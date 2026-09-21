Getty Images Sport
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"Bir film gibi" - Kylian Mbappe, Real Madrid denemesinden 15 yıl sonra Zinedine Zidane ile sinematik buluşmasını anlattı
Mbappe ve Zidane için sinematik bir yeniden buluşma
İspanyol gazetesi AS’e verdiği röportajda Mbappe, Zidane ile paylaştığı geçmişe değindi. Yeni milli takım teknik direktörü, cuma günü Deschamps’ın yerine geçti ve Türkiye’ye karşı oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde Fransa Milli Takımı’nın başına geçti.
Mbappe, ilk karşılaşmalarını hatırlayarak şöyle dedi: "Beni Real Madrid’e, antrenman tesisine götürmek için almaya gelen ilk kişi oydu. 13 ya da 14 yaşındaydım, yani bu çok uzun zaman önceydi. Şimdi o benim milli takım hocam. Bir film gibi ama inanılmaz. Gerçek." Fransa Milli Takımı, Zidane yönetimindeki hazırlıklarına yenilenmiş bir iyimserlikle başladı.
- AFP
Didier Deschamps'sız hayata alışmak
Teknik direktör değişikliği bir dönemin sonunu işaret ederken, Deschamps'ın 14 yıllık görevi, Fransa'nın temmuz ayında Dünya Kupası'nda İspanya'ya yarı finalde yenilmesinin ardından sona erdi.
Geçiş sürecini değerlendiren Mbappe, takımın hedeflerini şöyle anlattı: "Fransa ile yeni bir sürece başlıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için iki yılımız var ve şu anda odaklandığımız şey bu. Yeni bir teknik direktörle yeni bir dönem. Önümüzde Uluslar Ligi var, dört maç oynayacağız ve bunların nasıl geçeceğini göreceğiz. Deschamps'tan başka bir şey bilmediğimiz için bu herkes adına yeni olacak. Bu bizim için bir değişim olacak ama bence her şey çok iyi gidecek."
Real Madrid, Atletico Madrid karşısında tökezledi
Milli takım görevinin dışında kalan Mbappe, sezona oldukça verimli bir başlangıç yaptı ve sekiz maçta sekiz gol attı. Ancak Real Madrid, pazar günü Atletico Madrid'e karşı derbide 2-1 mağlup olarak bir darbe aldı. Bu yenilgi, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ekibini La Liga'da Barcelona'nın altı puan gerisine düşürdü.
Mourinho hakemleri eleştirmiş olsa da Mbappe tartışmanın içine çekilmeyi reddetti. "Düşüncelerim var ama onları kendime saklıyorum. Hiçbir zaman öyle bir oyuncu olmadım ve şimdi de buna başlamayacağım" diye açıkladı Mbappe. "Hakem de insan ve hata yapıyor, hatalar da vardı ama buna girmek istemiyorum."
- Getty Images Sport
Fransa ve Real Madrid için sırada ne var?
Zidane, Türkiye ile İzmit'te oynayacakları maçta ilk kez Fransa'nın başında olacak. Bu Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından kadro, yoğun milli ara programına Belçika ve İtalya maçlarıyla devam edecek.
Bu arada Mbappe de aranın ardından kulüp görevine hızla yeniden odaklanmak zorunda, çünkü Real Madrid Barcelona ile arasındaki puan farkını kapatmayı ve yeniden galibiyetlere dönmeyi hedefliyor.
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