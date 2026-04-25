AFP
Bir habere göre Real Madrid yıldızının Dünya Kupası'na katılamayacağı ortaya çıktı; bu durum takım için büyük bir kayıp
Brezilya ve Los Blancos için yıkıcı bir haber
Gazeteci Miguel Angel Diaz’a göre, Militao’nun durumu ilk başta korkulduğundan çok daha ciddi. Takımının Alaves’i 2-1 yendiği son maçta sol bacağında yeni bir sakatlık geçiren 28 yaşındaki oyuncunun, yapılan ileri tıbbi tetkikler en kötü senaryoyu doğruladı.
Rapora göre, önceki bir yaranın yeniden açılması sonucu oluşan bu sakatlığın düzgün bir şekilde tedavi edilmesi için cerrahi müdahale gerekecek. Bu durum, Militao'nun bu yaz uluslararası turnuvalarda yer almasını imkansız hale getiriyor ve savunmanın temel taşlarından biri olması beklenen bir yılda, dünyanın en büyük sahnesinde Brezilya'yı temsil etme şansını elinden alıyor.
Diaz, Dünya Kupası'na katılmayacağını doğruladı
COPE muhabiri bu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulübün ilk kamuoyuna açıklanan tıbbi raporu temkinli bir ton taşırken, Diaz oyuncu için klinik durumun çok daha vahim olduğunu doğruladı.
Diaz, "Eder Militao, sol bacağındaki yeni hamstring sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak" dedi. "Brezilyalı oyuncu, Aralık ayında Celta Vigo maçında geçirdiği ilk sakatlığın ardından yara dokusunda nüksetme yaşadı. Maalesef, Dünya Kupası'nı kaçıracak."
Fiziksel aksiliklerin damgasını vurduğu bir sezon
Bu gelişme, Militao için zaten hayal kırıklığı dolu ve sakatlıklarla boğuşulan bir sezonun acı bir dönüm noktası oldu. Defans oyuncusu, Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında ilk 11’de yer alması da dahil olmak üzere dört aylık bir aradan sonra kısa süre önce resmi maçlara dönmüştü. Real Madrid'in sağlık ekibi, tam da bu tür bir nüksetmeyi önlemek için onun sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönetiyordu. Ancak, tam da bir dönüm noktasına geldiği görüldüğü sırada, geri dönüşünün beşinci maçında kesin ve yürek burkan bir sakatlık yaşadı. Kulüp şimdi, onun 2026-27 sezonunun başlangıcına hazır olmaya odaklanmasını bekliyor.
Ameliyat ve 2026-27 sezonuna uzanan uzun yol
Militao'nun önümüzdeki günlerde ameliyat olması ve ardından uzun bir rehabilitasyon süreci geçirmesi bekleniyor. Takım arkadaşları Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası açılış maçlarına hazırlanırken, bu savunma oyuncusu sahalardan uzak kalacak ve muhtemelen Real Madrid'in bir sonraki sezon öncesi hazırlık döneminin başlangıcına kadar sahalara dönemeyecek. Brezilya açısından bakıldığında, Carlo Ancelotti bu yazki turnuva için savunma düzenini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.