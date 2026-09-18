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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

'Bir hata yaptı' - Atletico Madrid efsanesi Diego Godin, Barcelona'ya transferi zorlamaya çalıştığı için Julian Alvarez'i sert şekilde eleştirdi

D. Godin
J. Alvarez
Atletico Madrid
La Liga
Barcelona

Atletico Madrid efsanesi Diego Godin, Julian Alvarez'i yaz döneminde Barcelona'ya transferini ayarlamaya yönelik tartışmalı girişiminin ardından açıkça eleştirdi. Eski kaptan, taraftarların Arjantinlinin tavrı nedeniyle kendilerini ihanete uğramış hissetmekte sonuna kadar haklı olduğunu kabul ederken, kulüpte yıkılan köprüleri yeniden kurmanın çok büyük çaba ve tevazu gerektireceği uyarısında bulundu.

  • Transfer çıkmazı tepki çekiyor

    Arjantinli forvet, 2026 Dünya Kupası sırasında kamuoyu önünde Barcelona'ya transfer olmak için baskı yaparak büyük tartışma yarattı. Atletico, rakipleriyle herhangi bir görüşme yapmayı reddetti ve Real Madrid'den gelen 150 milyon €'luk teklifi bile geri çevirdi; kulüp, onun 500 milyon €'luk serbest kalma maddesinde ısrar etti. Arsenal ve Manchester City'nin ilgisine rağmen yerinde kaldı ve soğuk, mutsuz tepkisinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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    Forvet hatası kamuoyu önünde ele alındı

    Uruguaylı savunma efsanesi Godin, Onda Cero'nun "Radioestadio Noche" programına katıldığı sırada forvetin karmaşık transfer süreci hakkındaki samimi görüşlerini paylaştı.

    Kamuoyundaki büyük tepkiye değinen 40 yaşındaki isim, "Julian Alvarez fantastik bir oyuncu. Harika bir insan olmalı ama bence bir hata yaptı... Taraftarların öfkesi tamamen anlaşılır. Hepimiz birinin ayrılmak isteyebileceğini anlıyoruz ama mesele nasıl ayrıldığınız, bunu hangi şekilde yaptığınız. Bence hepimiz onun hata yaptığı konusunda hemfikiriz. Artık bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve eğer ilişkiyi onarmak istiyorsa taraftarlara karşı iyi niyet göstergelerinde bulunması gerekiyor" dedi.

  • Griezmann benzetmesi meydan okumanın boyutunu gözler önüne seriyor

    Takıma olan bağlılığı konusunda ortaya çıkan bu denli yaygın öfkenin ardından, Metropolitano tribünlerinin güvenini yeniden kazanması kolay olmayacak.

    Eski takım arkadaşı Antoine Griezmann'ın Barcelona'dan döndükten sonra taraftarlarla ilişkisini nasıl onardığını değerlendiren, sekiz büyük kupa kazanmış isim şunları ekledi: "Julian Alvarez'in bu ilişkiyi onarıp onaramayacağını bilmiyorum. Bu, Antoine'a çok büyük bir çabaya mal oldu ve Julian konusunda göreceğiz... Zaman gösterecek ama kesin olan şu ki insanlar, en azından şans bulduğu her an sahada her şeyini vermesini bekleyecek."

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    Derbi öncesi forma savaşı

    Diego Simeone'nin ekibi, pazar günü komşusu Real Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesinde La Liga'da altı maçta topladığı 13 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Alvarez, kas yüklenmesi nedeniyle Real Sociedad'a karşı oynanan önceki maçı kaçırmasının ardından derbi için önemli bir sakatlık şüphesi olmaya devam ediyor.

    Forvet oyuncusu, milli ara öncesinde forma giyebilmek için zamana karşı yarışırken yüksek yoğunluklu koşularla çalışmak adına izin gününü kullanmadı.

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