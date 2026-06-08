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Stefan EffenbergGetty Images
Christian Guinin

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Bir Dünya Kupası skandalı onu "bir numaralı halk düşmanı" haline getirdi: Stefan Effenberg, DFB milli takımındaki umut vaat eden kariyerini nasıl mahvetti?

Rebel United
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Dünya Kupası
S. Effenberg

Bir zamanlar Stefan Effenberg, Alman futbolunun en büyük umudu olarak görülüyordu. Ancak olağanüstü yeteneğini şanlı bir kariyere dönüştürmek yerine, taraftarlarına orta parmağını gösterdi ve 1994 Dünya Kupası sırasında DFB takımından atıldı. Takım arkadaşlarıyla olan kavgalardan bir takım arkadaşının eşiyle yaşadığı ilişkiye, alkollü araç kullanmaktan erotik fotoğraflar ve yazım hatalarıyla dolu bir otobiyografiye kadar. Rebel United serimizin 14. bölümü.

Her şeyin başladığı yerden başlayalım. Stefan Effenberg’in futbol yıldızı 1997/88 sezonunda Borussia Mönchengladbach’ta parladı; burada, Fohlen’in yeni atanan baş antrenörü Wolf Werner, henüz 18 yaşındaki genç oyuncunun yeteneğini fark etti ve onu A takıma yükseltti. Başından beri Effenberg'in o zamana kadar klasik bir Alman orta saha oyuncusunun sahip olduğu özelliklerle pek az ortak noktası olduğu belliydi. Onda düzenli ya da çekingen bir yan yoktu; bunun yerine sahada cesareti, agresifliği ve doğal otoritesiyle dikkat çekiyordu.

Henüz 20 yaşındayken Effenberg, o dönemde eski halinin gölgesinden ibaret olan ve 70'lerin başarılı futboluyla artık hiçbir ortak yanı kalmayan Gladbach takımının lideriydi. Ancak o dönemde bile yeteneğini düzenli olarak kanıtlıyordu, her ne kadar Effenberg'in kendi kuralları dışında hiçbir kurala uymayan bir oyuncu olduğu erken bir aşamada ortaya çıkmış olsa da. Karşısında hak ettiği bir takım arkadaşı ya da hakem olması fark etmezdi; bir şey hoşuna gitmezse bunu söylerdi. Ya da daha kötüsü, çılgına dönerdi. Sarı kartlar, tartışmalar, gerginlikler, neredeyse her yere peşinden gelirdi.

  • Sadece üç yıl geçti ve sonunda FC Bayern de Effenberg'in dikkatini çekti. Münih'e transferi, dünya yıldızı olma yolunda yeni bir sayfa açması için ona mükemmel bir sahne olmalıydı. Ve bir süreliğine de öyle oldu. Güçlü oynadı, goller attı, asistler yaptı ve yavaş yavaş takımın vazgeçilmez bir dayanağı haline geldi.

    Ancak Alman rekor şampiyonunda bile maceraları sona ermedi. Effenberg, bir sisteme kolayca boyun eğmek isteyen bir tip değildi, bu yüzden teknik kadro ve takım arkadaşlarıyla defalarca çatıştı. Bunun en belirgin örneği, Bayern'in tamamen berbat bir sezon geçirdiği, ligin son üç maçına kadar küme düşme tehlikesiyle boğuştuğu, sonunda ligi sadece onuncu sırada bitirdiği ve Jupp Heynckes, Sören Lerby ve Erich Ribbeck olmak üzere üç teknik direktörün görevden alındığı 1991/92 sezonuydu.

    Deneyimli lider oyuncuların ayrılmasının ardından takımda net bir hiyerarşi eksikliği ortaya çıktı. Özellikle o dönemde Alman milli takımında da forma giyen Effenberg, kendine güvenerek liderlik rolünü üstlenmeye çalıştı, ancak henüz bu rolü yerine getiremedi ve Heynckes ile çatıştı. Bu çatışmanın doruk noktası, soyunma odasında yaşanan sözlü tartışmaydı; Effenberg'in bu tartışma sırasında "Hey Heynckes, hadi kapının önüne çıkalım!" dediği söyleniyor. Kısa bir süre sonra, daha sonra FCB ile üçlü kupayı kazanan teknik direktör görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve Effenberg için de Münih'te yolun sonu geldi.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    1994 Dünya Kupası'nda yaşanan bir an, Effenberg'in kariyerini şekillendirdi

    Effenberg'in Fiorentina'da küme düşme ve yeniden yükselmeyle geçen, az çok başarılı iki yılın ardından, onu sonsuza dek hatırlanmasını sağlayacak an geldi. Bir gol ya da şampiyonluk değil, tek bir hareket onu zaten oldukça tartışmalı bir figürden "bir numaralı halk düşmanı" haline getirdi. 1994 ABD Dünya Kupası'nda 25 yaşındaki Effenberg kariyerinin zirvesindeydi; sahada fiziksel olarak dominant, oyun olarak parlak ve o dönemde kesinlikle Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biriydi.

    Ancak manşetlere performansıyla değil, bugüne kadar peşini bırakmayan bir olayla çıktı. Grup aşamasının son maçında Güney Kore'ye karşı DFB takımı devre arasına 3-0'lık üstünlükle girmişti, ancak devre arasından sonra Dallas'ın 48 derecelik kavurucu sıcağında maç kontrolden çıktı. Sonunda 3-2'lik skorla galibiyeti korumayı başardılar, ancak seyahat eden Alman taraftarlar, açık ara favori olan takımın vasat performansı karşısında pek de heyecanlı değildi.

    Özellikle ikinci yarının ortalarında, taraftarlar ıslıklarla hoşnutsuzluklarını yüksek sesle dile getirdiler. 75. dakikada Effenberg, milli takım teknik direktörü Berti Vogts tarafından yorgunluktan dolayı oyundan alınarak Thomas Helmer ile değiştirildiğinde, tam bir ıslık konseri başladı. Ancak Effenberg, bu durumu üstüne almayıp öfkeye aldırış etmemek yerine, duygularına ve yorgunluğuna yenik düştü. Tribüne döndü ve taraftarlara orta parmağını gösterdi. Ama bu sadece kısa bir an için değildi, yedek kulübesine doğru koşarken de değildi. Hayır. Effenberg orada durdu, sakin, bilinçli, meydan okurcasına ve şaşkın seyircilere bu kışkırtıcı hareketi tam yüzlerine doğru uzattı.

    Ve bugüne kadar bu sahnenin hiçbir kaydı olmamasına rağmen, "Effes"in kendi taraftarlarına gösterdiği orta parmak, Alman Dünya Kupası tarihinin en akılda kalan görüntülerinden biri haline geldi.

    Buna verilen tepkiler gecikmedi. Yerel basında öfke doruk noktasına ulaştı ve DFB de disiplin cezalarıyla gecikmedi. DFB Başkanı Egidius Braun ve zaten şiddetli eleştirilere maruz kalan milli takım teknik direktörü Vogts, o gece Effenberg'e ne yapılacağı konusunda istişare ettiler. Sonunda ona ibretlik bir ceza verildi, en azından o dönemki oyuncuların bugünkü görüşü budur.

    Çünkü 1994'teki bu takım, aslında bir takım değildi. Çok fazla egonun yönlendirdiği bir gruptu. Bodo Illgner olayı ve oyuncuların eşleri tartışması büyük yankı uyandırdı. Ayrıca kaptan Matthäus ile Vogts arasında kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık vardı. Bild gazetesinin uzmanı ve köşe yazarı olarak sahada bulunan "Kaiser" Franz Beckenbauer'in halefine yönelik sürekli ve sert yorumları. "Vogts, hedef tahtasına oturtuldu", 1994 yılında ABD'de DFB takımının başarısızlığını konu alan olağanüstü bir ARD belgesel dizisinde, o dönemi yaşayanların ortak görüşü budur.

    Vogts'un turnuva boyunca oyuncularında tespit ettiği disiplinsizlikler, suistimal edilen güven - tüm bunların bedelini sonunda Effenberg ödemek zorunda kaldı. Kamuoyuna özür dilemeyi reddettiği için, sonunda kadrodan atıldı ve derhal eve gönderildi. Oturma cezası yok, para cezası yok, bunun yerine utanç içinde eve dönüş. Neredeyse tüm oyuncular böyle "önemsiz" bir şey için bu kadar sert bir önlem alınmasını anlamadıkları için, Effenberg'in kadrodan atılması Vogts ile takım arasında bir çivi daha çaktı.

    "O zaman en az dört ya da beş kişiyi daha kovmaları gerekirdi," diyor Mario Basler, ARD'de o talihsiz orta parmak olayını hatırlayarak. Sonunda DFB takımı, çeyrek finalde Bulgaristan'a karşı, son dünya şampiyonu olarak turnuvadan sansasyonel bir şekilde veda etti. Peki ya Effenberg?

    Bu olayla birlikte milli takımdaki kariyeri de fiilen sona erdi. Güney Kore maçı, Effenberg'in DFB kadrosunda oynadığı son resmi maç oldu. Eylül 1998'de Malta ve Romanya'ya karşı oynanan iki dostluk maçı dışında – ki bu maçlarda 180 dakika boyunca, üstelik Vogts'un yönetiminde bir kez daha Alman forması giyme şansı bulmuştu – Effenberg'in DFB kariyeri sona ermişti. Bir sakatlık yüzünden değil, form düşüklüğü yüzünden değil, sadece iki saniye boyunca kendini kontrol edemediği için.

  • Stefan EffenbergGetty Images

    FC Bayern'de Effenberg, Ottmar Hitzfeld'in altında "şef" olacak

    Uzaklaştırma cezasının ardından bile bir özür gelmedi. Effenberg davranışları konusunda hiçbir pişmanlık göstermedi; aksine, skandallar ve çılgınlıklar daha da artarak daha büyük boyutlara ulaştı. Borussia Mönchengladbach'ta geçirdiği, bu kez üç yıllık ikinci bir ara dönemden sonra, ki bu dönem Effenberg'in tüm kariyerinde muhtemelen en sakin, en istikrarlı ve en az dramatik dönemdi, FC Bayern yeniden devreye girdi. Münih'teki ilk döneminin inişli çıkışlı geçmesi nedeniyle, bu teklifi reddetmesi neredeyse imkansızdı.

    Ve sportif açıdan bu kararın karşılığını tam olarak aldı. Takımın mutlak lideri, kalbi ve kaptanı olarak Effenberg, 1999 ile 2001 yılları arasında Bayern'i üst üste üç Bundesliga şampiyonluğuna ve 2001'de FC Valencia ile oynanan efsanevi penaltı atışları mücadelesinde, uzun zamandır beklenen Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Mehmet Scholl'un 11 metreden attığı penaltıyı kaçırmasının ardından, normal süre içinde beraberlik golünü penaltı noktasından kendisi attı.

    Tartışmalı kişiliğine rağmen, "FC Hollywood" olarak bilinen ve eğitilemez olduğu düşünülen takımı işleyen bir takım haline getirmek gibi zor bir görevi üstlenen yeni teknik direktör Ottmar Hitzfeld'in en çok istediği oyuncu olarak görülüyordu. İsviçreli teknik adam, eskiden sık sık alay konusu olan Effenberg'i sahadaki sağ kolu haline getirdi ve böylece onu nihayet herkesin kabul ettiği "Cheffe" yaptı. Ekim 1998'de 1,1 promil alkolle alkollü araç kullanması bile teknik direktörle ilişkisini kalıcı olarak bozmadı, ancak kulüp tarafından disiplin nedenleriyle yüksek bir para cezasına çarptırıldı.

    Ancak Alman rekor şampiyonu takımındaki en dominant yıllarında, kariyerinin zirvesindeyken bile, bir sonraki skandal asla çok uzak değildi. En büyük tartışma konularından biri, Lothar Matthäus ile olan ve artık kötü şöhretli hale gelen çatışmasıydı. Ballon d'Or kazananı ve dünya şampiyonu olan Matthäus, o zamanlar uluslararası alanda tanınan bir futbol efsanesiydi, ancak Effenberg bunu açıkça hiç umursamıyordu. İkili sürekli çatışıyordu ve röportajlarda birbirlerini kamuoyu önünde eleştiriyorlardı. Takım arkadaşlarının bir tarafı tutması gerektiği söyleniyordu. Matthäus'un kendi tarafı vardı, Effenberg'in de kendi tarafı.

    Ve tabii ki Effenberg'in takım arkadaşı Thomas Strunz'un eşi Claudia ile yaşadığı ilişki etrafında kopan fırtına da vardı. Bu, magazin basını için bulunmaz bir fırsatken, Bayern kadrosunda bu anlaşmazlığın bir çomak sokması bekleniyordu. "Cheffe" her zamanki gibi bundan etkilenmedi ve daha önce kendi eşi Martina'dan boşandıktan sonra Aralık 2004'te Claudia ile evlendi.

    Effenberg'in her zaman eleştirel olan Münih basını önünde sergilediği efsanevi performansı neredeyse komik bile sayılabilirdi; Effenberg düzenli olarak kendinden üçüncü şahıs olarak bahsediyor ("Bir Stefan Effenberg'i kimse yıkamaz") ve orada bulunan medya mensuplarını azarlıyordu. Sonuçta o, "Sonne'nin dostları"nın sürekli eleştirilerini sineye çekmeyen biriydi.



  • Stefan EffenbergGetty Images

    Effenberg otobiyografisinde yol arkadaşlarıyla hesaplaşıyor

    2004'te kariyerini sonlandırdıktan sonra bile – ki bunu VfL Wolfsburg'da pek de başarılı olmayan bir dönem izlemişti – Effenberg hakkında konuşulmaya devam edildi. Sessizce sahneden çekilmesi elbette uygun olmazdı; bu yüzden 2003'te yayınlanan "Ich hab's allen gezeigt" (Herkese Gösterdim) başlıklı otobiyografisinde eski teknik direktörlerine, takım arkadaşlarına, medyaya ve hatta taraftarlara karşı bir kez daha sert eleştirilerde bulundu.

    Kitap kaba ve kişiseldi. Yine Matthäus'a saldırdı, kariyerindeki sayısız tartışmalı anı haklı çıkardı ve hiçbir şey için özür dilemedi. Ne orta parmağı, ne ilişkisi, ne de skandalları için. Ve sanki bu yetmezmiş gibi, kitapta kendisi ve Claudia'nın erotik fotoğrafları ile bir sürü yazım hatası da vardı ki, bunlar daha sonra medyada bolca alay konusu oldu.

    Onu sevin ya da sevmeyin, Effenberg her halükarda futbolun parıldayan bir kişiliğiydi. Elinden geldiğince provokasyon peşindeydi, ama sonuçta kariyerini bu kadar özel kılan da tam olarak buydu. Alman futbolunun bir ikonu olmak için her şeye sahipti, ama oyunu kendi kurallarına göre oynadı, Freunde der Sonne.