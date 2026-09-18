Takıma olan bağlılığı konusunda ortaya çıkan bu denli yaygın öfkenin ardından, Metropolitano tribünlerinin güvenini yeniden kazanması kolay olmayacak.

Eski takım arkadaşı Antoine Griezmann'ın Barcelona'dan döndükten sonra taraftarlarla ilişkisini nasıl onardığını değerlendiren, sekiz büyük kupa kazanmış isim şunları ekledi: "Julian Alvarez'in bu ilişkiyi onarıp onaramayacağını bilmiyorum. Bu, Antoine'a çok büyük bir çabaya mal oldu ve Julian konusunda göreceğiz... Zaman gösterecek ama kesin olan şu ki insanlar, en azından şans bulduğu her an sahada her şeyini vermesini bekleyecek."