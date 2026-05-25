"Bir eşek kendini aslan sanıyor" - Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in yorumcuyu "yalan söylemekle" suçlamasının ardından Roy Keane yanıt verdi
Keane sosyal medyada sert bir yanıt verdi
Eski Manchester United kaptanı ile mevcut kaptan arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, yeni bir dip noktaya ulaştı. Fernandes, İrlandalı oyuncunun dürüstlüğünü kamuoyu önünde sorguladıktan sonra Keane, Instagram hikayesinde bir eşeğin yer aldığı gizemli ve imalı bir görsel paylaştı. Gönderide şu alıntı yer alıyordu: "Fazla ilgi, bir eşeğin kendini aslan sanmasına neden olur."
Fernandes'in suçlamalarının yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra paylaşılan bu gönderi, oyun kurucuya yönelik doğrudan bir yanıt niteliğinde. Keane, uzun süredir Fernandes'in liderlik tarzını ve sahadaki vücut dilini açıkça eleştiriyordu, ancak bu son tartışma, taktiksel analizlerin ötesine geçerek karakter üzerine kişisel bir anlaşmazlığa dönüştü.
Fernandes, 'yalan söylemekle' suçladı
Fernandes, Keane’in The Overlap’ta yaptığı son açıklamalara yanıt vermek üzere “Diary of a CEO” podcast’ine konuk olduğunda, aralarındaki gerginlik tırmandı. Orta saha oyuncusu, Nottingham Forest maçının ardından Keane’in sözlerini çarpıttığını iddia etti; yorumcu, Fernandes’i takımın başarısından çok kişisel asist rekorlarına öncelik vermekle suçlamıştı. Fernandes, kulüp efsanesini yalan söylemekle suçlayarak, Keane’in kendisine atfettiği sözleri asla sarf etmediğini belirtti.
Fernandes, program sunucusu Steven Bartlett'e şunları söyledi: "Her zaman eleştirilerin umurumda olmadığını söyledim. Herkesten eleştiri alırım ve hiçbir şeye cevap vermem. İnsanların bir görüşü var, iyi, kötü ya da her neyse. Hoşuma gitmeyen şey, insanların yalan söylemesi.
"Roy Keane hakkında bahsettiğiniz bu olayda, onun söyledikleri temelde yalandır çünkü ya başka bir röportajı izlemiştir ya da benim söylemediğim bir şeyi söylemişim gibi konuşamaz. Beni bir oyuncu olarak sevse de sevmese de, bir insan olarak sevse de sevmese de eleştirilerini kabul ediyorum. Ama hoşuma gitmeyen şey, ağzımdan çıkmamış sözleri bana yüklemesi."
Asist rekoru tartışması
Anlaşmazlığın merkezinde, Fernandes’in rekor kıran sezonu yer alıyor; bu sezon Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’yi geride bırakarak tek bir sezonda 21 asistle Premier Lig’de yeni bir rekor kırdı. Keane daha önce, sezonun son haftalarında takımın Fernandes’in rekoru egale etmesini kutlama şeklinden dolayı “öfkelendiğini” itiraf etmiş ve odak noktasının çok dar olduğunu ima etmişti.
Keane ilk olarak şöyle demişti: "Maçtan sonra röportaj verildi ve Manchester United'ın kaptanı şöyle dedi: 'Evet, birkaç kez şut atmam gerekirdi ama onlara pas verdim.' Vay canına. Bir futbolcunun zihniyeti nasıl olur da maça çıkıp bireysel rekorlardan bahsedebilir?"
Fernandes ise aslında tam tersini söylediğini, yani daha fazla pas vermesi gerektiğini savundu ve hatta Ole Gunnar Solskjaer'e ulaşarak Keane'in iletişim bilgilerini almaya çalıştı ve konuyu özel olarak çözmek istedi.
Carrick kaptanının yanında duruyor
Sky Sports stüdyosundan gelen sert eleştirilere rağmen Fernandes, teknik direktörü Michael Carrick’in tam desteğini almaya devam ediyor. Kısa süre önce Old Trafford’daki geleceğini uzun vadeli bir sözleşmeyle güvence altına alan United teknik direktörü, Portekizli milli oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürecek doğru kişi olduğuna hâlâ inanıyor.
Yıldız oyuncusu hakkındaki tartışmalara değinen Carrick, "O bizim için çok önemli bir figür. Kaptanlık görevini üstlendi ve farklı şekillerde örnek oldu. Aksi düşünmem için hiçbir neden yok. Yaptıklarını çok beğeniyoruz ve o da burada olmaktan çok memnun, bence bunu herkes görebilir." dedi.