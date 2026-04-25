Bir habere göre Real Madrid yıldızının Dünya Kupası'na katılamayacağı ortaya çıktı; bu durum takım için büyük bir kayıp

Gazeteci Miguel Angel Diaz’a göre, Militao’nun durumu ilk başta korkulduğundan çok daha ciddi. Takımının Alaves’i 2-1 yendiği son maçta sol bacağında yeni bir sakatlık geçiren 28 yaşındaki oyuncunun, yapılan ileri tıbbi tetkikler en kötü senaryoyu doğruladı.

Rapora göre, önceki bir yaranın yeniden açılması sonucu oluşan bu sakatlığın düzgün bir şekilde tedavi edilmesi için cerrahi müdahale gerekecek. Bu durum, Militao'nun bu yaz uluslararası turnuvalarda yer almasını imkansız hale getiriyor ve savunmanın temel taşlarından biri olması beklenen bir yılda, dünyanın en büyük sahnesinde Brezilya'yı temsil etme şansını elinden alıyor.