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'Bir galibiyet gibi hissettirmiyor!' Dominic Solanke, Manchester United karşısında 10 kişiyle geri dönmelerinin ardından Tottenham'ın zihniyetini övdü
Old Trafford'da direnç
Solanke, takımının Old Trafford'daki dramatik geç geri dönüşünün büyük bir karakter ortaya koyduğunu kabul ederken, Manchester United ile 1-1 berabere kalmanın tam bir galibiyetin verdiği tatmini yaratmadığını söyledi. Maçın duygusal iniş çıkışlarını değerlendiren Solanke, BBC MOTD'ye şunları söyledi: "Bunun bir galibiyet gibi hissettirdiğini söylemem. İlk yarıda çok iyi oynadık. Büyük bölümde üstün taraf bizdik ve birkaç gol farkla önde olmamız gerekirdi."
Şöyle devam etti: "İkinci yarıda 10 kişi kaldık ve yine de maçtan bir şey çıkarmayı başardık. Bu, takımın zihniyetini ve karakterini gösteriyor. Geriye düştüğümüz maçlarda doğru şekilde tepki verememiştik, bunu düzeltmek istedik. Geriye düşmüşken ve 10 kişi kalmışken galibiyet için zorlamamamız bizim için kolay olurdu."
Sonuç, 2026-27 sezonunun ilk bölümünde istikrar sorunu yaşayan Tottenham için özellikle önemliydi. Maça düşme hattına demir atmış şekilde giren takımda, bir reaksiyon başlatması için baskı doğrudan De Zerbi'nin üzerindeydi. Mayıs ayından bu yana ligde galibiyet alamıyor olsalar da, son dakikalarda gösterilen mücadele ruhu gidişatlarında olası bir dönüm noktasına işaret etti.
- AFP
Solanke kaçan fırsatları değerlendirdi
Geç gelen kahramanlığına rağmen Solanke, bireysel performansı konusunda özeleştireldi ve maçın fişini çok daha erken çekebileceğini kabul etti. Bournemouth'un eski forveti, United savunma hattı için sürekli bir tehdit oluşturdu ancak Tottenham'ın açıkça üstün taraf olduğu ilk yarıda yüksek kalitedeki birkaç fırsatı gole çeviremedi.
"Bugün muhtemelen üç gol atmalıydım," dedi forvet, son düdüğün ardından. "Mümkün olduğunca çok pozisyona girmeye devam ettiğimden emin olmak istedim. Birini gole çevirdim, bunun için minnettarım."
Israrı sonunda karşılığını buldu; Senne Lammens'ın hareketsiz kaldığı pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek ev sahibi taraftarları susturdu.
Bentancur'un kırmızı kartı ve takım ruhu
Rodrigo Bentancur'un 78. dakikada Luke Shaw ile yaşadığı hararetli tartışmadaki rolü nedeniyle oyundan atılmasıyla maçın seyri önemli ölçüde değişti. Solanke, sahadaki oyuncuların verdiği tepkinin, şartlar ya da skor ne olursa olsun birbirleri için savaşmaya hazır bir kadroyu yansıttığını belirtti.
Kırmızı kart ve sonrasında takımın verdiği tepki hakkında konuşan Solanke, "Her şey çok hızlı oldu, bu yüzden henüz tekrarını izlemedim. Bu, takımdaki mücadele ruhunu gösteriyor. Herkes doğru olanı yapmak ve doğru tutkuyu göstermek için çok istekli" dedi. İtalyan teknik adam De Zerbi'nin oyuncularından sahada daha fazla "karakter" göstermelerini defalarca istemesi nedeniyle, aradığı şey tam olarak buydu.
- AFP
Bir geri dönüşe doğru bakarken
Alınan bir puan Tottenham'ı Premier League puan durumunda son sıradan çıkarmaya yetse de, kulüp hâlâ tehlikeli bir konumda bulunuyor. İlk altı maçta galibiyet alınamaması büyük bir endişe kaynağı olsa da, kamp içindeki inanç sarsılmış değil. Solanke, yeni keşfedilen bu dirençle birlikte ilk 45 dakikada gösterdikleri hücum üstünlüğünü birleştirebilirlerse sonuçların kaçınılmaz olarak iyileşeceğine inanıyor.
"Üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Mentalite ve karakter harikaydı. Er ya da geç işleri yoluna koyacağız ve çok yakında yükselişe geçeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı Solanke. Canlı Premier League puan durumuna göre bu beraberlik Tottenham'ı son üç sırada tutuyor, ancak küme düşme hattının üstüyle arasındaki fark hâlâ küçük.
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