Solanke, takımının Old Trafford'daki dramatik geç geri dönüşünün büyük bir karakter ortaya koyduğunu kabul ederken, Manchester United ile 1-1 berabere kalmanın tam bir galibiyetin verdiği tatmini yaratmadığını söyledi. Maçın duygusal iniş çıkışlarını değerlendiren Solanke, BBC MOTD'ye şunları söyledi: "Bunun bir galibiyet gibi hissettirdiğini söylemem. İlk yarıda çok iyi oynadık. Büyük bölümde üstün taraf bizdik ve birkaç gol farkla önde olmamız gerekirdi."

Şöyle devam etti: "İkinci yarıda 10 kişi kaldık ve yine de maçtan bir şey çıkarmayı başardık. Bu, takımın zihniyetini ve karakterini gösteriyor. Geriye düştüğümüz maçlarda doğru şekilde tepki verememiştik, bunu düzeltmek istedik. Geriye düşmüşken ve 10 kişi kalmışken galibiyet için zorlamamamız bizim için kolay olurdu."

Sonuç, 2026-27 sezonunun ilk bölümünde istikrar sorunu yaşayan Tottenham için özellikle önemliydi. Maça düşme hattına demir atmış şekilde giren takımda, bir reaksiyon başlatması için baskı doğrudan De Zerbi'nin üzerindeydi. Mayıs ayından bu yana ligde galibiyet alamıyor olsalar da, son dakikalarda gösterilen mücadele ruhu gidişatlarında olası bir dönüm noktasına işaret etti.