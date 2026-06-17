Buna göre, Nerazzurri ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan şampiyonunun kaptanı için 100 milyon Euro’nun üzerinde bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek.
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Bir golcü için 100 milyon Euro’dan fazla! Real Madrid, görünüşe göre üst düzey bir forvetin transferini planlıyor
İlginç bir detay: Real Madrid, 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuyla daha önce de ilgilenmişti. Bu, Martinez’in memleketindeki köklü kulüp Racing Club’dan Avrupa’ya transfer olmadan önce, 2016 yılında gerçekleşmişti.
"Real Madrid'den bir teklif taslağı aldığım doğru," demişti Martinez o zamanlar İspanyol Marca gazetesine. Forvetin ilk etapta bir yıllığına kiralanması planlanıyordu.
Ancak Martinez’in Racing ile imzaladığı sözleşmede bir çıkış maddesi vardı ve bu madde, kendisinin de belirttiği gibi “sekiz milyon avro ile biraz yüksekti”. “Beni gerçekten istiyorlarsa bu tutarı ödemek zorundalar, çünkü Racing daha düşük bir rakamı kabul etmeyecektir.”
- AFP
Martinez’in Inter’deki kariyeri: 376 resmi maç, 175 gol
Sonuç olarak Martinez, 2018’de Inter’e transfer olmadan önce iki yıl daha Arjantin’de kaldı. Milano ekibi, o dönemde o zamana kadar milli takımda 78 kez forma giymiş olan oyuncu için 25 milyon euro transfer ücreti ödedi. Martinez, Inter formasıyla oynadığı 376 resmi maçta şu ana kadar 175 gol attı ve 56 golün hazırlayıcısı oldu. Milano ekibinin kaptanı olan Martinez, geçmişte defalarca Nerazzurri'de kendini çok rahat hissettiğini vurgulamıştı.
Martinez, son iki yıldır şampiyonluk kazanamayan Madridli “Kraliyetliler”in büyük çaplı yenilenme sürecinde bir başka yapboz parçası olacaktır. Real Madrid, kısa süre önce İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella’nın Chelsea’den transferini tamamladı.
Real, şimdiden üç transferi tamamladı
Real’in ezeli rakibi FC Barcelona’nın altyapısından yetişen Cucurella, yaklaşık 60 milyon Euro transfer ücreti karşılığında takıma katıldı ve 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
Real, geçtiğimiz yaz Benfica'dan 50 milyon euro transfer ücreti karşılığında sol bek Álvaro Carreras'ı kadrosuna katmıştı. Ayrıca, Ferland Mendy de Blancos kadrosunda bu pozisyon için bir başka seçenek olarak yer alıyor.
Carreras, başlangıçta Mendy ile ilk 11'deki yeri için girdiği rekabette üstün gelmişti; bunun bir nedeni de Fransız oyuncunun sakatlığıydı. Sezonun kritik aşamasında ise eski teknik direktör Alvaro Arbeloa, oldukça sürpriz bir şekilde bazı maçlarda Mendy'yi tercih etti; örneğin Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında FC Bayern Münih karşısında olduğu gibi.
Cucurella, yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun takımına katılan üçüncü önemli transfer: Real, daha önce Ibrahima Konate (Liverpool) ve Denzel Dumfries’i (Inter Milano) kadrosuna katmıştı.
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Real, Silva ve Fernandez’e de ilgi duyuyor mu?
Son olarak, Mourinho’nun Portekizli vatandaşı Bernardo Silva’nın transferinin son aşamaya geldiği de belirtildi.
The Athletic ayrıca, Mourinho'nun Real Madrid'in zayıf orta saha hattını güçlendirmek için Chelsea'den Arjantinli dünya şampiyonu Enzo Fernandez'i kadroya katmak istediğini bildirdi. Başlangıçta PSG’nin iki oyun kurucusu Joao Neves ve Vitinha ile ilgili de spekülasyonlar vardı. Ancak her ikisi de kulüpleri tarafından satılık olmadığı ilan edildi ve aynı zamanda Mourinho ile Silva’yı da temsil eden menajerleri Jorge Mendes, her ikisinin de önümüzdeki sezon transfer olma ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.
Real Madrid’in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Jude Bellingham Orta saha Borussia Dortmund 2023 127 milyon avro Eden Hazard Orta saha Chelsea FC 2019 120,8 milyon avro Gareth Bale Forvet Tottenham Hotspur 2013 101 milyon avro Cristiano Ronaldo Forvet Manchester United 2009 94 milyon avro Aurelien Tchouameni Orta saha AS Monaco 2022 80 milyon avro Zinedine Zidane Orta saha Juventus 2001 77,5 milyon avro James Rodriguez Orta saha AS Monaco 2014 75 milyon avro Kaka Orta saha AC Milan 2009 67 milyon euro Luka Jovic Forvet Eintracht Frankfurt 2019 63 milyon avro Dean Huijsen Savunma AFC Bournemouth 2024 62,5 milyon avro