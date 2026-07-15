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Bir fiyatına iki! Manchester United, Elliot Anderson ya da Sandro Tonali’nin transfer ücretlerinden daha ucuza Andrey Santos ve Youri Tielemans’ı kadrosuna kattı – Michael Owen transfer hamlelerini değerlendiriyor
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Santos ve Tielemans’ın Manchester United’a maliyeti ne kadar?
Brezilyalı orta saha oyuncusu Santos, Chelsea’de yedek kalmaktan bıkıp Old Trafford’a transfer oldu. 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) tutarındaki anlaşma ile Batı Londra’dan Kuzey Batı’ya geçiş yaptı.
Aston Villa'daki sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik (47 milyon dolar) serbest kalma maddesi devreye sokularak Belçika milli takım oyuncusu Tielemans'ın transferi de tamamlandı ve "Rüyalar Tiyatrosu" olarak bilinen stadyuma orta saha için yeni takviyeler geldi.
Kırmızı Şeytanlar, Casemiro’ya veda ettikten sonra Premier Lig’de kendini kanıtlamış iki oyuncuyu kadrosuna kattı; böylece Michael Carrick’in takımı, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş öncesinde güçlendi.
Anderson, Tonali ve Fernandes yüksek transfer bedelleri karşılığında transfer oldular
Manchester United’ın, sırasıyla Nottingham Forest, Newcastle ve West Ham’da dikkatleri üzerine çeken Anderson, Tonali ve Fernandes’ten en az birini kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiği söyleniyordu. Ancak kulüp, sonunda göz kamaştırıcı transfer bedelleri nedeniyle bu planlardan vazgeçti.
Anderson, 116 milyon sterlin (155 milyon dolar) karşılığında Etihad Stadyumu'na transfer olurken, Tonali ve Fernandes ise Tottenham Hotspur Stadyumu'nda cüretkar harcamalar yapıldığı için Spurs'a sırasıyla 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) ve 85 milyon sterlin (114 milyon dolar) mal oldu.
United, yerli rakiplerinin aşırı taleplerine boyun eğmeme konusundaki kararlılığından fayda sağlamış görünüyor; transfer konusunda sergilediği sabır karşılığını buldu. Bir sonraki transfer dönemi sona ermeden önce Old Trafford’da daha fazla transfer hareketliliği yaşanacağına dair beklentiler devam ediyor.
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“İki al, bir öde” kampanyası Manchester United’a avantaj sağlıyor
Diğer takımların harcamaları göz önüne alındığında, Kırmızı Şeytanlar’ın Santos ve Tielemans’ı aynı anda kadroya katmasının iyi bir hamle olup olmadığı sorulduğunda, oyuncuların güvenilir İngiliz çevrimiçi kumarhane markalarını karşılaştırmasına yardımcı olmasıyla tanınan Casino.org’un Birleşik Krallık elçisi ve eski forvet Owen, GOAL’a şunları söyledi: “Öyle denebilir, değil mi? Arsenal’in şu anda olduğu gibi, bazı takımların ulaştığı, oyuncu sayısına ihtiyaç duymadığınız bir konumda değiller. Takımınızı güçlendirecek gerçekten kaliteli bir fırsat ortaya çıkarsa, gidip bunu yaparsınız.
“Hâlâ Manchester United’ın muhtemelen bu noktadan biraz uzakta olduğunu düşünüyorum. Özellikle Casemiro’nun ayrılmasıyla birlikte, sayısal olarak farklı pozisyonlarda oldukça eksik olduklarını düşünüyorum. Açıkçası, bu yılki Şampiyonlar Ligi’nde de daha fazlasına ihtiyaçları olacak.
“Geçen yıl neredeyse hiç oyuncu değişikliği yapmadılar. Bu yüzden şu anda Manchester United’ın hem sayısal olarak hem de kalite açısından takviyeye ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi, neden ‘bir fiyatına iki’ transferi tercih ettiklerini anlıyorum. Tielemans hakkında elbette çok şey biliyoruz.”
Red Devils, Tielemans’ı kadrosuna kattığı için çok mutlu
Manchester United’ın futbol direktörü Jason Wilcox, 29 yaşındaki FA Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonu oyuncunun transfer edilebileceği anlaşılınca anlaşmanın hızla sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak Tielemans’ın takıma katılması hakkında şunları söyledi: “Youri, son yedi yıl boyunca Premier Lig’in en seçkin orta saha oyuncularından biri olmaya devam etti.
“Manchester United’da başarılı olmak için gerekli tüm teknik niteliklere, hırsa ve zihniyete sahip. Youri’nin istikrarı olağanüstü ve kadromuza daha fazla soğukkanlılık, yaratıcılık ve liderlik katacak.”
- Getty/GOAL
Yaz transfer dönemi sona ermeden önce daha fazla transfer gerçekleşecek
Bu yaz Dünya Kupası’nda forma giyen Brezilya milli takım oyuncusu Ederson, bir ara Manchester United’a katılmaya çok yakın görünüyordu. 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) tutarındaki anlaşmanın hiçbir zaman sonuçlandırılmaması nedeniyle bu konuda kafa karışıklığı yaşandı, ancak söz konusu anlaşmanın yeniden gündeme gelme ihtimali hâlâ var.
Sezon öncesi hazırlık planları şu anda hazırlanmakta olan United, mümkün olan en kısa sürede yeni yüzleri kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor. Takıma katılacak yeni oyuncular, Kırmızı Şeytanlar’ın şampiyonluk yarışındaki potansiyelini kupa kazanma konusunda daha somut bir sonuca dönüştürmesine yardımcı olmayı hedefleyecek.
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