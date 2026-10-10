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Yosua Arya
Çeviri:

'Bir futbol ülkesi değil!' - Olivier Giroud, LAFC'den ani ayrılığının ardından MLS'i sert sözlerle eleştirdi

O. Giroud
Los Angeles FC
ABD 1
Lille
1. Lig

Olivier Giroud, Major League Soccer’daki kısa serüveni hakkında konuştu ve ABD’de futbol kültürünün eksikliğinin Avrupa’ya hızlı dönüşünü zorunlu kıldığını kabul etti. Tecrübeli forvet, Los Angeles FC’de forma giydiği dönemde Avrupa statlarının yoğun atmosferini çaresizce özlediğini açıkladı.

  • Kısa Amerika macerası sona erdi

    Giroud, LAFC’deki kısa dönemine dair değerlendirmelerde bulunurken, bu transferin sportif beklentilerini karşılamadığını kabul etti. Tecrübeli golcü, 2024 ile 2025 arasında Major League Soccer’ta kısa bir süre geçirdikten sonra Lille ile Fransız futboluna dönmeyi başardı.

    Dünya Kupası kazanan oyuncu Atlantik’in ötesindeki yaşam tarzından keyif alsa da futbol ortamının gerçeği onu hayal kırıklığına uğrattı. Sonunda daha geleneksel bir ortam arayışıyla Amerika macerasını erkenden bitirmeye karar verdi. Şimdi 40 yaşında olan forvet, Ligue 1’e dönmüş durumda ve yeni kulübü için sahada değerini göstermeyi sürdürüyor. California’dan ayrılma kararı tamamen daha yoğun bir sportif meydan okuma isteğinden kaynaklandı.

  • Chelsea FC v Los Angeles Football Club: Group D - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Avrupa coşkusundan yoksun

    Ligue 1+'a konuşan Giroud, Kuzey Amerika'da futbol oynamanın gerçeklerini anlatırken sözünü sakınmadı. Tecrübeli forvet, alışık olduğu maç günü deneyimleriyle Los Angeles'ta karşılaştıkları arasındaki keskin farkı vurguladı.

    "Futbol açısından bakınca, burası pek bana göre değildi" itirafında bulundu Fransız oyuncu. "Bu tutkuyu, bu coşkuyu, Avrupa'nın kaynayan statlarını ve rekabetini özledim."

  • Sert bir Amerikan hükmü

    Onun değerlendirmesinden çıkan en çarpıcı sonuç, eski yuvasındaki daha geniş spor kültürüne yönelik açık sözlü bir değerlendirmeydi. Oyunun ABD'de sürekli büyümesine rağmen Lille'in golcüsü, oradaki döneminde gerçek futbol mirasının belirgin şekilde eksik olduğunu düşündü.

    Giroud, "Benim için Amerika Birleşik Devletleri bir futbol ülkesi değil" ifadelerini kullandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dönemi çok kısa sürse de LAFC'yi US Open Cup şampiyonluğuna taşımayı başardı. MLS kulübündeki döneminde tecrübeli forvet, 38 maçta beş gol ve üç asist kaydetti.

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    Yeniden gollerle buluştu

    Amerika macerası sayfasını kapatan Giroud, artık tamamen Lille'deki mevcut sorumluluklarına odaklanmış durumda. Efsane golcü takıma şimdiden uyum sağladı ve Fransa'nın en üst düzey liginde etkisini hissettirdi.

    Bu sezon şu ana kadar Ligue 1'de çıktığı beş maçta bir gol kaydetti. 40 yaşındaki oyuncu, takımının ligdeki mevcut yolculuğunda hâlâ değerli bir parça olmayı sürdürüyor.

    İleriye dönük olarak Giroud, bu sağlam başlangıcın üzerine koymayı ve Lille'in sezon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayacak. Yeniden özlemini duyduğu yoğun Avrupa futbol kültürünün içinde olan tecrübeli oyuncu, tam da olmak istediği yerde bulunuyor.

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