"Bir fikrim var" - Bernardo Silva, Manchester City'den ayrılmadan önce geleceği konusunda sessizliğini bozdu

Bir sonraki transferi konusunda medyada yoğun ilgi gören Portekizli milli oyuncu, somut görüşmeler konusunda ağzını sıkı tutsa da, tam zaman çizelgesini açıkladı. Canal 11'e konuşan Silva, "Henüz kesinleşen bir şey yok ve nerede oynayacağımı da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ne yapmak istediğim konusunda bir fikrim var. Menajerimle görüşüyorum, ancak gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.

"Bununla başa çıkabilirim, çünkü menajerime kararın ancak sezon sonunda verileceğini söyledim. Şu anda sadece Man. City'ye odaklanmak istiyorum ve sonra elimdeki seçeneklere göre karar vereceğim. Kafamın net olması için sezon sonu ile milli takım antrenmanlarının başlaması arasında bir karar vermek istiyorum. İşleri karıştırmamak için, çünkü Dünya Kupası diğer şeyleri düşünmek için çok önemli."

Bu aşamada Suudi Pro Ligi'ne kazançlı bir transferin tamamen göz ardı edilip edilmediği sorulduğunda, orta saha ustası soruyu geçiştirmeyi tercih etti. Şöyle dedi: "Cevap verebilirdim, ama müzakere açısından pek mantıklı değil. Cevap vermemeyi tercih ediyorum... Bağlantılarım var, bazı niyetlerden haberdarım, kimin istediğini, kimin istemediğini, kimin sonunda isteyebileceğini biliyorum. Değerler konusunda konuşmadım, masada hiçbir şey yok. Endişelenmiyorum. Rahatım. İyi seçeneklerim var. Tercih sıralamam var. Ne çıkarsa çıksın, her zaman iyi olacaktır."