Bir Dünya Kupası skandalı onu "bir numaralı halk düşmanı" haline getirdi: Stefan Effenberg, DFB milli takımındaki umut vaat eden kariyerini nasıl mahvetti?

Effenberg'in Fiorentina'da küme düşme ve yeniden yükselmeyle geçen, az çok başarılı iki yılın ardından, onu sonsuza dek hatırlanmasını sağlayacak an geldi. Bir gol ya da şampiyonluk değil, tek bir hareket onu zaten oldukça tartışmalı bir figürden "bir numaralı halk düşmanı" haline getirdi. 1994 ABD Dünya Kupası'nda 25 yaşındaki Effenberg kariyerinin zirvesindeydi; sahada fiziksel olarak dominant, oyun olarak parlak ve o dönemde kesinlikle Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biriydi.

Ancak manşetlere performansıyla değil, bugüne kadar peşini bırakmayan bir olayla çıktı. Grup aşamasının son maçında Güney Kore'ye karşı DFB takımı devre arasına 3-0'lık üstünlükle girmişti, ancak devre arasından sonra Dallas'ın 48 derecelik kavurucu sıcağında maç kontrolden çıktı. Sonunda 3-2'lik skorla galibiyeti korumayı başardılar, ancak seyahat eden Alman taraftarlar, açık ara favori olan takımın vasat performansı karşısında pek de heyecanlı değildi.

Özellikle ikinci yarının ortalarında, taraftarlar ıslıklarla hoşnutsuzluklarını yüksek sesle dile getirdiler. 75. dakikada Effenberg, milli takım teknik direktörü Berti Vogts tarafından yorgunluktan dolayı oyundan alınarak Thomas Helmer ile değiştirildiğinde, tam bir ıslık konseri başladı. Ancak Effenberg, bu durumu üstüne almayıp öfkeye aldırış etmemek yerine, duygularına ve yorgunluğuna yenik düştü. Tribüne döndü ve taraftarlara orta parmağını gösterdi. Ama bu sadece kısa bir an için değildi, yedek kulübesine doğru koşarken de değildi. Hayır. Effenberg orada durdu, sakin, bilinçli, meydan okurcasına ve şaşkın seyircilere bu kışkırtıcı hareketi tam yüzlerine doğru uzattı.

Ve bugüne kadar bu sahnenin hiçbir kaydı olmamasına rağmen, "Effes"in kendi taraftarlarına gösterdiği orta parmak, Alman Dünya Kupası tarihinin en akılda kalan görüntülerinden biri haline geldi.

Buna verilen tepkiler gecikmedi. Yerel basında öfke doruk noktasına ulaştı ve DFB de disiplin cezalarıyla gecikmedi. DFB Başkanı Egidius Braun ve zaten şiddetli eleştirilere maruz kalan milli takım teknik direktörü Vogts, o gece Effenberg'e ne yapılacağı konusunda istişare ettiler. Sonunda ona ibretlik bir ceza verildi, en azından o dönemki oyuncuların bugünkü görüşü budur.

Çünkü 1994'teki bu takım, aslında bir takım değildi. Çok fazla egonun yönlendirdiği bir gruptu. Bodo Illgner olayı ve oyuncuların eşleri tartışması büyük yankı uyandırdı. Ayrıca kaptan Matthäus ile Vogts arasında kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık vardı. Bild gazetesinin uzmanı ve köşe yazarı olarak sahada bulunan "Kaiser" Franz Beckenbauer'in halefine yönelik sürekli ve sert yorumları. "Vogts, hedef tahtasına oturtuldu", 1994 yılında ABD'de DFB takımının başarısızlığını konu alan olağanüstü bir ARD belgesel dizisinde, o dönemi yaşayanların ortak görüşü budur.

Vogts'un turnuva boyunca oyuncularında tespit ettiği disiplinsizlikler, suistimal edilen güven - tüm bunların bedelini sonunda Effenberg ödemek zorunda kaldı. Kamuoyuna özür dilemeyi reddettiği için, sonunda kadrodan atıldı ve derhal eve gönderildi. Oturma cezası yok, para cezası yok, bunun yerine utanç içinde eve dönüş. Neredeyse tüm oyuncular böyle "önemsiz" bir şey için bu kadar sert bir önlem alınmasını anlamadıkları için, Effenberg'in kadrodan atılması Vogts ile takım arasında bir çivi daha çaktı.

"O zaman en az dört ya da beş kişiyi daha kovmaları gerekirdi," diyor Mario Basler, ARD'de o talihsiz orta parmak olayını hatırlayarak. Sonunda DFB takımı, çeyrek finalde Bulgaristan'a karşı, son dünya şampiyonu olarak turnuvadan sansasyonel bir şekilde veda etti. Peki ya Effenberg?

Bu olayla birlikte milli takımdaki kariyeri de fiilen sona erdi. Güney Kore maçı, Effenberg'in DFB kadrosunda oynadığı son resmi maç oldu. Eylül 1998'de Malta ve Romanya'ya karşı oynanan iki dostluk maçı dışında – ki bu maçlarda 180 dakika boyunca, üstelik Vogts'un yönetiminde bir kez daha Alman forması giyme şansı bulmuştu – Effenberg'in DFB kariyeri sona ermişti. Bir sakatlık yüzünden değil, form düşüklüğü yüzünden değil, sadece iki saniye boyunca kendini kontrol edemediği için.