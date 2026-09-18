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'Bir hata yaptı' - Atletico Madrid efsanesi Diego Godin, Barcelona'ya transferi zorlamaya çalıştığı için Julian Alvarez'i sert şekilde eleştirdi
Transfer çıkmazı tepki çekiyor
Arjantinli forvet, 2026 Dünya Kupası sırasında kamuoyu önünde Barcelona'ya transfer olmak için baskı yaparak büyük tartışma yarattı. Atletico, rakipleriyle herhangi bir görüşme yapmayı reddetti ve Real Madrid'den gelen 150 milyon €'luk teklifi bile geri çevirdi; kulüp, onun 500 milyon €'luk serbest kalma maddesinde ısrar etti. Arsenal ve Manchester City'nin ilgisine rağmen yerinde kaldı ve soğuk, mutsuz tepkisinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.
- Focus Images
Forvet hatası kamuoyu önünde ele alındı
Uruguaylı savunma efsanesi Godin, Onda Cero'nun "Radioestadio Noche" programına katıldığı sırada forvetin karmaşık transfer süreci hakkındaki samimi görüşlerini paylaştı.
Kamuoyundaki büyük tepkiye değinen 40 yaşındaki isim, "Julian Alvarez fantastik bir oyuncu. Harika bir insan olmalı ama bence bir hata yaptı... Taraftarların öfkesi tamamen anlaşılır. Hepimiz birinin ayrılmak isteyebileceğini anlıyoruz ama mesele nasıl ayrıldığınız, bunu hangi şekilde yaptığınız. Bence hepimiz onun hata yaptığı konusunda hemfikiriz. Artık bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak ve eğer ilişkiyi onarmak istiyorsa taraftarlara karşı iyi niyet göstergelerinde bulunması gerekiyor" dedi.
Griezmann benzetmesi meydan okumanın boyutunu gözler önüne seriyor
Takıma olan bağlılığı konusunda ortaya çıkan bu denli yaygın öfkenin ardından, Metropolitano tribünlerinin güvenini yeniden kazanması kolay olmayacak.
Eski takım arkadaşı Antoine Griezmann'ın Barcelona'dan döndükten sonra taraftarlarla ilişkisini nasıl onardığını değerlendiren, sekiz büyük kupa kazanmış isim şunları ekledi: "Julian Alvarez'in bu ilişkiyi onarıp onaramayacağını bilmiyorum. Bu, Antoine'a çok büyük bir çabaya mal oldu ve Julian konusunda göreceğiz... Zaman gösterecek ama kesin olan şu ki insanlar, en azından şans bulduğu her an sahada her şeyini vermesini bekleyecek."
- AFP
Derbi öncesi forma savaşı
Diego Simeone'nin ekibi, pazar günü komşusu Real Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesinde La Liga'da altı maçta topladığı 13 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Alvarez, kas yüklenmesi nedeniyle Real Sociedad'a karşı oynanan önceki maçı kaçırmasının ardından derbi için önemli bir sakatlık şüphesi olmaya devam ediyor.
Forvet oyuncusu, milli ara öncesinde forma giyebilmek için zamana karşı yarışırken yüksek yoğunluklu koşularla çalışmak adına izin gününü kullanmadı.
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