AFP
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Bir haftada ikinci kez: İrlanda oyuncuları, İsrail ile 1-1 berabere kalınan maç öncesi tokalaşmayı reddedip başlarını eğdi
Sırbistan'da tekrarlanan protestolar
İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, geçen hafta sonu aldıkları tavrı yineleyerek İsrail milli marşı sırasında başlarını eğdi ve maç öncesindeki geleneksel tokalaşmaya katılmadı. Kelleher ile Peretz de başlama vuruşu öncesinde tokalaşmadı. İrlanda'nın yalnızca birkaç gün önce aynı rakip karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından oynanan Uluslar Ligi maçı, Backa Topola'daki TSC Arena'ya taşındı. Karşılaşma, süregelen siyasi hassasiyetler ve fikstürlerin boykot edilmesi yönündeki yoğun baskı nedeniyle seyircisiz oynandı.
- Getty Images Sport
Parrott'un penaltısı kilidi açtı
Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da boş tribünler önünde ritim bulmakta zorlandı. İsrail, Liel Abada'nın Kelleher'i iyi bir kurtarış yapmaya zorlamasıyla ilk net fırsatı yakaladı. Ancak İrlanda Cumhuriyeti oyunda kontrolü ele almaya başladı ve sonunda kilidi açtı. Adam Idah'ın kaleci Assaf Tzur'u sert bir vuruşla yoklamasının ardından, VAR incelemesi sonrası İrlanda ekibi penaltı kazandı. Troy Parrott, 39. dakikada topun başına geçti ve meşin yuvarlağı kendinden emin bir şekilde ağlara göndererek takımına devre arasında dar bir üstünlük sağladı.
Peretz, İsrail adına karşılık verdi
İsrail, devre arasının hemen ardından karşılık vererek 47. dakikada skoru eşitledi. Oscar Gloukh'un saptırılan şutu kusursuz şekilde Peretz'in önünde kaldı ve Peretz yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Açık geçen son bölümde iki takım da geç bir galibiyet golü için yüklendi. Gloukh ve Omri Gandleman İsrail adına direğe takılırken, Tzur da Chiedozie Ogbene'nin sert şutunu üst direkten auta çelmek için müthiş bir kurtarış yaptı ve böylece gergin geçen finalde tarafların puanları paylaşmasını sağladı.
- Getty Images Sport
B3 Grubu'nda sırada ne var?
Bu beraberlik, Avusturya'yı 8 puanla B3 Grubu'nun zirvesinde bıraktı. Kosovo ve İrlanda 5'er puanla onu takip ederken, İsrail 2 puanla son sırada yer alıyor. İrlanda ile İsrail'in, Uluslar Ligi'ndeki nihai sıralamalarını belirleyecek bir sonraki milli ara döneminde Avusturya ve Kosovo'ya karşı oynayacağı ikişer maçı kaldı.
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