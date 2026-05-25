"Bir eşek aslan gibi düşünür" - Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in yorumcuyu "yalan söylemekle" suçlamasının ardından Roy Keane yanıt verdi

Eski Manchester United kaptanı ile mevcut kaptan arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, yeni bir dip noktaya ulaştı. Fernandes, İrlandalı oyuncunun dürüstlüğünü kamuoyu önünde sorguladıktan sonra Keane, Instagram hikayesinde bir eşeğin yer aldığı gizemli ve imalı bir görsel paylaştı. Gönderide şu alıntı yer alıyordu: "Fazla ilgi, bir eşeğin kendini aslan sanmasına neden olur."

Fernandes'in suçlamalarının yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra paylaşılan bu gönderi, oyun kurucuya yönelik doğrudan bir yanıt olduğunu gösteriyor. Keane, uzun süredir Fernandes'in liderlik tarzını ve sahadaki vücut dilini açıkça eleştiriyordu, ancak bu son tartışma, taktiksel analizlerin ötesine geçerek karakter üzerine kişisel bir anlaşmazlığa dönüştü.







