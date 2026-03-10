Getty Images Sport
Çeviri:
Bir dönemin sonu! Kyle Walker, Burnley'nin yıldızı efsanevi 96 maçlık kariyerine son verirken, İngiltere milli takımından resmi olarak emekli oldu
Efsanevi Three Lions kariyeri sona erdi
İngiltere Futbol Federasyonu Salı günü, Walker'ın uluslararası futboldan emekli olduğunu resmen açıkladığını doğruladı. Manchester City ve Tottenham'da oynadıktan sonra şu anda Burnley'de forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 96 kez milli forma giydi.
Kararını doğrulayan resmi açıklamasında Walker, "Bu kararı vermekten üzgünüm, ancak İngiltere ile başardıklarımdan da çok gurur duyuyorum. Beş büyük turnuvada ülkemi temsil etmek... büyük bir onurdu. Ancak bugün bu dönemin sonu geldi. Uluslararası sahnede kariyerime bir son vermek benim için iyi oldu" dedi.
- Getty Images Sport
Sheffield'ın gelecek vaat eden oyuncusundan Wembley'in gediklisi
Sheffield doğumlu savunma oyuncusu, Kasım 2011'de İspanya'ya karşı 1-0 kazanılan maçta ilk kez A milli takım forması giydi. Kısa sürede tecrübeli bir lider haline gelen oyuncu, iki Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda Three Lions'ı temsil etti.
Kariyerini değerlendirirken şunları söyledi: "Ülkenizi bir kez temsil etmek, 96 kez temsil etmek bir yana, bununla son derece gurur duyuyorum. 1966'dan bu yana İngiltere'yi büyük bir finalde temsil eden ilk takımda yer almak, bunun bir parçası olduğumu söylemekten gerçekten gurur duyuyorum. Fabio Capello'dan Roy Hodgson'a, Lee Carsley'den Gareth Southgate'e ve Thomas [Tuchel]'e kadar birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlere içtenlikle teşekkür etmek istiyorum."
İngiliz futbol kültürünü değiştirmek
Görev süresi boyunca, hızlı bek oyuncusu, milli takımın dönüşüm geçirdiği bir dönemde kamuoyunun algısını değiştirmede önemli bir rol oynadı. Oyuncuların nihayet başarılı olabileceği bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu.
"Her zaman iyi ve kötü günleri hatırlarsınız ve İzlanda kesinlikle kötü bir gündü" diye itiraf etti. "Ancak bu yolculuğa başladığımızda, özellikle Gareth ile birlikte, dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığımızı kanıtlamak istiyorduk. İnsanların İngiliz futboluna bakışını değiştirmeye çalıştık, medyanın futbola bakışını değiştirmeye çalıştık ve baskıyı biraz olsun azaltmaya çalıştık."
- Getty Images Sport
Walker küme düşme mücadelesine devam ederken son veda planlandı
Geçen yaz Senegal'e karşı son kez sahaya çıkan oyuncu, artık dikkatini yeni nesli desteklemeye çevirdi. Onun katkılarını onurlandırmak için gelecek bir maçta tam bir saygı gösterisi düzenlenmesi planlanıyor.
"Çocukları desteklemeye devam edin, size ihtiyaçları var, bu ülkeyi gururlandırmak için arkalarında olmanıza ihtiyaçları var" diye taraftarlara seslendi. "Aileme teşekkür ederim. Tüm yazları uzakta olduğum için ve hayallerimin peşinden gittiğim için bana katlandığınız için teşekkür ederim. Bu kitap artık kapandı ve çok hızlı geçen bir yolculuktu, ama gerçekten çok keyif aldığım bir yolculuktu."
Walker, Burnley'nin Premier Lig'de kalma mücadelesinde kilit bir figür olmuştur. 27 maçta forma giymiş ve Aralık sonundan bu yana sakatlanan kaptan Josh Cullen'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takmaktadır. Scott Parker'ın takımı şu anda ligde 19. sırada ve küme düşme hattından 9 puan uzaktadır.
