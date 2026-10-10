AFP
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'Bir futbol ülkesi değil!' - Olivier Giroud, LAFC'den ani ayrılığının ardından MLS'i sert sözlerle eleştirdi
Kısa Amerika macerası sona erdi
Giroud, LAFC’deki kısa dönemine dair değerlendirmelerde bulunurken, bu transferin sportif beklentilerini karşılamadığını kabul etti. Tecrübeli golcü, 2024 ile 2025 arasında Major League Soccer’ta kısa bir süre geçirdikten sonra Lille ile Fransız futboluna dönmeyi başardı.
Dünya Kupası kazanan oyuncu Atlantik’in ötesindeki yaşam tarzından keyif alsa da futbol ortamının gerçeği onu hayal kırıklığına uğrattı. Sonunda daha geleneksel bir ortam arayışıyla Amerika macerasını erkenden bitirmeye karar verdi. Şimdi 40 yaşında olan forvet, Ligue 1’e dönmüş durumda ve yeni kulübü için sahada değerini göstermeyi sürdürüyor. California’dan ayrılma kararı tamamen daha yoğun bir sportif meydan okuma isteğinden kaynaklandı.
- Getty Images Sport
Avrupa coşkusundan yoksun
Ligue 1+'a konuşan Giroud, Kuzey Amerika'da futbol oynamanın gerçeklerini anlatırken sözünü sakınmadı. Tecrübeli forvet, alışık olduğu maç günü deneyimleriyle Los Angeles'ta karşılaştıkları arasındaki keskin farkı vurguladı.
"Futbol açısından bakınca, burası pek bana göre değildi" itirafında bulundu Fransız oyuncu. "Bu tutkuyu, bu coşkuyu, Avrupa'nın kaynayan statlarını ve rekabetini özledim."
Sert bir Amerikan hükmü
Onun değerlendirmesinden çıkan en çarpıcı sonuç, eski yuvasındaki daha geniş spor kültürüne yönelik açık sözlü bir değerlendirmeydi. Oyunun ABD'de sürekli büyümesine rağmen Lille'in golcüsü, oradaki döneminde gerçek futbol mirasının belirgin şekilde eksik olduğunu düşündü.
Giroud, "Benim için Amerika Birleşik Devletleri bir futbol ülkesi değil" ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dönemi çok kısa sürse de LAFC'yi US Open Cup şampiyonluğuna taşımayı başardı. MLS kulübündeki döneminde tecrübeli forvet, 38 maçta beş gol ve üç asist kaydetti.
- AFP
Yeniden gollerle buluştu
Amerika macerası sayfasını kapatan Giroud, artık tamamen Lille'deki mevcut sorumluluklarına odaklanmış durumda. Efsane golcü takıma şimdiden uyum sağladı ve Fransa'nın en üst düzey liginde etkisini hissettirdi.
Bu sezon şu ana kadar Ligue 1'de çıktığı beş maçta bir gol kaydetti. 40 yaşındaki oyuncu, takımının ligdeki mevcut yolculuğunda hâlâ değerli bir parça olmayı sürdürüyor.
İleriye dönük olarak Giroud, bu sağlam başlangıcın üzerine koymayı ve Lille'in sezon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayacak. Yeniden özlemini duyduğu yoğun Avrupa futbol kültürünün içinde olan tecrübeli oyuncu, tam da olmak istediği yerde bulunuyor.
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