı sorunların taktiksel olmaktan çok psikolojik olduğunu öne sürerek, maçın ilk dakikalarında son üçte bir sahada sergilenen soğukkanlılık eksikliğine dikkat çekti. Erken bir golle öne geçememeleri üzerine takımın hayal kırıklığının arttığını ve bunun da oyun düzeninin bozulmasına yol açtığını savundu.

Kompany, görüşünü şöyle detaylandırdı: "Mesele şu ki, ilk 10-15 dakikada üç veya dört gol atmak zorunda olduğunuzu hissetmenize gerek yok, aksi takdirde diğerleri sadece yerde yatıyor gibi olur. İşler böyle yürümüyor. İlk 10 dakika iyi başladık, sonra sabrımızı biraz kaybettik ve işler daha da zorlaştı."



