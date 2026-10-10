Onun değerlendirmesinden çıkan en çarpıcı sonuç, eski yuvasındaki daha geniş spor kültürüne yönelik açık sözlü bir değerlendirmeydi. Oyunun ABD'de sürekli büyümesine rağmen Lille'in golcüsü, oradaki döneminde gerçek futbol mirasının belirgin şekilde eksik olduğunu düşündü.

Giroud, "Benim için Amerika Birleşik Devletleri bir futbol ülkesi değil" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dönemi çok kısa sürse de LAFC'yi US Open Cup şampiyonluğuna taşımayı başardı. MLS kulübündeki döneminde tecrübeli forvet, 38 maçta beş gol ve üç asist kaydetti.