Bir golcü için 100 milyon Euro’dan fazla! Real Madrid, görünüşe göre üst düzey bir forvetin transferini planlıyor

Real’in ezeli rakibi FC Barcelona’nın altyapısından yetişen Cucurella, yaklaşık 60 milyon Euro transfer ücreti karşılığında takıma katıldı ve 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Real, geçtiğimiz yaz Benfica'dan 50 milyon euro transfer ücreti karşılığında sol bek Álvaro Carreras'ı kadrosuna katmıştı. Ayrıca, Ferland Mendy de Blancos kadrosunda bu pozisyon için bir başka seçenek olarak yer alıyor.

Carreras, başlangıçta Mendy ile ilk 11'deki yeri için girdiği rekabette üstün gelmişti; bunun bir nedeni de Fransız oyuncunun sakatlığıydı. Sezonun kritik aşamasında ise eski teknik direktör Alvaro Arbeloa, oldukça sürpriz bir şekilde bazı maçlarda Mendy'yi tercih etti; örneğin Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında FC Bayern Münih karşısında olduğu gibi.

Cucurella, yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun takımına katılan üçüncü önemli transfer: Real, daha önce Ibrahima Konate (Liverpool) ve Denzel Dumfries’i (Inter Milano) kadrosuna katmıştı.