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‘Bir hafta dokuz numara, sonraki hafta altı numara’ - Manchester United neden 250 maça yaklaşan ve uzun süredir takımda olan yıldızı için transferde bir yükseltme aramadı?
Manchester United, hücum ve orta saha hattını güçlendirdi
Manchester United, 2025'te hücum hattını güçlendirirken Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko ve Matheus Cunha gibi isimleri kadrosuna kattı. Mevcut transfer döneminde ise orta sahaya takviye yapıldı; Youri Tielemans ile Andry Santos, Michael Carrick'in ekibine katıldı.
Senne Lammens, güvenilir bir kaleci seçeneği olarak kaleyi ilgilendiren sorunlara çözüm oldu, ancak önünde herhangi bir takviye yapılmadı. Bu da United'ın yeniden kupa kazanma yolunda sürdürdüğü mücadelede savunma güvenilirliğinden hâlâ uzak olmasına rağmen gerçekleşti.
Bek pozisyonlarında görev yapan isimler hakkında zaman zaman soru işaretleri oluştu; Dalot ve Noussair Mazraoui sağda görev yaparken Luke Shaw sol tarafta fiziksel sorunlar yaşamaya devam ediyor. Savunma hattının geneline yeni transferler için daha fazla kaynak ayrılmalı mıydı?
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Sağ bekte yapılacak bir yükseltme, Dalot üzerinden bulunabilir mi?
United altyapısından yetişen Simpson, Dalot'nun hemen değiştirilmesi gerektiğine ikna olmuş değil. Manchester doğumlu eski oyuncu, LiveFootballTickets iş birliği kapsamında GOAL'e konuşurken şunları söyledi: “Diogo Dalot'nun yerini bu kadar uzun süre korumuş olmasına şaşırmadım. Bakın, Dalot konusunda mesele istikrar; bir hafta dokuzluk oynuyor, sonraki hafta altılık oynuyor. Ama onu suçlamıyorum, sürekli pozisyon değiştirirken istikrarlı olmak zor.
“United oturmuş bir dörtlü savunmaya kavuşursa herkes rolünü bilir, bu da Dalot'nun istikrarlı kalmasını sağlar. O çalışkan bir oyuncu, antrenmanlarda her şeyini veriyor. Bence Diogo konusunda ne alacağınızı biliyorsunuz ve hâlâ iyi bir yaşta. Ayrıca daha savunmacı bir seçenek olarak Noussair Mazraoui de var. Bence Man United'ın sağ beki düşünmeden önce güçlendirmesi gereken başka kilit bölgeler var.”
Dalot, Man Utd için iddialı kupa hedefini belirledi
Dalot, 2018'den bu yana United'da forma giyiyor ve 2020-21 sezonunda AC Milan'da kiralık olarak oynadı. Manchester United formasıyla 250 maça hızla yaklaşan oyuncu, FA Cup ve Carabao Cup zaferlerini de hanesine yazdırmış durumda. Portekizli futbolcu, sadık taraftarlara daha büyük kupalar kazandırmak istiyor.
27 yaşındaki Portekizli, Gazzetta dello Sport'a 2026-27 sezonuna dair umutlarını şöyle anlattı: “Yani hepimizin hayalleri var, hepimizin kariyerimizde hem profesyonel hem de kişisel hedefleri var. Ama tabii ki futboldan bahsedersek, benim hedefim bu kulüple bir şeyler kazanmak, bu formayla büyük bir kupa kazanmak. Umarım bunu bu yıl başarabilirim, kulübü hak ettiği yere geri getiririm ve bence bunu yapmak için iyi bir fırsatımız var.”
Kişisel hedefiyle ilgili olarak şunları ekledi: “Her zaman aynı; kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışmak, kulübe mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışmak ve takıma yardım edebilmek için zihinsel ve fiziksel olarak en iyi durumda olmak. Ardından da çevremde, kulübün ihtiyacı olan ve her kulvarda, her kupa için savaşmamıza imkân tanıyacak enerjiyi oluşturmaya çalışmak.
“Bence bu, bu kulüp için asgari beklenti; her sezona her kulvarda kazanabileceğimize inanarak yaklaşmak. Ve özel bir şey inşa ettiğimize inanıyorum. Umarım bu sezon bunu başarabilir ve yılın sonunda o hedefler için mücadele ediyor oluruz.”
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Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Hull yenilgisinin ardından sıradaki rakip Ipswich
United, İngiltere'de son üst düzey sezon başlamadan önce bazıları tarafından Premier League şampiyonluğu için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu. Ancak Hull City'ye 2-0'lık sürpriz bir yenilgi alarak sezona kötü bir başlangıç yaptılar.
Bir diğer yeni yükselen takım olan Ipswich ile pazar günü karşılaşılacak ve Manchester United yeniden sahasında olacak. Dalot bu maçta Carrick'in ilk 11'ine geri dönebilirken, 2026 yaz transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık kalacak.
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