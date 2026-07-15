Bir fiyatına iki! Manchester United, Elliot Anderson ya da Sandro Tonali’nin transfer ücretlerinden daha ucuza Andrey Santos ve Youri Tielemans’ı kadrosuna kattı – Michael Owen transfer hamlelerini değerlendiriyor

Brezilyalı orta saha oyuncusu Santos, Chelsea’de yedek kalmaktan bıkıp Old Trafford’a transfer oldu. 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) tutarındaki anlaşma ile Batı Londra’dan Kuzey Batı’ya geçiş yaptı.

Aston Villa'daki sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik (47 milyon dolar) serbest kalma maddesi devreye sokularak Belçika milli takım oyuncusu Tielemans'ın transferi de tamamlandı ve "Rüyalar Tiyatrosu" olarak bilinen stadyuma orta saha için yeni takviyeler geldi.

Kırmızı Şeytanlar, Casemiro’ya veda ettikten sonra Premier Lig’de kendini kanıtlamış iki oyuncuyu kadrosuna kattı; böylece Michael Carrick’in takımı, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş öncesinde güçlendi.