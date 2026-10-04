İsrail, devre arasının hemen ardından karşılık vererek 47. dakikada skoru eşitledi. Oscar Gloukh'un saptırılan şutu kusursuz şekilde Peretz'in önünde kaldı ve Peretz yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Açık geçen son bölümde iki takım da geç bir galibiyet golü için yüklendi. Gloukh ve Omri Gandleman İsrail adına direğe takılırken, Tzur da Chiedozie Ogbene'nin sert şutunu üst direkten auta çelmek için müthiş bir kurtarış yaptı ve böylece gergin geçen finalde tarafların puanları paylaşmasını sağladı.