Bir genç için muazzam bir meblağ! Kenneth Eichhorn’un Bayer Leverkusen’deki dev maaşı ortaya çıktı

Geçen hafta B04, Hertha BSC’den bu olağanüstü yeteneğin transferini kesinleştirmişti. Oyuncunun kabul etmesinin ardından, Ren bölgesi kulübü sözleşmede yer alan ve on milyon avronun biraz altında olduğu tahmin edilen çıkış maddesini devreye soktu.

Bayer 04'ün spor direktörü Simon Rolfes, "Kennet, Bayer 04'te Bundesliga'nın en iyi oyuncularından biri haline gelmek için en iyi koşulları bulacağı konusunda bizimle aynı görüşte. Baş antrenörümüz Carles Martinez ile yaptığımız görüşmelerde de futbol konularında büyük bir mutabakat ve karşılıklı güven hakim oldu" dedi.

Eichhorn daha önce çok sayıda üst düzey kulübün ilgisini çekmişti. Manchester City, Liverpool FC, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig’in hepsinin 16 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabet ettiği belirtiliyor. Kararın nihayetinde Bayer ve RB arasında verildiği söyleniyor.

Geçen sezon Hertha formasıyla 17 lig maçına çıkan ve 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını kazanan Eichhorn’un, Berlin’de 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi vardı.