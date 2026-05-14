Bir dönemin sonu! Chelsea, efsanevi forvet Sam Kerr'in takımdan ayrılacağını doğruladı; oyuncu duygusal bir veda mesajı yayınladı

Blues'taki serüvenini değerlendiren Kerr, geldiği günden beri kendisine destek olan taraftarlara içten bir mesaj gönderdi. "Chelsea'deki kariyerimi düşündüğümde ve bunu [bu Cumartesi Manchester United karşısında] son kez yapacağım için kendimi sadece mutlu hissediyorum," diyen Kerr, ayrılışını değerlendirdi. "Bunun gerçekleştiği için mutluyum ve altı yıl boyunca bu kulüpte oynamış ve elimizden geldiğince çok kupa kazanmış olduğum için çok minnettarım."

Londra'da geçirdiği zaman, büyük anlar ve daha da büyük kutlamalarla dolu oldu; en çok da onun alamet-i farikası olan ters takla ile. Matildas kaptanı, burada kaldığı süre boyunca beş Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, üç FA Kupası ve üç Lig Kupası kazandı. En büyük sahnelerde başarıya ulaşma yeteneği, son düdük çalınmadan çok önce kulüp efsanesi olarak yerini sağlamlaştırmasını sağladı.



