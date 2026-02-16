"Bir forvet gibi!" - Benfica kalecisi Anatoliy Trubin, Real Madrid'e karşı gol attığı anın "çılgın" duygularını anlatıyor ve şok galibiyetin ardından Thibaut Courtois'nın klas hareketini övüyor

Oyuncuların ve teknik direktör Jose Mourinho'nun başlangıçta bir gol daha atmaları gerektiğini fark etmemeleri, dramayı daha da artırdı. Mourinho, teknik direktör kulübesinde teknoloji kullanımını yasaklamıştı ve 3-2'lik skorun yeterli olduğuna inanarak Trubin'e zaman kaybetmesini söyledi. Ancak seyirciler ve kulüp başkanı Rui Costa hayal kırıklığıyla bağırmaya başlayınca mesaj nihayet anlaşıldı.

"Öndeydik, bu yüzden acele etmeme gerek yoktu," diye gülerek anlattı Trubin. "Taraftarların neden bağırmaya başladığını veya bazı takım arkadaşlarımın neden beni işaret edip 'bir, bir, bir' diye bağırdığını hiç anlamadım. Ama serbest vuruş kazandığımızda, Mister [Mourinho] bana yukarı çıkmamı işaret etti. O zaman birine 'Bir gol daha mı lazım?' diye sordum."

Sonunda işaret geldiğinde, Trubin son bir çaba için öne çıktı. Takım arkadaşı Fredrik Aursnes, Trubin'in "mükemmel" olarak nitelendirdiği bir pas gönderdi ve kaleci Madrid savunmasının üzerine yükseldi. "Oynarken düşünmezsin. Sadece yaparsın. Bu an çok hızlı gelişti. Belki de ortası çok mükemmeldi, belki de [gol] olması gerekiyordu, benim için doğal bir şeydi, kolayca gelen bir şeydi" dedi. "Bu anda risk alman gerekir. Her şeyi ortaya koyman gerekir. Gol atmam gerekiyorsa, oraya gitmem, taraftarlarımızı mutlu etmem, Benfica'yı daha iyi hale getirmem gerekir. Sadece koştum ve sonra başımın hareketi, sanki bir forvetmişim gibi oldu. Çılgınca bir şeydi."