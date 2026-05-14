Bir dönemin sonu! Chelsea, efsanevi forvet Sam Kerr'in takımdan ayrılacağını doğruladı; oyuncu duygusal bir veda mesajı yayınladı
Efsanevi bir isim sahneden çekiliyor
The Blues, Kerr'in bu yaz Stamford Bridge'deki efsanevi kariyerine son vereceğini resmen duyurdu. 2019'un sonlarında kulübe katılan forvet, Chelsea Kadınlar Takımı tarihinin en başarılı döneminin temel taşlarından biri haline geldi. Kulübün İngiltere'deki iç sahada hakimiyet kurmasına katkıda bulunan Kerr, arka arkaya şampiyonluklar kazanan bir oyuncu olarak ayrılıyor.
Kerr, tüm turnuvalarda 157 kez mavi formayı giyerek kulübün en çok forma giyen dördüncü oyuncusu olarak ayrılacak. Etkisi sadece sahadaki varlığının çok ötesine uzanırken, kadın futbolunun benzeri görülmemiş bir büyüme dönemine tanıklık eden kulübün küresel yüzü haline geldi. 32 yaşındaki oyuncu, bu Cumartesi Manchester United karşısında son maçına çıkacak.
Duygusal bir veda mesajı
Blues'taki serüvenini değerlendiren Kerr, geldiği günden beri kendisine destek olan taraftarlara içten bir mesaj gönderdi. "Chelsea'deki kariyerimi düşündüğümde ve bunu [bu Cumartesi Manchester United karşısında] son kez yapacağım için kendimi sadece mutlu hissediyorum," diyen Kerr, ayrılışını değerlendirdi. "Bunun gerçekleştiği için mutluyum ve altı yıl boyunca bu kulüpte oynamış ve elimizden geldiğince çok kupa kazanmış olduğum için çok minnettarım."
Londra'da geçirdiği zaman, büyük anlar ve daha da büyük kutlamalarla dolu oldu; en çok da onun alamet-i farikası olan ters takla ile. Matildas kaptanı, burada kaldığı süre boyunca beş Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, üç FA Kupası ve üç Lig Kupası kazandı. En büyük sahnelerde başarıya ulaşma yeteneği, son düdük çalınmadan çok önce kulüp efsanesi olarak yerini sağlamlaştırmasını sağladı.
Rekor kıran bir gol makinesi
Kerr’in Chelsea’deki istatistikleri adeta nefes kesiciydi. Kulüp formasıyla 115 kez fileleri havalandıran Kerr, tüm zamanların en golcü oyuncusu Fran Kirby’nin sadece bir gol gerisinde kaldı. Kale önündeki acımasızlığı sayesinde iki kez WSL Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kerr, 2023 Ballon d’Or’da ikinci sırada yer aldı; bu, bir Avustralyalı oyuncu için şimdiye kadarki en yüksek sıralama oldu.
Ocak 2024'te geçirdiği ciddi diz sakatlığı bile onun önemli kilometre taşlarına ulaşmasını engelleyemedi. 20 aylık zorlu bir iyileşme sürecinin ardından, bu sezonun başlarında Aston Villa karşısında Chelsea formasıyla 100. golünü attı. Daha yakın zamanda, Leicester City karşısında ligdeki 64. golünü atarak rekoru kırdı ve özellikle WSL'de kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Sam Kerr, duygusal bir mesajla Chelsea'den ayrıldığını doğruladı
Chelsea’nin resmi Instagram hesabı, yıldız forvetin kulüpten ayrıldığını doğruladığı, duygusal bir veda videosu paylaştı. Kerr, içten mesajında taraftarlara doğrudan seslenerek şöyle dedi: "Maalesef bu sefer gerçek, bunu benden duymak istediğinizi biliyordum, ancak bu Cumartesi Chelsea formasıyla oynayacağım son maç olacak."
Bu anın hüzünlü bir an olmaması gerektiğini vurgulayan Kerr, "Bunun kesinlikle hüzünlü bir konuşma olmasını istemiyorum. Bir kutlama olmasa da, birlikte geçirdiğimiz tüm güzel anları hatırlamak istiyorum" diye ekledi.
Batı Londra'daki başarılarla dolu kariyerine değinen Kerr, son altı buçuk yıldır taraftarları temsil etmenin "büyük bir onur" olduğunu ifade etti. Son maçına bakarak taraftarlara şunları söyledi: "En güzel anılarım var ve umarım Cumartesi günü bir harika anı daha yaratabiliriz."
Kerr, ayrılışını doğrulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Maalesef kulüpten ayrılacağımı ilk olarak sizlerden duymak istedim, ama evet, bir maçımız daha var."