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Bir dönemin sonu! Edin Dzeko, Bosna-Hersek efsanesi duygusal vedaya hazırlanırken milli takımı bıraktığını açıkladı
Dzeko, Bosna'daki tarihi kariyerini noktaladı
Dzeko, Bosna-Hersek Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı ve böylece Bosna-Hersek ile dikkat çekici yolculuğunun sonuna geldi. Şu anda Schalke forması giyen 40 yaşındaki forvet, ülkesinin formasını son kez 2 Ekim'de İsveç ile oynanacak Uluslar Ligi maçında giyecek.
A milli formayla ilk maçına 2007'de Türkiye karşısında çıkan eski Manchester City, Wolfsburg ve Inter yıldızı, uluslararası sahnede parlak bir kariyer yaşadı. Ülkesinin hem en çok forma giyen oyuncusu hem de en golcü ismi olarak veda edecek olan Dzeko, Bosna futbolunda bir nesli tanımlayan bir mirası geride bırakacak.
- AFLOSPORT
"Gerçekten her şeyimi verdim"
Haberi Instagram üzerinden doğrulayan tecrübeli forvet, milli takım yapılanmasında geçirdiği yaklaşık yirmi yıl için derin minnettarlığını dile getirdi. Dzeko, ülkesini uluslararası arenada temsil etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı ve bunu 151 milli maç boyunca gerçekleşen bir hayat boyu hayal olarak tanımladı.
"Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz," diye yazdı Dzeko. "Bu benim çocukluk hayalimdi; ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onurunu yaşadığım 151 fırsatın her birinde yanımda taşıdığım bir hayaldi. Çok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim hiç değişmedi.
"Artık kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımda 40 yaşıma kadar gelebildiysem, bunun nedeni gerçekten sahip olduğum her şeyi vermemdi. Her seferinde. Her şeyimi."
Taraftarlara da son bir gece için kendisine katılmaları çağrısında bulunan Dzeko, şöyle ekledi: "Tek umudum, İsveç maçında o gece orada olmanız; böylece bir duyguyu daha birlikte paylaşabiliriz. Ülkemi temsil ettiğim son geceyi böyle yaşamak istiyorum: hepiniz yanımdayken."
Eşi benzeri görülmemiş başarının mirası
Dzeko'nun Bosna futbolu üzerindeki etkisi abartılamaz. 151 maçta 73 kez fileleri havalandırarak ulusal bir ikon statüsünü pekiştirdi. Attığı goller, ülkesinin 2014 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına önemli katkı sağladı; bu, bağımsız bir ülke olarak büyük bir turnuvadaki ilk katılımlarıydı.
Golcü oyuncu, bu tarihi başarıyı kariyerinin zirve anlarından biri olarak göstererek şunları söyledi: "2014'te ilk Dünya Kupamız'a katılma hakkı kazanmamız, futbolcu olarak hayatımın en mutlu anlarından biri olmaya devam ediyor.
"Galler'e karşı attığım golün gecesinde hissettiğim duygular ve ardından mart ayında Zenica'da İtalya'ya karşı yaşadıklarım sonsuza kadar kalbimde kalacak. Halkımın şehirlerimizin sokaklarında kutlama yaptığını görmek de futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz armağandı."
Kariyerinin alacakaranlık döneminde bile Dzeko, en büyük sahnelerde fark yaratmayı sürdürdü. Bosna'nın 2026 turnuvasında son 32 turuna yükselmesinde kilit rol oynadı ve etkisinin 40'lı yaşlarında da güçlü şekilde sürdüğünü gösterdi.
- Getty Images Sport
İsveç'e karşı son dans
Odak noktası şimdi 2 Ekim'e kayıyor; Bosna-Hersek, Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, yalnızca kritik bir rekabet sınavı değil, aynı zamanda ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu için duygusal bir veda olacak.
Taraftarlar, kaptanlarına hak ettiği uğurlamayı yapmak için kuşkusuz akın edecek. Milli ara sonrasında Dzeko, Bosna sokaklarına eşi benzeri görülmemiş bir sevinç yaşatan uluslararası kariyerini noktalayarak dikkatini yeniden Schalke'deki kulüp görevlerine çevirecek.
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