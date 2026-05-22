"Bir fikrim var" - Bernardo Silva, Manchester City'den ayrılmadan önce geleceği konusunda sessizliğini bozdu
Etihad'ın simgesi ayrılığa hazırlanıyor
31 yaşındaki oyun kurucu, bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde Manchester’da geçirdiği muhteşem ve kupalarla dolu dokuz yıllık kariyerine resmen son verecek. 2017 yılında Monaco'dan transfer olan etkili orta saha oyuncusu, 459 maça çıkarak kulübün tüm zamanların en çok forma giyen oyuncuları listesinde sekizinci sıraya yerleşti ve 15 büyük kupa kazandı. Geçen sezon Kevin De Bruyne'nin ayrılmasının ardından kaptanlık görevini devralan Silva, uluslararası turnuva maçları başlamadan önce istenmeyen dikkat dağınıklıklarını önlemek için transfer geleceğini bir an önce netleştirmeye kararlı.
Silva, müzakere tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Bir sonraki transferi konusunda medyada yoğun ilgi gören Portekizli milli oyuncu, somut görüşmeler konusunda ağzını sıkı tutsa da, tam zaman çizelgesini açıkladı. Canal 11'e konuşan Silva, "Henüz kesinleşen bir şey yok ve nerede oynayacağımı da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ne yapmak istediğim konusunda bir fikrim var. Menajerimle görüşüyorum, ancak gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.
"Bununla başa çıkabilirim, çünkü menajerime kararın ancak sezon sonunda verileceğini söyledim. Şu anda sadece Man. City'ye odaklanmak istiyorum ve sonra elimdeki seçeneklere göre karar vereceğim. Kafamın net olması için sezon sonu ile milli takım antrenmanlarının başlaması arasında bir karar vermek istiyorum. İşleri karıştırmamak için, çünkü Dünya Kupası diğer şeyleri düşünmek için çok önemli."
Bu aşamada Suudi Pro Ligi'ne kazançlı bir transferin tamamen göz ardı edilip edilmediği sorulduğunda, orta saha ustası soruyu geçiştirmeyi tercih etti. Şöyle dedi: "Cevap verebilirdim, ama müzakere açısından pek mantıklı değil. Cevap vermemeyi tercih ediyorum... Bağlantılarım var, bazı niyetlerden haberdarım, kimin istediğini, kimin istemediğini, kimin sonunda isteyebileceğini biliyorum. Değerler konusunda konuşmadım, masada hiçbir şey yok. Endişelenmiyorum. Rahatım. İyi seçeneklerim var. Tercih sıralamam var. Ne çıkarsa çıksın, her zaman iyi olacaktır."
Ailevi faktörler ve gelecek planları özetlendi
Nihai kararını etkileyen temel faktörleri açıklayan Silva, yaşam tarzı ile spor alanındaki hedeflerinin nasıl uyumlu olması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı. Orta saha oyuncusu şöyle konuştu: "Her şeyin bir önemi var. Rekabet seviyesi; çünkü rekabet etmek ve yüksek seviyede olmak istiyorum. Aile hayatı çok önemli; benim ve ailem için neyin iyi olduğu. Kendimi iyi hissedeceğim ve eşimin ile kızımın mutlu olacağı bir yerde olmak."
Geleceğinin çoktan belirlendiği yönündeki iddialara rağmen, İspanya'ya vardığında ev arayışına girecek mi sorusuna Silva, "Bu soruların hiçbirine cevap vermeyeceğim" diyerek sert bir yanıt verdi.
31 yaşında kariyerinin sonuna yaklaşan City yıldızı, modern çağdaşlarını uzun ömürlülüğünün bir ölçütü olarak kullanarak, elit seviyede hala bolca zamanı olduğunu kabul ediyor. Silva şunları ekledi: "Bence 34 yaşına kadar, farklı bir oyuncu olarak her zaman çok yüksek bir seviyede olursun. Bunu 33, 34 yaşında çok yüksek bir seviyede olan [Ilkay] Gündoğan'da görüyorum. Bruno belki de en iyi sezonlarından birini geçiriyor, 32 yaşında – harika bir vücudu var!
"Eskisine göre kendime çok daha iyi bakıyorum. Artık eskisi gibi yapamıyorum. Erken kalkmak zorundayım. Beslenmeme ve dinlenmeme çok dikkat ediyorum. Disiplinliyim, olmak zorundayım. Eğer disiplinli olmazsan, sakatlıklar başlar, performans düşer. Futbol çok fiziksel bir spor."
Villa maçı son vedayı işaret ediyor
Şampiyon Arsenal'e karşı Premier Lig şampiyonluğunu kaçırmanın hayal kırıklığının ardından, City pazar günü Aston Villa'yı evinde ağırlayarak sezonu tamamlayacak. Etihad Stadyumu'ndaki bu maç, kulüp için duygusal bir an olacak; zira bu karşılaşma, Silva'nın ev sahibi taraftarların önünde oynayacağı duygusal veda maçı olacak. Manchester'da son bir fiziksel sınava çıkacak olan kaptan, milli takım görevine gitmek üzere uçağa binmeden önce maç sonrası formalitelerini hızla halletmek zorunda.