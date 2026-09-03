Haberi Instagram üzerinden doğrulayan tecrübeli forvet, milli takım yapılanmasında geçirdiği yaklaşık yirmi yıl için derin minnettarlığını dile getirdi. Dzeko, ülkesini uluslararası arenada temsil etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı ve bunu 151 milli maç boyunca gerçekleşen bir hayat boyu hayal olarak tanımladı.

"Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz," diye yazdı Dzeko. "Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 fırsatın her birinde yanımda taşıdığım bir hayaldi. Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi.

"Artık kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımda 40 yaşıma kadar gelebildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi vermemdi. Her seferinde. Her şeyimi."

Taraftarlara da son bir gece için kendisine katılmaları çağrısında bulunan Dzeko, şöyle ekledi: "Tek umudum, İsveç maçında o gece orada olmanız; böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz. Ülkemi temsil ettiğim son geceyi böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken."



