Bir dönemin sonu! Kyle Walker, Burnley'nin yıldızı efsanevi 96 maçlık kariyerine son verirken, İngiltere milli takımından resmi olarak emekli oldu

Sheffield doğumlu savunma oyuncusu, Kasım 2011'de İspanya'ya karşı 1-0 kazanılan maçta ilk kez A milli takım forması giydi. Kısa sürede tecrübeli bir lider haline gelen oyuncu, iki Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda Three Lions'ı temsil etti.

Kariyerini değerlendirirken şunları söyledi: "Ülkenizi bir kez temsil etmek, 96 kez temsil etmek bir yana, bununla son derece gurur duyuyorum. 1966'dan bu yana İngiltere'yi büyük bir finalde temsil eden ilk takımda yer almak, bunun bir parçası olduğumu söylemekten gerçekten gurur duyuyorum. Fabio Capello'dan Roy Hodgson'a, Lee Carsley'den Gareth Southgate'e ve Thomas [Tuchel]'e kadar birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlere içtenlikle teşekkür etmek istiyorum."