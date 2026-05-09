AFP
"Bir hata yaptı" - Vincent Kompany, Bundesliga'da kıl payı kazanılan maçın ardından Bayern Münih'in genç oyuncusunun taktiksel eleştirisini gülerek geçiştirdi
Bischof, karşı pres uygulamalarındaki başarısızlıklara dikkat çekiyor
Cumartesi günü Volkswagen Arena'da zorlu bir mücadelenin ardından 1-0'lık galibiyet elde etmesine rağmen, Bayern Münih'te maç sonrası atmosferi beklenmedik bir taktik tartışması ile şekillendi. Maçın bitiminden sonra Sky Sport'a konuşan 20 yaşındaki Bischof, son şampiyonun maçı domine etmekte neden zorlandığını değerlendirirken sözünü sakınmadı.
Genç yıldız, takımın maç sırasında temel ilkelerinden saptığını iddia etti. Bischof, yayıncıya "Artık basit temel şeyleri yapmıyoruz" dedi. "Topu kaybettikten hemen sonra karşı baskı yapmak, biraz eksik kaldığımız bir şey. Bunu saha kenarından fark ettim. Bu yüzden uzun koşular yapmak zorunda kalıyoruz ve çok fazla gol yiyoruz."
Kompany, genç oyuncunun hatasını önemsemedi
Kısa bir süre sonra röportaj masasına geçen Kompany, Bischof’un yorumlarıyla karşılaştı. Başlangıçta duruma gülüp geçse de, teknik direktör oyuncunun maçın taktiksel akışına dair kamuoyuna yaptığı değerlendirmeye kesinlikle katılmadığını belirtti.
"Hayır, elbette hayır," diye yanıtladı Kompany, genç oyuncuya katılıp katılmadığı sorulduğunda. "Genç oyuncu bu röportajda bir hata yaptı. Top kaybı ya da hızlı bir top kaybı yaşarsan, yüz kez kontrpres yapamazsın. Sorun kontrpres yapma niyetinde değil, aksi takdirde bunu antrenmanda görürdüm ve şunu söylerdim: Böyle bir maç kazanamazsın."
Acele etmekten ziyade sabır meselesi
Kompany, Bayern’in Wolfsburg’da karşılaştığı sorunların taktiksel olmaktan çok psikolojik olduğunu öne sürerek, maçın ilk dakikalarında son üçte bir sahada sergilenen soğukkanlılık eksikliğine dikkat çekti. Erken bir golle öne geçememeleri üzerine takımın hayal kırıklığının arttığını ve bunun da oyun düzeninin bozulmasına yol açtığını savundu.
Kompany, görüşünü şöyle detaylandırdı: "Mesele şu ki, ilk 10-15 dakikada üç veya dört gol atmak zorunda olduğunuzu hissetmenize gerek yok, aksi takdirde diğerleri sadece yerde yatıyor gibi olur. İşler böyle yürümüyor. İlk 10 dakika iyi başladık, sonra sabrımızı biraz kaybettik ve işler daha da zorlaştı."
Otobüste özel bir hesaplaşma bekleniyor
Anlaşmazlık televizyonda canlı olarak yayınlanırken Kompany, neşeli bir tavır sergiledi ve sözlerin ifade edilme biçimiyle aynı fikirde olmasa da oyuncuya karşı herhangi bir kin beslemediğini açıkça belirtti. Bununla birlikte, takım Münih’e dönmeden önce konuyu Bischof ile bizzat görüşeceğini doğruladı.
Eski Manchester City kaptanı gülümseyerek, Bischof ile bu sözler hakkında "kesinlikle" konuşacağını belirtti ve oyuncunun takım otobüsünde kendi röportajını izlemesini umduğunu ifade etti. Kompany, "Eminim ki birkaç yıl sonra tam olarak aynı şeyi söyleyecektir," diyerek, tecrübenin sonunda genç oyuncunun bu tür taktiksel konulara bakış açısını değiştireceğini ima etti.