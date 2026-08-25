Dalot, 2018'den bu yana United'da forma giyiyor ve 2020-21 sezonunda AC Milan'da kiralık olarak oynadı. Manchester United formasıyla 250 maça hızla yaklaşan oyuncu, FA Cup ve Carabao Cup zaferlerini de hanesine yazdırmış durumda. Portekizli futbolcu, sadık taraftarlara daha büyük kupalar kazandırmak istiyor.

27 yaşındaki Portekizli, Gazzetta dello Sport'a 2026-27 sezonuna dair umutlarını şöyle anlattı: “Yani hepimizin hayalleri var, hepimizin kariyerimizde hem profesyonel hem de kişisel hedefleri var. Ama tabii ki futboldan bahsedersek, benim hedefim bu kulüple bir şeyler kazanmak, bu formayla büyük bir kupa kazanmak. Umarım bunu bu yıl başarabilirim, kulübü hak ettiği yere geri getiririm ve bence bunu yapmak için iyi bir fırsatımız var.”

Kişisel hedefiyle ilgili olarak şunları ekledi: “Her zaman aynı; kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışmak, kulübe mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışmak ve takıma yardım edebilmek için zihinsel ve fiziksel olarak en iyi durumda olmak. Ardından da çevremde, kulübün ihtiyacı olan ve her kulvarda, her kupa için savaşmamıza imkân tanıyacak enerjiyi oluşturmaya çalışmak.

“Bence bu, bu kulüp için asgari beklenti; her sezona her kulvarda kazanabileceğimize inanarak yaklaşmak. Ve özel bir şey inşa ettiğimize inanıyorum. Umarım bu sezon bunu başarabilir ve yılın sonunda o hedefler için mücadele ediyor oluruz.”