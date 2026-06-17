Sport Bild’in haberine göre, Werkself tarafından yeni transfer edilen orta saha oyuncusu, bundan böyle Leverkusen’de yıllık 2,5 milyon Euro maaş alacak.
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Bir genç için muazzam bir meblağ! Kenneth Eichhorn’un Bayer Leverkusen’deki dev maaşı ortaya çıktı
16 yaşındaki bir genç için ilk bakışta son derece yüksek gibi görünen bu rakam, Bayer’in diğer oyuncularının maaşları bağlamında nispeten düşük kalıyor. Takım arkadaşlarının aksine, Eichhorn Leverkusen’in maaş sıralamasında daha çok alt sıralarda yer alıyor.
Belirlenmiş bir kademelendirme sistemi sayesinde Eichhorn, önümüzdeki yıllarda kazancını sürekli olarak artırabilecek. Maaş artışları, örneğin Bundesliga’da oynadığı maç sayısı ve diğer başarıya dayalı parametrelere bağlı.
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Leverkusen, Eichhorn’da üst düzey rakiplerini geride bırakarak galip geldi
Geçen hafta B04, Hertha BSC’den bu olağanüstü yeteneğin transferini kesinleştirmişti. Oyuncunun kabul etmesinin ardından, Ren bölgesi kulübü sözleşmede yer alan ve on milyon avronun biraz altında olduğu tahmin edilen çıkış maddesini devreye soktu.
Bayer 04'ün spor direktörü Simon Rolfes, "Kennet, Bayer 04'te Bundesliga'nın en iyi oyuncularından biri haline gelmek için en iyi koşulları bulacağı konusunda bizimle aynı görüşte. Baş antrenörümüz Carles Martinez ile yaptığımız görüşmelerde de futbol konularında büyük bir mutabakat ve karşılıklı güven hakim oldu" dedi.
Eichhorn daha önce çok sayıda üst düzey kulübün ilgisini çekmişti. Manchester City, Liverpool FC, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig’in hepsinin 16 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabet ettiği belirtiliyor. Kararın nihayetinde Bayer ve RB arasında verildiği söyleniyor.
Geçen sezon Hertha formasıyla 17 lig maçına çıkan ve 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını kazanan Eichhorn’un, Berlin’de 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi vardı.