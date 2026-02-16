Getty Images Sport
"Bir forvet gibi!" - Benfica kalecisi Anatoliy Trubin, Real Madrid'e karşı gol attığı anın "çılgın" duygularını anlatıyor ve şok galibiyetin ardından Thibaut Courtois'nın klas hareketini övüyor
Şampiyonlar Ligi'nin görünümünü yeniden şekillendirmek
Ukraynalı kaleci, Portekiz ekibinin İspanyol devine karşı dramatik bir galibiyet elde etmesini sağlayan son dakika golüyle coşkulu kutlamalara neden oldu. Bu galibiyet, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılmasını garantiledi ve takım, eleme turuna katılmayı garantileyen son sırayı alarak 24. sırada yer aldı. Kaleci olmaktan klinik bir golcüye dönüşmesini değerlendiren Trubin, "Altı yaşında futbol oynamaya başladığımdan beri çok çalıştım ve golü engellemek için her şeyi yaptım. Şimdi, bir anda, gol attığım için birçok kişi beni tanıyor" dedi.
Halkın tepkisi karşısında hala şaşkın. "Hala benim için çılgınca," dedi. "Hala bazen bunun olduğuna inanamıyorum. Bugün antrenmanı bitirdikten sonra bir taraftar beni durdurup fotoğraf çekilmek istedi ve 'Güzel gol' dedi. Bu daha önce hiç olmamıştı. O anı hep hatırlayacağım."
Yedek kulübesinde kargaşa ve sahada kaos
Oyuncuların ve teknik direktör Jose Mourinho'nun başlangıçta bir gol daha atmaları gerektiğini fark etmemeleri, dramayı daha da artırdı. Mourinho, teknik direktör kulübesinde teknoloji kullanımını yasaklamıştı ve 3-2'lik skorun yeterli olduğuna inanarak Trubin'e zaman kaybetmesini söyledi. Ancak seyirciler ve kulüp başkanı Rui Costa hayal kırıklığıyla bağırmaya başlayınca mesaj nihayet anlaşıldı.
"Öndeydik, bu yüzden acele etmeme gerek yoktu," diye gülerek anlattı Trubin. "Taraftarların neden bağırmaya başladığını veya bazı takım arkadaşlarımın neden beni işaret edip 'bir, bir, bir' diye bağırdığını hiç anlamadım. Ama serbest vuruş kazandığımızda, Mister [Mourinho] bana yukarı çıkmamı işaret etti. O zaman birine 'Bir gol daha mı lazım?' diye sordum."
Sonunda işaret geldiğinde, Trubin son bir çaba için öne çıktı. Takım arkadaşı Fredrik Aursnes, Trubin'in "mükemmel" olarak nitelendirdiği bir pas gönderdi ve kaleci Madrid savunmasının üzerine yükseldi. "Oynarken düşünmezsin. Sadece yaparsın. Bu an çok hızlı gelişti. Belki de ortası çok mükemmeldi, belki de [gol] olması gerekiyordu, benim için doğal bir şeydi, kolayca gelen bir şeydi" dedi. "Bu anda risk alman gerekir. Her şeyi ortaya koyman gerekir. Gol atmam gerekiyorsa, oraya gitmem, taraftarlarımızı mutlu etmem, Benfica'yı daha iyi hale getirmem gerekir. Sadece koştum ve sonra başımın hareketi, sanki bir forvetmişim gibi oldu. Çılgınca bir şeydi."
Courtois, yürek parçalayan yenilginin ardından klasını kanıtladı
"Mucize"nin ardından, Trubin için en önemli anlardan biri rakip takımın kalecisinden geldi. Yenilginin acısına rağmen, Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Ukraynalı kaleciyi tebrik etmek için yanına gitti. Bu jest, 24 yaşındaki kaleci üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.
Trubin, "Her kaleciye büyük saygı duyuyorum, özellikle Courtois'ya, ama bu olaydan sonra benim için o daha da özel birisi oldu" dedi. "Zorlu bir yenilginin ardından, gülümseyerek yanıma gelip tebriklerini iletti. Bu, onun sadece sahada değil, saha dışında da en iyilerden biri olduğunu gösterdi. Genç nesil için iyi bir örnek. Zorlu bir yenilginin ardından da saygı gösterebilirsiniz."
Avrupa Krallarıyla yeniden tanışmak
Kaderin cilvesi, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekiminde Benfica ile Real Madrid'i bir kez daha karşı karşıya getirdi. Hiçbir zaman hikayelerden kaçınmayan Mourinho, eski takımının intikam peşinde olacağını ima ederek zihin oyunlarına şimdiden başladı. "Onlar yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir," diye uyardı Mourinho ilk maç öncesinde. Ancak, bir numaralı oyuncusunun bir kez daha gol atacağına dair beklentileri hemen yatıştırdı ve şakayla karışık bir şekilde "Trubin, Luz stadyumunda hücumda olmayacak," dedi.
Trubin için rövanş maçı, Benfica'nın "mucizesinin" şans eseri olmadığını kanıtlama şansı. Sezonun değişken gidişatına rağmen, Avrupa'da yeniden yükselişe geçmeden önce ligde 10 puan geride kalmış olsalar da, inançları hala yüksek. "Ya Inter ya da Real olacaktı. Kiminle oynadığımız umurumda değil, ama Real olduğu için, son maçtan dolayı daha duygusal olacak" diye konuştu Trubin.
