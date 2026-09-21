Milli takım görevinin dışında kalan Mbappe, sezona oldukça verimli bir başlangıç yaptı ve sekiz maçta sekiz gol attı. Ancak Real Madrid, pazar günü Atletico Madrid'e karşı derbide 2-1 mağlup olarak bir darbe aldı. Bu yenilgi, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ekibini La Liga'da Barcelona'nın altı puan gerisine düşürdü.

Mourinho hakemleri eleştirmiş olsa da Mbappe tartışmanın içine çekilmeyi reddetti. "Düşüncelerim var ama onları kendime saklıyorum. Hiçbir zaman öyle bir oyuncu olmadım ve şimdi de buna başlamayacağım" diye açıkladı Mbappe. "Hakem de insan ve hata yapıyor, hatalar da vardı ama buna girmek istemiyorum."